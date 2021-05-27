В Китае раскритиковали заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса

Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса, следует из заявления, размещенного на сайте дипмиссии после слов президента США Джо Байдена, не исключившего подобную версию происхождения возбудителя COVID-19.

«Урок прошлого года все еще жив в нашей памяти. Пока пандемия все еще наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?», – передает РИА «Новости» текст документа.

Как отмечается в сообщении, «не так давно некоторые люди пытались разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса». Неназванное заявление Пекин воспринял как кампанию по клевете и перекладыванию вины, а также как возрождение заговорщицкой теории о «лабораторной утечке».

Посольство подчеркивает, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии». Пекин также добавил, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса.

«Из чувства ответственности перед здоровьем всего человечества мы поддержали совместное изучение всех первых зафиксированных случаев коронавируса и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру. Расследование должно быть полным, открытым и научно обоснованным, должно быть доведено до конца и прояснить ситуацию», – заявил представитель китайского посольства в США.

Сообщение посольства Китая появилось после распространенного Белым домом релиза, согласно которому версия распространения вируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении Белого дома приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу».