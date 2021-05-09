В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка

В Латвии в День Победы закрыли доступ к памятнику Воинам-освободителям

Латвийские полицейские утром 9 мая закрыли прямой доступ граждан к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы в Риге.

Жителям и гостям Риги, пришедшим возложить цветы к памятнику Воинам-освободителям, предлагается оставить букеты и венки на специально расставленных столах. К самому монументу их должны относить работники городского коммунального предприятия «Ригас межи», передает «ФАН» со ссылкой на агентство BNS.

О причинах запрета прямого доступа к памятнику в парке Победы латвийской столицы ничего не сообщается.

Отсутствие прямого доступа к монументу, якобы обусловленное эпидемическими рисками, вызвало недовольство со стороны представителей местного русскоязычного населения, которые хотят возложить цветы к памятнику в День Победы, передает ТАСС.

«Мы ожидали, что нам попытаются изуродовать праздник. Видно, что установлены ограждения вокруг памятника, которые по большому счету только создают толкучку», – отметил Константин Чекушин, депутат Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие», защищающей интересы русскоязычного населения Латвии.

«Никогда люди не приходили со стороны парка возлагать цветы к памятнику, все всегда шли по центральной аллее, и из года в год никогда не было никаких столпотворений или каких-то эксцессов. Все это просто сделано для того, чтобы запугать людей, чтобы оттолкнуть их от празднования Дня Победы. Я надеюсь, что людей это не напугает, память у нас в сердцах. И в данном случае эти уродливые ограждения – это лицо новой уродливой Рижской думы», – добавил он.

Официально в Латвии 8 Мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 Мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.

Накануне президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране.

30 апреля власти Риги решили запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения.