В десятках регионов России запрещены посещения лесов на майские праздники Гришковец пожалел швейцарских старушек в бриллиантах 5 мая 2021, 14:35

Писатель и актер Евгений Гришковец вскоре выпускает новый альбом, одна из композиций в котором называется «Как их жалко». Речь в ней идет о тех, кто родился не в России. В своем интервью Гришковец объяснил, почему ему жалко иностранцев. «Я родился там, где полгода зима, где полгода снег, а много людей никогда не видели снег, они родились там, где всегда жарко... Как их жалко. Я видел множество иностранных фильмов, особенно американских, я читал массу английских романов и сколько же я слышал песен на разных языках! А вот они там наших песен не знают, не видели нашего кино... Как их жалко. Я мечтал и мечтаю побывать в Бразилии в Японии в Индии Сингапуре в Новой Зеландии наконец. А они там побывать в наших краях, там где я родился, не мечтают... Как их жалко», – говорится в тексте композиции. Писатель пояснил, что вовсе не пытался таким образом что-либо высмеивать: «Если кому-то хочется стеба, пусть слушают группу «Ленинград». А для меня это и есть патриотизм». «Конечно, говорить о том, что мне жалко голландца какого-нибудь или бельгийца, потому что он никогда не видел Кемерово или Новокузнецка – ну так, всерьез если – не скажешь. Мне их жалко немножко по другой причине. Мне их жалко, потому что они не русские. Мне их жалко, потому что они не такие чувствительные, не такие впечатлительные, не так сильно любят родину, как как мы, – потому что нашу родину любить труднее, чем Голландию или Бельгию. И в связи с этим им неведомы многие радости нашего застолья, когда люди, вот как наши, поют собравшись за столом. Нет, бельгийцы с голландцами тоже любят выпить и попеть, но у нас это происходит по-другому! У нас уж если горе – то горе, если радость – то радость», – пояснил он в интервью порталу sobesednik.ru Гришковец вспомнил, что в Швейцарии видел, как по улицам «ходят очень, очень, очень пожилые люди – им лет под сто, а может быть, кому-то за сто». «И вот идет такая старушка, и она такая одинокая, совсем-совсем одинокая, и ее ведет под руку какая-то филиппинка-няня. Но она же ее не любит, у нее такой заработок. И кажется, что эта бабушка столетняя просто забыла умереть, хотя это прекрасно, что они там так долго живут. Но вот я вспоминаю другую бабушку... В сибирской деревне знал я тетку одну, она раньше работала почтальонкой, умела играть на гармошке и пела. Муж у неё уж помер, дети разъехались, она одна давно... стакан водки выпила – и поет и пляшет. И все ее обожали. А потом она после чьего-то дня рождения или свадьбы зимой шла домой и, не дойдя до дома немножко, присела в сугроб, да и замерзла насмерть. И вся деревня ее страшно оплакивала, и все горевали, потому что ее страшно любили», – поделился он воспоминаниями. «И вот чья жизнь лучше, я, честно говоря, не знаю. И вот в этом смысле мне тех швейцарских бабушек, аккуратно одетых, с бриллиантами на пальцах, с прислугой... мне их жалко как-то. Вот было у них все, но чего-то они не дочувствовали. Ни разу не спели, не сплясали так», – заключил Гришковец.





Венедиктов оскорбил Коха после обвинений Пархоменко 4 мая 2021, 23:57

Обучение на зарубежных курсах нежелательных организаций может грозить штрафами и лишением свободы 4 мая 2021, 22:45

На северной окраине Донецка в районе аэропорта началась перестрелка 4 мая 2021, 18:42

Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков Белоруссии 4 мая 2021, 18:38

Познер не нашел позитива в основанной на православии духовности 4 мая 2021, 16:54

Бельгийский фермер уменьшил территорию Франции 4 мая 2021, 16:41

Посол России вызван в МИД Франции 4 мая 2021, 18:52

Португалия усомнилась в желании украинцев вступать в НАТО 4 мая 2021, 23:28

Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией 5 мая 2021, 07:29

В Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов 4 мая 2021, 18:21

Правительство временно запретило экспорт гречихи 4 мая 2021, 17:27

Блинкен призвал оказывать давление на Россию 5 мая 2021, 02:27

СМИ: Министры туризма стран G20 решили поддержать введение паспортов вакцинации 4 мая 2021, 17:04

Боррель и Блинкен обсудили отношения с Россией 4 мая 2021, 16:20

Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве 5 мая 2021, 08:01

В число наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли пародонтолог, охранник и менеджер, следует из майского рейтинга сервиса «Работа.ру». Зарплату в 400 тыс. рублей в месяц предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании, 300 тыс. – менеджеру по продажам строительных материалов, при этом обещаны компенсации транспортных расходов, корпоративный отдыха и спорт, а доход складывается из оклада и процента от продаж, передает РИА «Новости». HR-директору в международную компанию предлагают от 250 тыс. рублей, а в Подмосковье по 250 тыс. готовы платить семейной паре за помощь по хозяйству в частном доме (наведение порядка, уход за гардеробом, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой). Жилье иностранцам и 200 тыс. рублей в месяц предлагает проектно-конструкторский департамент за работу «developer C/C++». До 200 тыс. предлагают и стоматологу-пародонтологу, от 180 тыс. рублей – охраннику в загородном доме (требуются удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя). В апреле сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков.