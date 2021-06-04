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Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России
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Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%.
«Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», – сказал Путин.
Он уточнил, что будут внесены некоторые изменения в программу льготной ипотеки – ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов – в 3 млн рублей.
Президент отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.
Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
Напомним, программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года.
До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с Банком России до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону.
Байден объяснил цели встречи с Путиным
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Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V».
Швейцария открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия – США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии заявил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, передает РИА «Новости».
На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет».
О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах
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В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом он подчеркнул, что лидер КПРФ находится в контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. «Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил представитель Кремля.
Песков призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он.
Ранее Зюганов на своей странице в соцсетях опубликовал пост в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года, сообщает ТАСС. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Также лидер КПРФ заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.
В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.
Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным
Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году».
В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре.
Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Путин поделился воспоминаниями о маме
Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном.
В семье Каньшиных из Благовещенска, с которыми президент пообщался на встрече в режиме видеосвязи, девять детей. Мама Ольга работает уборщицей. Глава государства предположил, что она сделала это, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время», передает ТАСС.
«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», – поделился семейными воспоминаниями президент.
Путин отметил, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, сердечного тепла. В то же время он согласился, что «ребенок в семье – это праздник».
«У вас у всех много детей, и это большой праздник», – сказал глава государства, поздравив участников встречи с Днем защиты детей и пожелав им счастья, благополучия и здоровья.
Ранее Путин рассказывал, что в детстве их семья жила скромно, варили щи, котлеты делали, пекли блины, а по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки.
Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах к августу
Президент Владимир Путин поручил внедрить к августу единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ.
«Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», – сообщает РИА «Новости».
Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, а затем раз в полгода.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии.
Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2»
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Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин.
Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом.
«Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер.
Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».
30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.
Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.
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Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России»
Участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками предварительного голосования.
Предварительное голосование «Единой России» завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 млн человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня.
«Знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Президент поздравил участников и победителей праймериз с тем, что они прошли этот этап в своей жизни.
«Прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», – отметил Путин.
Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м).
При этом участвовать в праймериз могли все желающие, кто отвечал ряду требований: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты
В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании.
Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры.
В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016-м голосование шло один день, а в этом году – неделю.
Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.
Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование проектов в России
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом перспективы финансирования проектов по модернизации экономики России, соцсферы и инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», – цитирует сообщение Кремля ТАСС.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%.
Путин напомнил о русской поговорке, призывая не экономить на медкомплексах
Организация мобильных медицинских комплексов требует затрат, однако делать все нужно сразу, потому что «скупой платит дважды», заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Он уточнил, как обстоят дела с дополнительным приобретением медицинских мобильных комплексов в 2021 году, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову.
«Не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильныее пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное оборудование и дорогостоящее», – отметил Путин.
Он призвал делать сразу все, что нужно, чем потом несколько раз возвращаться к одной и той же теме и «нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все министерство финансов».
«Лучше мобилизоваться сейчас, так как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям, в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго», – заключил Путин.
Голикова отметила, что вопрос по приобретению в 2021 году медицинских комплексов обсуждался. «Минпромторг оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы - это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это по сути мини-амбулатории, мини фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезду в субъекты», – сказала вице-премьер.
Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, – «это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду, в первую очередь, российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке».
«Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде», – ответила Голикова.
Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировала быстро.
Оленевод рассказал Путину о своей жизни в тундре с 11 детьми
Во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.
«Здорово, Владимир Владимирович! Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины... Кочующей», – начал свой рассказ глава семьи. Он рассказал Путину, что самому старшему их ребенку 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями. Об этом сообщает РИА «Новости».
«И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки!.. Мама справляется со всеми? Много работы, надо сказать: 11 ребятишек – это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – заметил Путин.
Вулков рассказал, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь. Также Путин спросил его, как часто семье приходится переезжать с места на место и нет ли желания отправить кого-нибудь из детей учиться в интернат.
«За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное... У меня трое так-то учатся», – ответил Вулков.
Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тыс. рублей.
Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном.
В США назвали Байдена «мальчиком на побегушках» у Кремля
Журналисты издания Washington Еxaminer раскритиковали президента США Джо Байдена, заявив, что он действует в ущерб своей стране, пытаясь завоевать расположение президента России Владимира Путина. Байдена в своей публикации они назвали «мальчиком на побегушках» у Путина.
«Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», – написал американский аналитик Том Роган, передает РИА «Новости».
По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России.
«Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», – забеспокоился он.
Также Роган отметил, что Байден якобы «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве. Аналитик предположил, что президент США делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли
Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.
«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Праймериз этого года стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.
Путин отметил обновление списка кандидатов от «Единой России» благодаря праймериз
Президент России Владимир Путин заявил о серьезном обновлении списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» на недавно состоявшихся праймериз за счет большого числа беспартийных кандидатов.
«Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – сказал глава государства на встрече с руководством «Единой России» и победителями праймериз, передает ТАСС.
Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России».
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование составила около 12 млн человек.
Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.
Швейцария сообщила об открытии аккредитации на саммит Путина и Байдена
Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду выставит на своем сайте правила аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве, сообщила официальный представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти.
«Мы откроем аккредитацию. Это будет опубликовано на сайте Федерального департамента иностранных дел сегодня», – рассказала она ТАСС, а также добавила, что на сайте будет «ссылка на санитарные меры для журналистов».
Серезетти рассказала, что официальные делегации России и США на саммите «уже получили уведомления о том, как меры [в связи с пандемией] будут действовать для них», организаторы уже договорились с делегациями. По ее словам, во время саммита будет работать пресс-центр, но место его расположения пока не определено.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.