В России выявили 14,5 тыс. новых случаев коронавируса Роспотребнадзор создал высокоточный экспресс-тест на коронавирус 10 февраля 2021, 11:15 Текст: Наталья Ануфриева

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза, сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении на сайте Роспотребнадзора сообзщается, что «ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 – возбудителя новой коронавирусной инфекции». «Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза», – указывается там. Общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). «Амплификация нуклеиновых кислот происходит при постоянной температуре, без смены температурных циклов. Такой способ амплификации нуклеиновых кислот делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности», – подчеркивается в сообщении. Скорость, простота и низкая стоимость новой технологии LAMP позволяют использовать ее для мониторинга распространения коронавируса. Тест адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволит «не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны». Отмечается, что «диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям». Экспресс-тест «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» был зарегистрирован 3 февраля. Он поможет идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ также можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи, что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса. Ранее тест-систему для выявления британского штамма COVID подготовили к регистрации в России.

Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях 9 февраля 2021, 20:12

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

С помощью обычных селекций возможно «приучить» вирус к новому хозяину, то есть создать новый вариант вируса в лаборатории. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя одну из гипотез попадания COVID-19 к человеку. Глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал, что специалисты на данный момент выделили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. Согласно одной из версий, вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией, но данная теория считается маловероятной. «Иногда создать вирус в лаборатории сложно, а иногда не очень. Я даже имею в виду не молекулярно-биологические манипуляции, тем более что вирус обычно после них не очень жизнеспособен, а направленную селекцию, которая очень часто позволяет создавать вирусы. Просто потому, что это соответствует происходящему в природе», – говорит Чепурнов. Он приводит пример: у ученых существует понятие «адаптация к новому хозяину». Это метод, который вирусологи часто используют. В частности, он был применен при изучении вируса Эбола – он обладает высокой патогенностью только для человекообразных (для приматов и человека), а все остальные животные исходно не подвержены не только смерти, но и этой болезни. Но ученым необходимо работать с вирусом, поэтому его адаптируют для того, чтобы он мог заражать животных. «В России вирус адаптировали к морским свинкам, причем добиться этого удалось в достаточно короткие сроки (несколько месяцев). Американцы проделали похожую работу, но в отношении мышей. Это демонстрация того, что в ходе обычных селекций, создавая мутации вируса в определенном направлении, можно «приучить» вирус к новому хозяину», – рассказывает собеседник. Вирусолог поясняет, что таким образом теоретически могла произойти способная поражать человека мутация COVID-19. «Я предполагаю, что искусственно или случайно что-то такое произошло и в отношении коронавируса. Полагаю, что кто-то нашел штамм и не очень умело работал с ним, в результате чего случайным образом заболел и вынес из лабораторных условий», – говорит Чепурнов. Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев описал сценарий искусственного происхождения коронавирусной инфекции. ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку 9 февраля 2021, 14:51

Фото: YUAN ZHENG/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Специалисты Всемирной организации здравоохранения изучили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, сообщил глава группы ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. «Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», – передает его слова РИА «Новости». Наиболее вероятной специалисты считают передачу вируса через промежуточный носитель, эта версия будет прорабатываться. Также весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов – эта гипотеза допускает, что вирус был транспортирован издалека. Третья версия предполагает прямую передачу вируса от летучих мышей. «Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса», – пояснил глава группы на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане. Он отметил, что вероятнее всего было промежуточное звено – переносчик коронавируса, ученые пытаются его выявить. Пока неясно, какую роль сыграл рынок «Хуанань» в Ухане, отметил Эмбарек. «Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно», – сказал эксперт ВОЗ. При этом версию о лабораторном происхождении коронавируса Эмбарек назвал крайне маловероятной. Напомним, ученые не смогли пока определить животное-источник и промежуточного переносчика COVID-19. Британия будет сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка по COVID-19 9 февраля 2021, 17:44

Фото: LUISA GONZALEZ/Reuters

Текст: Елена Мирошниченко

Все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. «Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», – цитирует главу минздрава РИА «Новости». Сейчас все, кто прибывает из стран черного списка, должны оплатить 1750 фунтов стерлингов. На эти деньги гражданам будет обеспечен трансфер до отеля, пребывание в гостинице на время карантина и ПЦР-тесты. Штраф за несоблюдение карантина в отеле составляет 10 тысяч фунтов стерлингов. В черный список Великобритании вошли 33 страны: страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Ранее стало известно, что Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля. С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны. Ученые спрогнозировали полное исчезновение льдов в Арктике к 2050 году 9 февраля 2021, 14:41

Фото: Esther Horvath/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

К 2050 году арктические льды могут полностью исчезать в летний сезон, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «По расчетам многих климатологов, к 2050-му, в крайней случае – к 2060 году, очень велика вероятность того, что в летний период Арктика будет в целом свободна от ледового покрова», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда. Он уточнил, что в последние 40 лет ледяное покрытие в Арктике стремительно уменьшается. Научный руководитель организации добавил, что ученые намерены сделать перерасчет температурных норм, основой для новых нормативов станут температуры с 1991 по 2020 годы. «Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой – 1961-1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов», – пояснил Вильфанд. После перерасчета отклонения от нормы будут смотреться по-другому, они будут не такими большими, указал эксперт. Также Вильфанд указал на необычное разделение температур в России в январе 2021 года. «Температурный фон на азиатской части страны в январе был ниже нормы на 2-6 градусов, а на европейской территории был выше нормы. Такое необычное распределение температур. Прямо Урал разделил страну», – сказал Вильфанд. Также ученый предупредил, что в центре европейской территории России во второй половине недели ожидается сильный снегопад с ветром. «Сейчас очень интересная ситуация. Южный циклон будет проходить через центр европейской России... Под этим влиянием во всех районах центра европейской России прогнозируется сильный снег... Снегопад начнется во второй половине четверга и продолжится до 13-14 февраля», – уточнил метеоролог. Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири. До этого в ВМО сообщали, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова. На Марсе обнаружили запасы водяного льда 9 февраля 2021, 15:34

Фото: NASA

Текст: Абдулла Шакиров

Ученые проекта Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) заявили о значительных запасах погребенного льда на Марсе. Исследование проводилось на основе данных космических аппаратов НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor, сообщил журнал Nature Astronomy. Информация с космических аппаратов была обработана по алгоритму, позволяющему оценить, в каких количествах и в каких широтах погребенный лед присутствует на Марсе. Оказалось, что значительные ресурсы водяного льда находятся в северном полушарии планеты, передает РИА «Новости». «Марс – ледяная планета, и это хорошая новость. Задача состоит в том, чтобы найти лед на широте, подходящей для места высадки человека. Предыдущие исследования показали, что лед, погребенный на глубине до трех метров от поверхности, должен быть стабильным на широтах выше 50 градусов в каждом полушарии, но эти регионы более холодные и подвержены долгим сезонам продолжительной ночи. В более низких широтах теплее, здесь приемлемая продолжительность ночи и много солнечной радиации для выработки электроэнергии», – рассказал ученый Планетологического института США Гарет Морган. Специалисты составили карту плотности льда, согласно которой в северном полушарии Марса есть области с достаточной широкой зоной стабильности льда. По их словам, он залегает на глубине от нескольких сантиметров до километра. Ученые отмечают, что проект SWIM запущен не для выбора конкретного места для марсианской базы, а для поиска наиболее подходящих для развертывания базы областей. Как отмечают эксперты, лед – критически важный ресурс, необходимый для функционирования марсианской базы в качестве источника воды для людей и растений, производства бытового метанового топлива и воздуха для дыхания, а также топлива для возвращения на Землю. Ранее исследователи Университета Аризоны обнаружили большое количество воды в верхних слоях атмосферы Марса, что, по их словам, частично решает загадку исчезновения водоемов на планете. В сентябре прошлого года на Марсе нашли озера с соленой водой. В Сингапуре за сутки два человека заболели COVID-19 после вакцинации Pfizer 9 февраля 2021, 19:05 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о втором за сутки случае заболевания новой коронавирусной инфекцией после прививки вакциной производства Pfizer/BioNTech. Одной из заболевших является бортпроводница компании Singapore Airlines. В прошлый понедельник,1 февраля, она вернулась из ОАЭ, а на следующий день получила вакцину Pfizer/BioNTech. Спустя шесть дней, когда ее результат теста на коронавирус оказался положительным, бортпроводница ушла на самоизоляцию, сказано на сайте сингапурского минздрава. Как отмечают в ведомстве, вакцина не могла стать причиной заболевания женщины, поскольку не «не содержит живого вируса». В минздраве подчеркивают, что человек может заболеть непосредственно до или сразу после вакцинации, так как обычно ему требуется несколько недель, чтобы сформировать иммунитет. «Принимая во внимание ее недавнюю историю путешествий и возможность того, что она могла заразиться на борту самолета, мы предварительно классифицировали этот случай как завозной», – сказано в сообщении. На прошлой неделе житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. МИД об отказе Украины от «Спутника V»: Киев готов платить жизнями граждан, чтобы угодить Западу 9 февраля 2021, 18:55 Текст: Алексей Дегтярев

Желание украинского руководства отказаться от российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Киеву важнее жизни и здоровья украинцев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Фармацевтическая компания «Биолек» из Харькова подала в украинский минздрав заявку на регистрацию вакцины, но на данный момент никаких заявлений от официального руководства страны о желании получить вакцину не поступало в МИД России, сказал Руденко в разговоре с РИА «Новости». «Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют «гибридным оружием против Украины». По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», – добавил дипломат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание руководства Украины использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» – позиция абсолютного меньшинства. Пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19 9 февраля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Расширена категория граждан, которые могут в приоритетном порядке вакцинироваться от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок, сообщил Минздрав России. В приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что в категорию приоритета первого уровня включены лица в возрасте от 60 лет и жители городов с населением от 1 млн человек. В группу также входят медики, сотрудники образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ. Кроме того, к указанной категории относятся лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и лица с хроническими заболеваниями, передает ТАСС. В категорию приоритета второго уровня входят сотрудники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники пунктов пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, военные, правоохранители. Кроме того, к ней относятся волонтеры. В категорию приоритета третьего уровня включены чиновники, студенты вузов и колледжей, призывники. Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Массовая вакцинация населения стартовала в России в январе. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения. На ваш взгляд В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры? Да, пора ослаблять

Нет, оставить как есть

Меры надо ужесточить

Россия и Израиль задумались о совместном производстве «Спутника V» 9 февраля 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Россия и Израиль рассматривают возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе совместное производство вакцины «Спутник V», заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. «Власти Израиля будут рассматривать с учетом своих интересов сотрудничества (с Россией по борьбе с коонавирусом). ... Не снята с повестки дня и тема возможного производства вакцины («Спутник V») в той или иной форме», – сказал посол, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24». Тем временем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V», теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. Иран назвал вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире 9 февраля 2021, 20:38 Текст: Елена Мирошниченко

Иран назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых эффективных в мире, заявление сделал официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси. ««Спутник V» является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности»», - сказал Раиси в эфире телеканала IRINN. Сейчас в Иране идет разработка собственных вакцин, но несмотря на это власти страны приняли решение часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива. Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Кремль оценил позицию Украины по вакцине «Спутник V» 9 февраля 2021, 13:32 Текст: Евгения Шестак

Нежелание руководства Украины использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» – позиция абсолютного меньшинства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое. Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, - это, наверное, позиция абсолютного меньшинства», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, эта позиция «серьезно противоречит проведенным испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов». Также Песков отметил, что глобальный спрос на российский препарат сейчас очень велик. «Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, – что называется, другим больше достанется. Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять», – заявил он. По словам представителя Кремля, «прилагаются, действительно, титанические усилия», чтобы покрыть этот спрос после полного обеспечения вакциной всех россиян. Песков уточнил, что усилия направлены на расширение производства в России и налаживание цепочек по производству в других странах. Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом В ВОЗ рассказали, как распространяются новые штаммы коронавируса 10 февраля 2021, 08:41 Текст: Наталья Ануфриева

Число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В организации указали, что «четвертую неделю подряд количество зарегистрированных новых случаев во всем мире снижается: на прошлой неделе было 3,1 млн новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее», передает РИА «Новости». «Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тыс. новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – отмечается в сообщении. За неделю с 1 по 7 февраля было зафиксировано 3 млн 153 тыс. 426 новых случаев и 88 тыс. 369 летальных исходов. Вместе с тем варианты коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться: «британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм – в 15. Ранее ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку. Ученые не нашли в дикой природе Китая «предка» штамма SARS-CoV-2 9 февраля 2021, 14:15 Текст: Елизавета Булкина

В дикой природе пока не выявлен коронавирус, который являлся бы прямым предшественником штамма SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию, заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании «Ванькэ» Лян Ваньнянь на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане. Ученые не смогли пока определить животное-источник и промежуточного переносчика COVID-19. «Исследования показывают, что коронавирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов, эти животные могут быть источниками COVID-19, однако сходств между вирусами, обнаруженными у этих двух видов животных, и COVID-19 недостаточно, чтобы считать их первоначальными хозяевами», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, исследователи отмечают, что пока нет достоверных данных о том, что коронавирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года. Также не установлено, как вирус попал на уханьский рынок, с которого, как считается, началось распространение инфекции.



«В то время как ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие – с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане», – уточнил Ваньнянь. При этом гипотеза о происхождении вируса в лаборатории маловероятна, заявил глава группы ВОЗ, эксперт организации по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. «Результаты наших исследований указывают на то, что гипотеза о лабораторном инциденте является крайне маловероятной, чтобы объяснить появление вируса среди людей. Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел [этот] вирус», – передает его слова ТАСС. Ранее посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения нового коронавируса по всему миру, а не только в Китае. Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Монголия зарегистрировала «Спутник V» 9 февраля 2021, 17:12 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» после изучения данных клинических исследований препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Монголии. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», – передает сообщение фонда РИА «Новости». Одобрение вакцины было получено при содействии локального партнера РФПИ – фармацевтической компании Mongol Emimpex Concern LLC, отмечается в сообщении. Ранее во вторник применение «Спутника V» одобрил Пакистан. Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме. Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане 9 февраля 2021, 15:26 Текст: Елизавета Булкина

Испытания комбинации вакцин от коронавируса – российской «Спутник V» и британской AstraZeneca – начнутся до конца февраля в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля», – говорится в сообщении на сайте РФПИ. В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. «Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», – рассказали в РФПИ.



«Для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий и использование самых передовых решений. (…) Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов. Партнерство для клинического исследования комбинации вакцины компании «АстраЗенека» с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» 26-го серотипа стало первым и очень важным примером такого сотрудничества в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик в свою добавил, что компания уже не первый год активно работает в Азербайджане. «В 2019 году мы открыли здесь современное производство, а в 2020 зарегистрировали два препарата из нашего антиковидного портфеля – Артлегиа и Коронавир. Данное пилотное исследование очень важно для развития нового подхода в профилактике COVID-19 и позволит ведущим научным и клиническим центрам Азербайджана внести важный вклад в данное направление», – сказал он. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества.