Водителей предупредили о неочевидных штрафах за нарушения

Мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной того, что автовладельцы получат серьезный штраф, предупредили эксперты.

По словам экспертов портала Autonews, прежде всего водителям нужно проверять наличие обоих зеркал заднего вида, так как при отсутствии хотя бы одного из них транспортное средство считается неисправным. Согласно статье 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»), нарушителю грозит штраф в 500 рублей, а продолжать движение на машине будет нельзя вплоть до устранения проблемы.

Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии, за пересечение которых можно также получить штраф в 500 рублей. Кроме того, портал напомнил о запрете оставлять автомобиль под знаком «Парковка только для резидентов», за что придется заплатить 2,5 тыс. рублей.

Помимо этого, в список неожиданных нарушений попала остановка на островке безопасности, а также парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и другие прилегающие территории. За это можно получить штрафы в 2 тыс. рублей и 500 рублей соответственно.

Заплатить придется и за дополнительное оборудование, изначально не предусмотренное конструкцией, если установить его без соответствующего разрешения. Например, за багажники, фаркопы и спойлеры.

Отдельно эксперты выделили парковку без регистрационных номеров. Согласно решению Антитеррористической комиссии, с 2017 года неопознанные автомобили считаются потенциально опасными, что дает право отвезти их на штрафстоянку.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.