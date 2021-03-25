Решение по продлению льготной ипотеки примут отдельно для каждого региона

Погребинский назвал цель уголовного дела против экс-командира «Донбасса» Семенченко

«Цель этих уголовных дел – показать, что самодеятельных жуликов будут преследовать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя обвинения СБУ в адрес бывшего командира батальона «Донбасс» и экс-депутата Рады Семена Семенченко.

«Если сейчас Семен Семенченко активно участвует в кампании против президента Украины Владимира Зеленского, то тогда понятно, что уголовное дело против него затевается, чтобы показать – по меньшей мере самодеятельных жуликов, за которыми ничего не стоит, будут преследовать», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются депутат Верховной рады предыдущего созыва, экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин) и другой экс-депутат Рады Евгений Шевченко.

Обоим фигурантам дела, помимо создания нелегальной частной военной компании, инкриминируют ввоз военных запчастей и товаров двойного назначения из России – «страны-агрессора», по мнению киевских властей.

«Семенченко – типичный жулик и аферист, – заметил Погребинский. – Не думаю, что его будут активно пытаться защищать, как это было с Сергеем Стерненко». Напомним, что экс-главу одесского отделения «Правого сектора*» Стерненко приговорили к семи годам заключения за незаконное хранение оружия, похищение и пытки тогдашнего депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича. В поддержку Стерненко ведется активная общественная кампания при поддержке окружения экс-президента Петра Порошенко и структур, связанных с Фондом Сороса, указывал Погребинский.

«До сих пор репрессии были только против тех, кто отнимает у Зеленского голоса на востоке Украины, а теперь появляется дело против того, кто в этом заподозрен быть не может, – отметил эксперт. – Но я не вижу в этом изменения политики репрессий. Вот если бы всерьез взялись за Порошенко, тогда можно было бы говорить о том, что идет диверсификация репрессивных действий существующей власти. Но пока об этом говорить нельзя».

«Кроме того, – подчеркнул собеседник, – нет никаких оснований сейчас говорить о том, что началась кампания по зачистке Украины от радикальных националистических групп. Понятно, что такой вопрос стоит на повестке. Но пока все это выглядит несерьезно».

Семенченко и Шевченко обвиняются по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). В СБУ заявили о том, что в ходе 80 обысков по делу экс-комбата «Донбасса» было изъято почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната и шесть тротиловых шашек.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.

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