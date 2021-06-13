Глава ВОЗ призвал установить происхождение коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на саммите G7 в Великобритании призвал установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 из уважения к жертвам заболевания COVID-19, сообщил таблоид Daily Mail.

Гебрейесус отметил, что коронавирусом заразились не менее 174 млн человек в мире, 3,75 млн заразившихся умерли. «Я думаю, что уважение, которого заслуживают эти люди, состоит в том, чтобы знать происхождение этого вируса, с тем чтобы мы могли предотвратить повторение (произошедшего)», – приводит слова Гебрейесуса РИА «Новости».

По сообщению таблоида, отвечая на вопрос о возможности утечки коронавируса из лаборатории, глава ВОЗ отметил, что «все гипотезы должны быть открыты». Гебрейесус добавил, что на начальных этапах расследования, призванного установить происхождение коронавируса, Китай не проявил достаточного уровня «прозрачности и сотрудничества».

Ранее американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.

В прошлое воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.

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