Российские и японские ученые создали экспресс-тест на коронавирус

Специалисты из России и Японии совместно разработали экспресс-тест на определение коронавируса, который применяется в трех аэропортах Москвы, а также используется для тестирования игроков Российской футбольной премьер-лиги, сообщил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

«В качестве яркого примера японо-российского сотрудничества в борьбе с пандемией можно назвать совместную разработку экспресс-теста на коронавирус нового типа», – цитирует «Интерфакс» Кодзуки.

Посол добавил, что создание теста было осуществлено в рамках плана сотрудничества двух стран, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту России Владимиру Путину в мае 2016 года. Тест был создан в 2020 году предприятием «Эвотек-Мирай Геномикс».

«Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» представляет собой высокоточную, быструю и мобильную систему тестирования, которая используется с августа прошлого года во всех трех крупных международных аэропортах Москвы. Она также широко применяется сегодня российскими компаниями, стремящимися обеспечить безопасность своего персонала, в том числе сотрудников, работающих посменно», – добавил Кодзуки.

В апреле в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации. Результат можно увидеть через 15 минут, а достоверность исследования составляет 96%.

В феврале Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза.