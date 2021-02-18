Набиуллина предложила свернуть льготную ипотеку под 6,5%

Льготная ипотека под 6,5% была эффективна как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать, именно как антикризисную меру», – сказала Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов – прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет, передает РИА «Новости».

«Потому что в значительном числе регионов уже… рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», – добавила глава ЦБ.

Кроме того, она заявила, что Банк России видит потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке. «Что касается постоянно действующих льготных программ, они должны быть, они у нас были до пандемии. На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных», – сказала Набиуллина.

По ее словам, такие программы могут быть регионального характера, например, в тех регионах, где застройщикам не так выгодно строить жилье. «Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства – либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы», – добавила она.

Набиуллина выразила мнение, что пик реструктризации кредитов уже прошел, с начала пандемии банки реструктурировали около 10% своего кредитного портфеля. Она уточнила, что по оценке самих банков до трети рестркутрированных кредитов могут стать проблемными, передает ТАСС.

Ранее Банк России уже выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.