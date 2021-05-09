В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка

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9 мая, воскресенье | Последнее обновление — 13:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей»
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Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. А потому что вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу.
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Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии
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Очень важно помнить войну не только как триумф, но и как трагедию. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества.
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка
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В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали.
Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции.
Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол.
Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения.
Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада»
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Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.
В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео.
«Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова.
В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале.
«Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram.
Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram.
В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы.
Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России.
В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины
Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер».
В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.
Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого.
Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
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Пушков высмеял поднятые кулаки Зеленского и Блинкена
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Сенатор Алексей Пушков высмеял поднятые после встречи в Киеве кулаки президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Поднятые кулаки Зеленского и Блинкена после встречи в Киеве – не более, чем ритуальный жест, призванный обозначить тесные и прочные отношения между Вашингтоном и Киевом. Но кулаки можно было и не поднимать. Зеленский рвется в НАТО – хоть тушкой, хоть чучелом», – написал Пушков в своем Telegram.
США, по его словам, рады поддержать стремление Украины вступить в НАТО на словах, но не на деле. Как отметил сенатор, с учетом категорического несогласия Западной Европы со вступлением Украины в альянс, США не могут обеспечить Киеву место в НАТО.
«Да и сами не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе. В этих условиях администрация Байдена намерена сама определять модальности и объем поддержки Киева. А поднять кулак – дело несложное, денег не стоит», – добавил он.
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(фото: Ukrainian Presidential Office/imago images/Xinhua/ТАСС)
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.
Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ.
Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина.
Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости».
На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения.
Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Участники марша в честь дивизии СС «Галичина» захотели повторить его в Москве
Во Львове один из организаторов шествия по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» Василий Бычко заявил, что такие же марши когда-нибудь пройдут в Донецке и Москве.
Несколько десятков человек собрались на митинг на Лычаковском кладбище. Бычко отметил, что участники марша «впервые в истории Украины прошлись по Киеву». Он заверил, что «следующий будет больше». «Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», – приводит его слова «Страна.ua».
На митинге присутствовали народный депутат Украины София Федина, депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также экс-нардеп Ирина Фарион.
Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».
В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot
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Проект ЗРК «Кильчень» украинского конструкторского бюро «Южное», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке, копирует американский Patriot и является очередным способом «распила бабла», считают пользователи Сети.
Инженеры показали, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики комплекса. Однако в соцсетях высмеяли новое украинское «оружие возмездия» и отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot.
«И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» – цитирует одного из пользователей ФАН.
При этом в Сети оценили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, однако усомнились, что ее смогут воссоздать в металле. Некоторые считают, что проект похож на очередной «распил бабла».
«Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – заявил пользователь Сети.
«Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – добавил другой комментатор.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь»
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «с практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют».
NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы
Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, сообщает «ИноСМИ».
Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было.
The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов.
Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации.
Латвия назвала Вторую мировую «чужой» войной
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране.
«8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», – цитирует РИА «Новости» Летвиса.
Он также отметил, что для Латвии разгром нацизма «не принес освобождения». «Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», – сказал президент Латвии.
Латвия настаивает, что с 1940-го по 1991-й годы была оккупирована СССР. Часть латвийских политиков считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а стало продолжением советской оккупации республики. Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи.
Президент Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.
Доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну.
В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей»
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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны».
«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».
Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию.
Украинцев перед 9 Мая предупредили о наказании за георгиевские ленточки
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МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Как отметили в украинском ведомстве, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа» от 850 гривен до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискацию ленты. А за изготовление, распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до пяти лет, добавили в МВД Украины, передает РИА «Новости».
В декабре 2020 года украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента. В августе того же года пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
«Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина».
По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.
«И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады.
Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы.
Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади
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Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
«На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский.
Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт.
Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса.
Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт.
Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений.
Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс».
Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.
Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади.
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Акция «Бессмертный полк» началась в России
Камчатский край стал первым российским регионом, в котором 9 мая в онлайн-формате стартовала акция «Бессмертный полк», сообщают информационные агентства.
Трансляция в регионах начинается в 15.00 по местному времени, она доступна для просмотра как на сайте «Бессмертного полка» и ресурсе «Банк Памяти», так и в соцсетях, передает ТАСС.
Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Магаданская область также уже ведут трансляции.
Напомним, Россия начала праздновать День Победы – первыми торжественные марши провели в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Зеленский прибыл в Донбасс с послами Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами «Большой семерки» и Европейского союза прибыл в Луганскую область, сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Указывается, что президент Украины примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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В Латвии в День Победы закрыли доступ к памятнику Воинам-освободителям
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Латвийские полицейские утром 9 мая закрыли прямой доступ граждан к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы в Риге.
Жителям и гостям Риги, пришедшим возложить цветы к памятнику Воинам-освободителям, предлагается оставить букеты и венки на специально расставленных столах. К самому монументу их должны относить работники городского коммунального предприятия «Ригас межи», передает «ФАН» со ссылкой на агентство BNS.
О причинах запрета прямого доступа к памятнику в парке Победы латвийской столицы ничего не сообщается.
Отсутствие прямого доступа к монументу, якобы обусловленное эпидемическими рисками, вызвало недовольство со стороны представителей местного русскоязычного населения, которые хотят возложить цветы к памятнику в День Победы, передает ТАСС.
«Мы ожидали, что нам попытаются изуродовать праздник. Видно, что установлены ограждения вокруг памятника, которые по большому счету только создают толкучку», – отметил Константин Чекушин, депутат Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие», защищающей интересы русскоязычного населения Латвии.
«Никогда люди не приходили со стороны парка возлагать цветы к памятнику, все всегда шли по центральной аллее, и из года в год никогда не было никаких столпотворений или каких-то эксцессов. Все это просто сделано для того, чтобы запугать людей, чтобы оттолкнуть их от празднования Дня Победы. Я надеюсь, что людей это не напугает, память у нас в сердцах. И в данном случае эти уродливые ограждения – это лицо новой уродливой Рижской думы», – добавил он.
Официально в Латвии 8 Мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 Мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.
Накануне президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране.
30 апреля власти Риги решили запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения.
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