Путин и Лукашенко поручили определить города России для полетов «Белавиа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа», сообщают белорусские СМИ.

Издание «СБ. Беларусь сегодня» сообщает со ссылкой на итоги совещания с участием белорусского лидера по вопросам белорусско-российского сотрудничества, что в первую очередь это крупнейший хаб – Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для туристов.

Отмечается, что Лукашенко попросил российскую сторону изучить вопрос перелета «Белавиа» в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.

Он также заявил, что на недавней встрече в Сочи с Владимиром Путиным была поднята тема инцидента с самолетом Ryanair: «В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определенные проблемы – наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию».

Также сообщается, что президенты договорились о сближении таможенного законодательства и унификации работы таможенных органов. Отмечается, что препятствий такому сближению Лукашенко не видит и вопрос уже серьезно проработан в рамках ЕАЭС.

«Вопрос открытости и транспарентности, разные были мнения до этого: давайте чуть ли не наднациональный какой-то орган создавать, какое-то министерство. Мы с Путиным отказались от всяких инсинуаций, чтобы нас не упрекали. Но я предложил: давайте создадим совместный центр, если он нужен будет, который будет иметь доступ как к вопросам границы России таможенной, так и у нас», – сказал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила число авиарейсов в Белоруссию. До этого премьеры двух стран обсудили взаимодействие в сфере транспорта, энергетики и в налоговом администрировании.

На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

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Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.

Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».

В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.

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