Эксперт: Google должен прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей

Политически мотивированная цензура стала бичом, которым активно пользуются иностранные интернет-корпорации в отношении российских пользователей. Такое давление особенно усиливается в привязке к важным для нашего общества датам, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на ограничения мобильного приложения «Улица героев» со стороны Google.

«Google систематически занимается цензурой, причем она политически мотивирована. В Общественной палате мы много раз фиксировали, что компания не просто блокирует неугодный этой корпорации контент, но и с помощью рекомендательных сервисов, механизмы работы которых непрозрачны, занимается продвижением контента, который в нашей стране находится вне закона», – считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Собеседник отметил, что российские издания регулярно подвергаются цензуре со стороны Google. «Политически мотивированная цензура, особенно во всем, что связано со святыми для нас датами, прежде всего с Днем Победы, это бич, которым активно пользуются иностранные интернет-корпорации в отношении российских пользователей», – подчеркнул собеседник.

Малькевич напомнил, как в прошлом году соцсеть Facebook банила публикации со Знаменем победы. «Это система, ничего случайного здесь нет, это происходит постоянно. И каждый раз такое давление усиливается в привязке к важным для нашего общества датам», – подчеркнул эксперт.

Член ОП убежден, что подобные действия должны караться жестко и оперативно. «Надо отдать должное – Роскомнадзор работает очень быстро и по каждому поводу направляет официальные претензии. Честно говоря, раньше в практике Роскомнадзора такое встречалось нечасто. Ведомство требует и добивается выполнения российского законодательства. И не нужно стесняться выписывать по каждому поводу штрафы. Более того, законодательно нужно увеличивать их, потому что все это, честно говоря, комариные укусы для этих корпораций-монстров», – уверен он.

В то же время Малькевич отмечает, что международные IT-гиганты зачастую демонстративно не оплачивают даже такие небольшие штрафы «и никаких правовых последствий в их отношении не наступает». «Мы должны заставить работать наши законы на территории России. А для этого должно быть реализовано то, о чем много раз говорила Общественная плата, а я, как автор этой инициативы, превратился в какого-то Марка Порция Катона, который постоянно требует, чтобы Карфаген был разрушен... Должен быть принят закон, который обяжет иностранные IT-корпорации иметь в России свои представительства. Они должны работать в российском правом поле, платить налоги, выполнять законы», – убежден эксперт.

По его словам, возглавлять эти представительства должны российские граждане и в таком случае будет понятная и прозрачная ситуация, «потому что российский офис Google не готов общаться ни по каким условно политическим и идеологическим моментам». «В офисе постоянно подчеркивают, что они только продают рекламу. Но этого не должно быть! Вы же зарабатываете на российских пользователях и вытираете о них ноги. Это неприемлемо и подобная практика должна быть искоренена. Востребованный и перспективный для этих IT-компаний рынок должен быть открыт только для тех, кто уважительно готов относиться к российским пользователям и российским законам», – подытожил Малькевич.

В пятницу Роскомнадзор направил руководству американской компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица Героев», которое принадлежит ГТРК «Саратов».

«Приложение, в котором размещена информация исторического характера, было удалено из Google Play. Приложение знакомит с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России, его цель – сохранить и передать поколениям память о победителях», – поясняется в сообщении на сайте Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми», – указали в Роскомнадзоре, потребовав проинформировать о снятии ограничений, а также пояснить причины их введения.

В ведомстве напомнили, что согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав граждан нашей страны в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет административные штрафы до 1 млн рублей. При повторном отказе выполнить требования полагается кратное увеличение штрафов – до 3 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT. Кроме того, штраф в 20 млн рублей грозит Google и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Также оштрафовать на 24 млн рублей могут соцсеть Twitter.