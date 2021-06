Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 15:08

«Киев отыгрывает партию угроз и запугивания, присущую западным странам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о возможности начала полномасштабной войны после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». «Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания, присущую западным странам», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, – подчеркнул собеседник. – Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении «Северного потока – 2». «Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным, – отметил Пушков. – Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода». «Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2», или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель Нафтогаза не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», – заключил сенатор. Напомним, руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – сказал Витренко. По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза. В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 07:21

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2». По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко. По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза. Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2». В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке 10 июня 2021, 18:47

На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. «Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».



Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2» 10 июня 2021, 17:50

Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет. «Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат. Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Лозунг «Героям слава!» стал официальным символом украинского футбола 11 июня 2021, 11:57

Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове 10 июня 2021, 16:17

Временному поверенному в делах Украины в Москве выразили решительный протест из-за инцидента с консулом России во Львове, когда радикалы не позволили российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Эти самые радикалы вырвали букет цветов, применили силу, их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. ...Дикость просто. ...В этой связи сегодня, 10 июня, в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покатило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по венским конвенциям 1961 года, 1963 года», – цитирует Захарову РИА «Новости». Захарова отметила, что в возложении цветов участвовала исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина, в ходе инцидента присутствовали украинские полицейские, но они бездействовали. Представитель МИД пояснила, что российская сторона потребовала от украинской принять все необходимые меры для недопущения таких провокаций, обеспечить условия нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине. Дипломат добавила, что в Киеве ранее проводились несколько акций, в ходе которых перекрыли доступ к посольству России и скандировали антироссийские лозунги. Напомним, в день рождения поэта Александра Пушкина 6 июня во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. Инцидент сняли на видео. Познер счел идиотизмом реакцию россиян на форму сборной Украины 11 июня 2021, 09:23

Журналист, телерадиоведущий и писатель Владимир Познер назвал неправильной реакцию граждан России на скандал с формой сборной Украины. «Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть – и задели», – передает Sport24 слова Познера. В ответ на сообщение, что УЕФА объявил, что лозунг «Героям слава!» будет убран с футболки, телеведущий ответил: «Это пускай». Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. На нехватку денег пожаловалась почти половина населения Украины 10 июня 2021, 22:15

Почти 50% жителей Украины сообщили, что им не хватает денег на еду, одежду или что могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В частности, 7,5% опрошенных сообщили, что им «не хватает денег даже на еду», у 14,6% есть «деньги на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно», а 23,3% «хватает денег только на самые необходимые вещи», передает РИА «Новости». При этом 33,1% жителей сказали, что им «хватает денег», но приобрести «дорогие вещи, такие как, например, холодильник, телевизор или стиральную машину» они могут только в том случае, если будут «откладывать, брать в долг или получать кредит». 15,1% респондентов могут сделать «дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности». 2,6% могут без особых сложностей приобрести машину, но не жилье. 1,5% украинцев заявили, что могут купить «все, что захочется». 2,2% затруднились с ответом. Опрос в форме телефонного интервью проводился с 16 по 22 апреля во всех областях Украины, подконтрольных Киеву. Опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости. Польский министр заявил о жертве Германии во имя «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 13:25

Германия для сотрудничества с Россией по «Северному потоку – 2» принесла в жертву ценности свободного мира, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. «Германия пожертвовала ценностями свободного мира и его интересами в сфере безопасности ради сотрудничества с Россией», – сказал Рау в интервью польским СМИ, передает Deutsche Welle. Он также заявил, что американский лидер Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем отказаться от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. «Байден отождествляет Европу с Германией. Американские союзники не нашли времени для консультаций с регионом, который сильнее всех пострадает от последствий этого решения», – указал он. Также Рау заявлял, что узнал о планах США отказаться от санкций против российского газопровода из прессы. В мае госсекретарь Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц». Ранее в Госдепартаменте заявляли, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2». Президент России Владимир Путин сообщал, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. Украинские соцсети о требовании УЕФА убрать лозунг с формы сборной: Сколько вам заплатили? 10 июня 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

Пользователи социальных сетей из Украины обрушились с критикой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за требования убрать с формы украинских футболистов националистический лозунг «Героям слава» и обвинили организацию в продажности России. «Какая ваша цена, «паны» из УЕФА? Может рубль, может два?», – спрашивает пользователь под ником Антин Трубчик. «Сколько вам заплатила Россия?» – интересуется комментатор Александр Журавлев. Украинцы даже запустили в Facebook флешмоб в поддержку новой формы сборной, передает «Униан». «Давайте вместе заставим УЕФА изменить свое мнение размещая лозунг «Слава Украине! Героям Слава» под сообщениями УЕФА в социальных сетях, и на странице РФС (Российского футбольного союза)», – призывают пользователи с Украины. «Это традиционный девиз Украины, а не политический или военный девиз! Как всегда, спортивная арена становится политизированной», – заявляют комментаторы, которых цитирует ТСН. «Героям слава! УЕФА – мафия», – поддерживают другие украинцы. Некоторые даже сравнили выражение «Героям слава» с другим не менее известным лозунгом. «Это не политическая фраза, а национальная вроде «vive la France» (Да здравствует Франция!). Рекомендую вам хорошо подумать, прежде чем выступить с заявлением», – призывают пользователи. Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг не является компромиссным. СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины 11 июня 2021, 01:38 Текст: Антон Антонов

На одном из предприятий минобороны Украины в рамках дела о коррупции прошли обыски, сообщила СБУ. Утверждается, что «военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему» должностных лиц предприятия – под прикрытием заявлений о борьбе с коррупцией те сами «нанесли ущерб государству более чем на 5 млн гривен (184,4 тыс. долларов)». Речь идет о «хищении государственных средств во время незаконного использования фондов минобороны». СБУ заявила, что руководство предприятия незаконно передавало госимущество в аренду коммерческим структурам по фиктивным соглашениям, передает ТАСС. Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам». Стало известно о визите Меркель в США для разрешения спора по «Северному потоку – 2» 11 июня 2021, 09:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2», сообщили СМИ. Как сообщила газета Handelsblatt, точная дата еще не определена, однако ожидается, что визит состоится в июле или августе, передает ТАСС. В рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но, как отмечает издание, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении «Северного потока – 2». Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. По информации газеты, после доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель. Эта поездка станет первым визитом канцлера в столицу Соединенных Штатов после победы Байдена на президентских выборах. Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2». В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2» 11 июня 2021, 08:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден непоследователен в своем отношении к «Северному потоку – 2», и это иронично, написал в статье для журнала National Interest автор Майкл Рубин. Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству российского трубопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов. Публицист отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг ради улучшения отношений с Берлином и другими союзниками в Европе. «Однако логика этого расчета неубедительна», – передает РИА «Новости» слова Рубина. Автор считает ироничным начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых Соединенные Штаты могли бы получить выгоду. Колумнист напомнил, что в январе американский лидер подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. «Если бы изменение климата действительно было «величайшей угрозой для Америки», как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление «Северному потоку – 2», а не дал бы ему зеленый свет», – говорится в статье. Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. Глава МИД Польши узнал о решении США по «Северному потоку – 2» из СМИ 11 июня 2021, 11:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что узнал из СМИ о планах США отказаться от санкций по «Северному потоку – 2». По его словам, Вашингтон не обсуждал этот вопрос с Варшавой. Отвечая на вопрос, как он узнал о решении США, министр ответил: «Из СМИ». «Американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире», – передает ТАСС слова Рау в опубликованном в пятницу интервью газете «Речь Посполита». По его словам, ранее, когда ходили слухи о конфиденциальных американо-германских переговорах по трубопроводу, американская сторона заверяла, что таких переговоров не ведется. «Сейчас же я читаю сообщения агентств о том, что на этой неделе в Вашингтоне проходят переговоры между близкими соратниками канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель и советниками президента [США Джо] Байдена по завершению «Северного потока – 2», – указал он. «Эта формула американо-российско-германского диалога не может заменить переговоры между США и союзниками по НАТО на восточном фланге, которые особенно ощутят на себе последствия этих решений. В конце концов этот газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и будет представлять прямую угрозу миру в Европе. Возрастет военная угроза для Украины, а также Польши и других стран НАТО в Центральной Европе», – считает глава МИД Польши. В мае госсекретарь Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц». Ранее в Госдепартаменте заявляли, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом 11 июня 2021, 15:04

Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Белый дом подтвердил визит Меркель в Вашингтон 11 июня 2021, 14:23 Текст: Алексей Дегтярев

Американский лидер Джозеф Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель 15 июля, сообщил Белый дом. «Президент Байден намерен принять канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». Лидеры во время встречи поговорят о пандемии, угрозах изменения климата и содействии экономическому процветанию и международной безопасности «на основе общих демократических целей». Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».