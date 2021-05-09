Разведка Финляндии заявила о готовности России использовать войска в Европе

В отчете о деятельности военной разведки Финляндии говорится, что Россия якобы «показала готовность и желание использовать вооруженные силы» в Европе.

Как сказано в опубликованном минобороны Финляндии отчете, в регион «вернулась силовая политика». Москва, по мнению финской разведки, готова использовать войска, «где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе». Финляндия считает, что «это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», передает РИА «Новости».

В Финляндии полагают, что сейчас прямое использование войск не является самым эффективным средством во внешней политике, но государства продолжают готовиться к применению силы. Указывается, что «основные игроки», которые находятся рядом с Финляндией, «развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений». В частностИ, речь идет о России. Разведка также считает, что в ближайшие годы интересы мировых держав могут столкнутся в Арктике.

Напомним, заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон заявил, что Финляндия якобы является потенциальной точкой для вторжения российских войск, в связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab. Такое предложение в Стокгольме объяснили тем, что в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон.