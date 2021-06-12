Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России

Дополнительные меры из-за ухудшения ситуации по COVID ввели в Карелии

В Карелии из-за ухудшения ситуации, в том числе и в связи с выявлением новых штаммов COVID-19, ввели дополнительные ограничения: работодателям рекомендовали переводить сотрудников на дистанционный формат работы, запретили посещение массовых мероприятий без масок и перчаток.

«В последнее время мы отмечаем ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей республике и увеличение числа больных коронавирусом среди детей до 17 лет. В первую очередь среди дошкольников. Кроме того, в Карелии выявлены случаи новых штаммов инфекции – южноафриканский, и британский, и новый северо-западный штамм. Учитывая это, вынуждены ввести в Карелии дополнительные противоэпидемические меры», – написал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

Так, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный формат работы. «Особенно это касается граждан старше 60 лет. А чтобы избежать скопления людей в трудовых коллективах, следует установить гибкий график прибытия и убытия на рабочее место», – уточнил Парфенчиков.

Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, предписано обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты (масок у посетителей, масок и перчаток у персонала). Как указал глава региона, к участию в таких мероприятиях предлагается допускать тех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус, полученная не ранее чем за три дня, или документ о вакцинации.

«В органах исполнительной власти с 15 июня вводим специальный режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник. То есть для таких граждан работа должна быть организована по сменам: с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00», – подчеркнул глава.

Накануне глава Карелии предупреждал, что власти в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По его словам, для новой вспышки коронавируса в регионе, по оценке медиков, характерны более быстрое и агрессивное течение заболевания, а также больший процент тяжелых больны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что некоторые регионы, в том числе Карелия, преждевременно приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, они начали этот процесс еще в феврале.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.

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