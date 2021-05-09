Зеленский в День Победы пообещал «освободить» Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и событиями в Донбассе, он заявил, что страна 9 мая должна отмечать не только День Победы, но и «освобождение» городов Донбасса.

Так, по словам Зеленского, теперь не только ветераны могут рассказывать внукам о войне 1941-1945 годов, но и внуки своим дедам – о войне 2014 года, передает телеканал «Царьград». Президент Украины сравнил освобождение Мариуполя 10 сентября 1942 года и то, как 13 июня 2014 года украинские силовики заняли город после столкновения с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Он (Мариуполь) и еще много украинских городов на востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», – сказал Зеленский. Он также добавил, что Киев рано или поздно «освободит» Донбасс и Крым.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.