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Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России
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Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона.
«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости».
Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.
Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина.
Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).
Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).
В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701.
В Москве снизили скорость движения электросамокатов
Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в Москве, теперь рядом с парками у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В Telegram-канале департамента говорится, что вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены «медленные зоны» – автоматическое снижение скорости.
Также в дептрансе уточнили, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки в 15 км/ч. В Москве уже создано 45 подобных зон.
В новых правилах указанно, что крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более 10 тыс. самокатов. Кроме того, минимум 30% электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30% – между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40% – за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров.
В дептрансе подчеркнули, что устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. «Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе по 1000 велопарковок», – добавили в сообщении.
Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК – в пилотных зонах, согласованных с Департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам, на самокатах должен быть передний амортизатор.
Кроме того, по обновленным правилам теперь запрещается ездить на самокатах вдвоем; запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет.
Ранее мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км/ч.
Словакия отказалась покупать новые партии «Спутника V»
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Словакия не планирует приобретение новых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Иван Корчок в интервью французскому телеканалу France 24.
«Мы не планируем новые закупки «Спутника V», – передает ТАСС текст заявления политика со ссылкой на TASR. При этом Корчок выступил с утверждением, что среди жителей республики проявился якобы не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению прививок российским препаратом.
Одновременно глава МИД Словакии признал, что жители республики теряют в целом интерес к вакцинации, вне зависимости от того, какие вакцины им предлагают. «Мы, правительство, должны активизировать кампанию [по вакцинации] и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе [передвижения]», – сказал Корчок.
Напомним, в понедельник в Словакии началась вакцинация «Спутником V». С 1 июня в республике открылась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса. 26 мая власти Словакии одобрили применение «Спутника V» в республике.
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
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В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701, Санкт-Петербурге – 889, Московской области – 867.
Всего в стране выявлено 5 193 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 792 169 человек, из них 9986 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 126 073 человека.
Таким образом, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 – это максимум с 6 мая 2020 года, передает ТАСС.
В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года.
Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы – в Самарской области, где он остался на уровне 0,88.
В Ростовской области индикатор впервые с 18 мая достиг одного, в Санкт-Петербурге он равен 1,01; в Иркутской области – 1,02; в Подмосковье – 1,06; в Воронежской области – 1,07; в Нижегородской – 1,08.
В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,12 (для региона это максимум с 23 октября прошлого года), в Свердловской области – до 1,14 (максимум с 21 октября).
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
Накануне, 11 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 505. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1005.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин назвал триумфом российской науки создание «Спутника V»
Наши исследователи добились триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V». Найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий России.
«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать – триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. «И это ответственность нашей страны, как ведущей научной державы, перед всем миром», – добавил Путин.
«Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний», – отметил он.
Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям «Спутника V». Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.
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Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 начнется 1 июля
Углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется с 1 июля и будет проходить в два этапа, по ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, по поручению президента страны с 1 июля 2021 года в стране запускается углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой есть возможность оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем. «Такая диспансеризация будет проходить в два этапа», – уточнила она, передает ТАСС.
Отмечается, что первый этап будет проводиться в целях выявления признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, он включает в себя семь исследований, в частности развернутый анализ крови, спирографию, исследование наполнения крови кислородом, специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования.
Вице-премьер заявила, что второй этап – это дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания. «Три исследования, в том числе компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей», – добавила она.
Кроме того, лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения.
«Нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию», - резюмировала Голикова.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уровень смертности более чем в половине российских регионов снизился до показателей начала 2020 года. Кроме того, он отметил, что при прохождении диспансеризации у порядка 15% пациентов выявляются новые заболевания. Большую роль в снижении смертности также играют мероприятия по реабилитации перенесших новую коронавирусную инфекцию.
В Китае у летучих мышей обнаружили новые коронавирусы
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Китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Cell.
Специалисты из Китайской академии наук и Шаньдунского университета собрали образцы слюны и продуктов жизнедеятельности у небольших летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. «В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», – говорится в отчете, сообщает CNN.
Отмечается, что один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в шипованном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.
Как отметили ученые, вирусы, тесно связанные с геномом, который стал причиной пандемии COVID-19, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто.
По словам ученых, данное исследование подчеркивает, что летучие мыши являются хорошо известными природный резервуарами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и коронавирусов. «Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», – добавили специалисты.
Напомним, в начале февраля эксперты ВОЗ обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.
С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении коронавируса либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином.
Въезжающих с иммунитетом к COVID-19 предложили освободить от ПЦР-тестирования
Роспотребнадзор предложил отменить сдачу двух ПЦР-тестов возвращающимся в Россию и прошедшим полную вакцинацию от коронавируса или имеющим антитела гражданам, об этом говорится в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой.
«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется», – цитирует проект ТАСС.
Вместе с тем, согласно документу, прибывающим нужно будет размещать в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг) информацию о наличии вакцинации против COVID-19 или результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 «в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования».
В конце мая в Евросоюзе предложили освободить полностью прошедшим вакцинацию от коронавируса лиц от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС.
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
Президент Владимир Путин наградил медалями и орденами врачей, медсестер и других медработников, а также сотрудников Роспотребнадзора из разных регионов России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Так, орденом Пирогова отмечены 21 сотрудник различных медучреждений, некоторые из которых – посмертно, а медалью Луки Крымского – почти семь десятков медиков. Еще нескольким врачам и медсестрам присуждены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени или звания «Заслуженного работника здравоохранения РФ».
Кроме того, «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции» орденом Пирогова награждены более 180 человек, в основном – сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии, и еще около 80 их коллег удостоились медали Луки Крымского.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден научный руководитель Института гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Валерий Ракитский, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – гендиректор Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства Александр Троицкий, еще несколько человек удостоились медалей Луки Крымского, званий «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Напомним, в начале мая Путин посмертно наградил орденом Пирогова медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
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Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60%
Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.
«Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701
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В Иране началась вакцинация собственным препаратом от COVID
Вакцинация населения Ирана при помощи собственного препарата «Иран Баракят» началась в расположенном на востоке страны городе Мешхед, сообщают местные СМИ.
Телерадиовещательная корпорация ИРИБ со ссылкой на местных медиков сообщила, что вакцинация должна в скором времени начаться в других административных центрах провинции, передает ТАСС.
Отметим, что в феврале в Иране также стартовала кампания по вакцинации населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V». В республике заявляли, что считают данный препарат одним из лучших в мире.
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Власти столицы не планируют вводить спецпропуска из-за ситуации с COVID
Контроль за соблюдением COVID-требований в Москве будет усилен, сообщили в пресс-службе аппарата мэра столицы, уточнив, что введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу пока не обсуждается.
«Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», – приводит РИА «Новости» сообщение.
При этом в пресс-службе уточнили, что власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, горожан просят не парковать авто под деревьями, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:30 до 23:00 мск в субботу в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении ведомства.
Спасатели просят в непогоду водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию, избегать маневров.
«Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», – сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Ранее синоптики предупреждали о грозе в столице в День России.
Дополнительные меры из-за ухудшения ситуации по COVID ввели в Карелии
В Карелии из-за ухудшения ситуации, в том числе и в связи с выявлением новых штаммов COVID-19, ввели дополнительные ограничения: работодателям рекомендовали переводить сотрудников на дистанционный формат работы, запретили посещение массовых мероприятий без масок и перчаток.
«В последнее время мы отмечаем ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей республике и увеличение числа больных коронавирусом среди детей до 17 лет. В первую очередь среди дошкольников. Кроме того, в Карелии выявлены случаи новых штаммов инфекции – южноафриканский, и британский, и новый северо-западный штамм. Учитывая это, вынуждены ввести в Карелии дополнительные противоэпидемические меры», – написал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».
Так, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный формат работы. «Особенно это касается граждан старше 60 лет. А чтобы избежать скопления людей в трудовых коллективах, следует установить гибкий график прибытия и убытия на рабочее место», – уточнил Парфенчиков.
Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, предписано обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты (масок у посетителей, масок и перчаток у персонала). Как указал глава региона, к участию в таких мероприятиях предлагается допускать тех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус, полученная не ранее чем за три дня, или документ о вакцинации.
«В органах исполнительной власти с 15 июня вводим специальный режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник. То есть для таких граждан работа должна быть организована по сменам: с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00», – подчеркнул глава.
Накануне глава Карелии предупреждал, что власти в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По его словам, для новой вспышки коронавируса в регионе, по оценке медиков, характерны более быстрое и агрессивное течение заболевания, а также больший процент тяжелых больны.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что некоторые регионы, в том числе Карелия, преждевременно приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, они начали этот процесс еще в феврале.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
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Саудовская Аравия решила пустить на хадж не более 60 тыс. проживающих в стране мусульман
Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек, передало Саудовское агентство новостей заявление министерства по делам хаджа и умры королевства.
В заявлении указывается, что «хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс. человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса», передает РИА «Новости».
В 2020 году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тыс. человек.
Паломничество по святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год, называется хаджем, оно является одной из обязанностей мусульман – хадж нужно совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.