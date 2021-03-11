Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.

«Часть поручений касается финансового сектора. До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, Минэкономразвития, Минфин и Росфинмониторинг совместно с Банком России до 30 апреля проанализируют, «нужна ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка».

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам встречи с членами совета палаты Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что программа льготного ипотечного кредитования, скорее всего, будет продлена после 2024 года, но ее механизмы могут быть изменены.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти выработают итоговую позицию по продлению действующей сейчас госпрограммы льготной ипотеки по итогам рабочих совещаний, в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято.

В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека под 6,5% на новостройки вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.