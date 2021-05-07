Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с приложения «Улица героев»

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к мобильному приложению «Улица Героев», принадлежащему ГТРК «Саратов».

«Приложение, в котором размещена информация исторического характера, было удалено из Google Play. Приложение знакомит с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России, его цель – сохранить и передать поколениям память о победителях», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми», – указали в Роскомнадзоре, потребовав проинформировать о снятии ограничений, а также пояснить причины их введения.

Там также напомнили, что согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов – до 3 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения с YouTube-канала RT. Кроме того, штраф в размере 20 млн рублей грозит корпорациям Google и Facebook за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Также оштрафовать на 24 млн рублей могут соцсеть Twitter.