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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
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Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения с YouTube-канала RT.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что «Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, принадлежащего российскому СМИ».
Указывается, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.
Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.
Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.
За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.
При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.
Лобков похоронил телеканал «Дождь»
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Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира.
«Мне сегодня миньон Тихона Дзядко, Дмитрий Еловский, сообщил, что я в очередной раз отстранен от эфира на телеканале «Дождь», причины мне не были разъяснены», – заявил он в Facebook.
Как отметил Лобков, «что-то не ладится видно» там, где он «работал более 10 лет». По его словам, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». «Если появятся сообщения о моем уходе по собственному желанию – значит меня пытают. По статье, видимо о профессиональной непригодности», – заявил он.
«Отстаивающие свободу лицемеры, придворные холуи – нет и не будет вам свободы. Я стар и зол», – говорится Лобков.
Ему ответила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева: «Дорогой Павел Альбертович! Этим постом вы сделали больно и плохо мне, себе, своей маме и большому количеству ваших преданных зрителей. И неважно в каком состоянии вы это писали. Уже и мое терпение закончилось». После этого Лобков заявил, чтобы Синдеева «не смела шантажировать» его «мамой, от слова никогда». «Я тут выложу наши разговоры», – пригрозил он.
Между тем телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Павла Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь».
Павел Лобков – журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он публично объявил, что является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр». В июле 2020 года Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.
В Германии посоветовали Чехии, Словакии и Польше «не капризничать»
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«Они пытаются угадать мысли Вашингтона, но не видят реальной картины происходящего», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии, Словакии и Польши на фоне дипломатического кризиса в Восточной Европе.
«Я не считаю, что европейские страны выступают общим фронтом против России на фоне обострившегося скандала с Чехией. Напротив, большинство стран ЕС не поддерживают чехов в этом вопросе и не верят в причастность России к взрывам боеприпасов в 2014 году. Чехию поддерживают только союзники по Вишеградской четверке, пока кроме Венгрии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его мнению, Чехия, Словакия и Польша пытались устроить провокацию против России, но опоздали, потому что политическая обстановка поменялась. «К сожалению, политика этой группы стран зачастую недальновидна и очень эмоциональна. Вероятно, они совершают ту же ошибку, что и Украина в свое время – пытаются угадать мысли Вашингтона, но зачастую попадают впросак. Им возможно кажется, что Байден ударил в колокол и всех послал на бой с Россией. Но это не так», – убежден собеседник.
Рар отмечает, что если бы горячие головы лидеров Чехии, Польши и Словакии более трезво посмотрели на мир в целом и на Европу в частности, то увидели бы совсем иное. Во-первых, Германия, Франция, Австрия, Италия и другие страны не поддерживают их в этой провокации против России. Во-вторых, сам Джо Байден на онлайн-саммит по климату лично пригласил Владимира Путина, что отчасти свидетельствует о некотором изменении политики США в отношении России. «Вероятно, сейчас им важно подготовить двустороннюю встречу лидеров, а не спотыкаться о лишние проблемы, которые создали на этом фронте представители чешской власти», – считает политолог.
Рар предполагает, что Россия ничего не потеряет даже в случае закрытия посольства в этих государствах. «Ну закроют они российские посольства у себя, и что? Россия примет ответные меры. Даже настоящего скандала не будет», – убежден политолог. Он напомнил позицию России, которую высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров: Россия будет сотрудничать только с теми странами Европы, которые готовы выстраивать деловые и конструктивные отношения с Россией.
«А с теми, кто торгует русофобией на европейском политическом рынке, России общаться неинтересно. Я уверен, что такая истеричная политика со стороны Праги, Варшавы и Братиславы не только не будет способствовать солидарности других европейских стран с ними, но так или иначе приведет к попыткам истеблишмента Старой Европы их успокоить и вместе постараться приостановить конфликт на востоке Европы», – прогнозирует Рар.
Собеседник также предположил, что истоки подобного поведения проистекают из общего прошлого с Советским Союзом, когда Прага, Братислава и Варшава были сателлитами Москвы. «Они себя видят в роли жертвы. Но я хочу пожелать им получше изучать историю и меньше капризничать. Своей истеричной повесткой они могут рано или поздно испортить отношения, по крайней мере, между российским и немецким народами, которые примирились после Второй мировой войны», – заключил Рар.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
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Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Чехия решила обсудить с Россией численность нанятых посольствами местных сотрудников
Чехия намерена обсудить с российской стороной вопрос о численности местного технического персонала дипмиссии в России, в связи с решением Москвы ограничить его численность до паритетной, говорится в заявлении чешского МИД.
«Российская сторона решила ограничить численность так называемых местных сил (то есть российских сотрудников посольства в Москве и Чешского дома, нанятых в соответствии с местным законодательством) в посольстве Чешской Республики в Москве до той же численности, что и в посольстве Российской Федерации в Праге», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Эти работники в Москве осуществляли служебную деятельность и не участвовали в непосредственном выполнении дипломатических и консульских функций посольства Чехии в России.
«Для Чешской Республики этот шаг представляет собой значительное техническое и административное осложнение, поэтому нам придется включить в будущем факт этого сокращения в переговоры о паритете в численности персонала в обоих диппредставительствах», – уточнили в МИД Чехии.
Ранее МИД России уточнил число высылаемых из Чехии российских дипломатов. Численность российского посольства в Праге к 31 мая всего сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Собчак и Кашин поддержали Лобкова в разоблачении телеканала «Дождь»
Телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Павла Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь», на котором Лобков работает.
Собчак заявила, что «Паша Лобков – крутой», он «не молчит про нынешнее руководство «Дождя» там, где остальные молчат или просто уходят». Обращаясь к «сильному и справедливому» гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой, Собчак призвала ее «не идти на поводу у этих сектантов». «У нас столько с тобой ночных разговоров было на эту тему. Не дай им разрушить то, частью чего мы все себя считаем. Комсомол и свобода – вещи несовместимые», – заявила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Лобков гений», – заявил Кашин в Telegram.
Напомним, Лобков сообщил об отстранении от эфира. После этого он публично разругался с Синдеевой. По его словам, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой».
Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
Указ вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России.
«Положения пунктов … настоящего указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств», – уточняется в документе.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Путин также поручил правительству определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.
Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
Также обострились отношения Москвы и ряда других государств. Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
Прага потребовала от Москвы отменить решение о высылке. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Кроме того, 15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИДе заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola
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США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, демократия – это не Coca-Cola, заявил глава МИД Китая Ван И.
В ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США он заявил, что «никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других». Ван И подчеркнул, что Китай «никогда не перенимает зарубежные модели, не экспортирует идеологию и не требует от других стран копировать методы» Пекина. Вместо этого Китай призывает страны следовать их собственным национальным условиям, передает РИА «Новости».
Ван И не согласился с тем, что противостояние с США – это спор «демократии и авторитаризма», ведь «демократия – это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус». Как заявил министр, «если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание». Он подчеркнул, что Китай следует социалистической демократии, которую поддерживает китайский народ.
«Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки «авторитарного» и «диктаторского» режима, что само по себе является проявлением недемократии», – сказал он.
Также Пекин не согласился с заявлениями США о том, что Китай – это «единственная страна, способная бросить всесторонний вызов международной системе». Ван И сказал, что и сам Китай «развивался в рамках нынешней международной системы», ему незачем бросать такой вызов. При этом Китай «приветствует, что администрация президента Джо Байдена вернулась к мультилатерализму».
Ван И напомнил о призывах в США к укреплению мирового порядка, «основанного на правилах». «Но вопрос в том, какие это правила, кем они установлены», – заявил он. Как отметил министр, «если это только правила, определенные лишь рядом западных стран, в таком случае эти правила устанавливаются только 12% людей в всем мире, они не могут стать универсальными».
Он также поспорил с заявлениями Вашингтона о «дипломатии принуждения», которой якобы занимается Пекин. Ван И указал, что сам Китай «за свою историю неоднократно подвергался принуждению и бесцеремонному вмешательству со стороны иностранных держав», но сам «не прибегает к принуждению» и «выступает против принуждения со стороны других стран».
Ван И заявил, что Китай «никогда не угрожает силой другим странам, никогда не вступает в военные союзы, никогда не экспортирует свою идеологию, никогда не подходит к чужим дверям, чтобы спровоцировать инцидент, никогда не сует руки в чужие дома», а также «не становится инициатором торговых войн и не притесняет предприятия других стран».
Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения американской компании FireEye о кибершпионаже со стороны финансируемых Китаем хакеров, заявил, что США являются крупнейшей в мире «матрицей» и империей подслушивания.
Лидер грузинской оппозиции назвал евродепутата из Эстонии «слезшей с дерева русской»
Шалва Нателашвили, лидер грузинской Лейбористской партии, которая сейчас объединила всю радикальную грузинскую оппозицию в бойкоте парламента страны, оскорбил евродепутата Марину Кальюранд, экс-главу МИД Эстонии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Эта Марина Кальюранд – она русская. День и ночь она поддерживает Бидзину Иванишвили (основателя правящей «Грузинской мечты»). У нее муж прибалт, она на его фамилии. Она семикратная чемпионка Эстонии по бадминтону. Но Грузия – это вам не площадка для бадминтона», – заявил депутат Нателашвили в эфире телекомпании «Пирвели».
По его словам, «Евросоюзу, союзникам Иванишвили Грузия нужна как территория, а это не пройдет».
«Ваши предки на деревьях сидели, когда здесь уже переводили Библию», – обратился он к Марине Кальюранд.
В «Грузинской мечте» осудили высказывания оппозиционера.
Грузинские оппозиционеры регулярно оскорбляют в последнее время западных партнеров страны за то, что те призывают политиков работать в парламенте, а не митинговать на улицах.
Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе
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Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости».
«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах
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Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву.
Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец».
Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным».
По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин».
Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание.
Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности.
«В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание.
Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021.
Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ.
«Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy.
Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies).
Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись».
Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
США оценили результаты санкций против России
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Результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон, заявил зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.
Он заявил, что США хотели «действовать пропорционально». Белый дом решил «применять целевой подход», сказал Сингх. По его словам, американская сторона «сигнализировала», что у США есть «возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Сингх сказал, что санкции – это часть более широкой стратегии США, «просто инструмент, который может помочь» в ее продвижении, создав «рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», – заявил он.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
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Санду призвала граждан выйти на улицы
Жители Молдавии должны быть готовы к выходу на улицы для отстаивания права на досрочные парламентские выборы, заявила президент страны Майя Санду.
«Сегодня в парламенте было принято несколько незаконных решений. Согласно законодательству, парламент не может лишить должности судью Конституционного суда (КС), это произошло из-за того, что некоторые депутаты в парламенте не согласны с роспуском парламента. Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы, главная из которых – это выборы», – сказала Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда, который констатировал необходимость роспуска законодательного органа. После этого Санду заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию.
Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство и за три месяца не смог его назначить.
В апреле Санду решила распустить парламент и назначить досрочные выборы в законодательный орган страны.
Ургант высмеял заявление Instagram о правах немцев на российский гимн
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал блокировку в Instagram исполнения российского гимна. Instagram заявил, что исполнение нарушает якобы принадлежащие немцам авторские права.
Депутат Совета муниципального образования города Анапы Амазасб Эйриян сообщил, что Instagram заблокировал видео, на котором он поет гимн России. Соцсеть заявила, что «гимн России принадлежит немецкому сериалу Alles was zahlt. Эта песня играет там в 193-й серии, и якобы права на нее принадлежат немцам», пишут «Кубанские новости».
«Они там в своей Америке считают, что Амазасб Эйриян не может петь гимн России? Почему я, с фамилией Ургант, могу петь гимн России каждое утро, когда просыпаюсь, а Амазасб не может?» – заявил Ургант в эфире своей программы на Первом канале.
Ведущий возмутился не только тем, что авторские права на гимн якобы принадлежат немцам, но и тем, что песня играет там в 193-й серии, а не в 41-й или в 45-й. В качестве «контрудара» Ургант предложил «забрать гимн Германии, хотя он и так у нас, в сериал «Угрюм-река», гимн Франции – в фильм «Окно в Париж», гимн США – в заставку передачи «Время покажет». «Или все три гимна отдать программе «Познер», – сказал Ургант и «предупредил руководство Instagram», что в случае повторения инцидента его программа откажется использовать в эфире фотографии из Instagram.
Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от социальной сети Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна России в пользовательских видеороликах. Отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав.
В конце января Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения на публикацию контента с гимном России на видеохостинге YouTube. Позже видеохостинг YouTube признал обоснованность претензий Роскомнадзора и согласился снять ограничения на воспроизведение гимна России.
Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
Временный поверенный в делах России в США отверг заявления Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы, сообщило российское посольство.
Временного поверенного вызвали в Госдеп, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий», которые Россия якобы «осуществляет в евроатлантическом регионе». Российская сторона «решительно отвергла необоснованные обвинения», передает РИА «Новости».
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
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США подверглись критике за оплошность с Путиным и Макроном на саммите
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Немецкая пресса раскритиковала технический уровень организованного США онлайн-саммита по климату.
Die Welt отметила, что организаторы вывели в эфир главу российского государства Владимира Путина раньше времени, из-за этого была прервана речь президента Франции Эммануэля Макрона. Издание указывает, что во времена президентства Дональда Трампа такая ошибка могла бы перерасти в политический скандал.
После того, как Путин выступил, глава Госдепа Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой, пишет Die Welt. Однако это была не единственная «досадная оплошность». Так, выступление вице-президента США Камалы Харрис и начало выступления американского лидера Джо Байдена показали в эфире дважды с промежутком во времени, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Байден заявил, что его обрадовал призыв российского лидера совместно работать над проблемами климата.