Гришковец рассказал о предательстве Шнурова

Писатель Евгений Гришковец опубликовал у себя в блоге интервью, в котором назвал музыканта Сергея Шнурова предателем.

«Феномен Шнура в том, что он – предатель», – заявил Гришковец в интервью, передает «Комсомольская правда».

Он добавил, что музыкант в свое время был «настоящим рок-н-рольщиком», «безбашенным, неуправляемым рок-н-рольным благородным разбойником».

Теперь, по мнению писателя, Шнуров стал «циничным бизнесменом от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает ее».

«Невозможно написать песню «Лабутены», не презирая тех людей, которые под эту музыку пляшут. Я смотрю на него и думаю – зачем это ему, для чего? Видимо, кончилось, все сгорело к чертовой матери в душе, ничего там не осталось», – пояснил свою позицию Гришковец.

Также писатель акцентировал внимание на работе Шнурова на телевидении.

«Он участвовал в теле-шоу на Первом канале и говорил, что это его жизненный эксперимент, но было видно, что для него точно деньги не пахнут. Только непонятно, нафига ему столько денег», – отметил писатель.

Гришковец добавил, что когда-то имел приятельские отношения со Шнуровым, но сейчас «того Шнура уже нет».

«Я был в восторге от его первых альбомов. Я был на его концерте, когда он приехал в Калининград и у него был гипс на руке. Он сломал руку. И гипс был грязный-грязный, видно было, что он спал, где-то валялся. Но он все равно хотел играть концерт. У него был лонгет с локтем, он попросил, чтобы его ему сломали, чтобы он мог играть. Ему чуть ли не запаяли медиатор, и он так играл. Его музыканты заблевали все мониторы, потому что играли пьяные. Но это был такой рок-н-ролл! Настоящий рок-н-ролл», – поделился воспоминаниями Гришковец.

Напомним, недавно начался конфликт Ксении Собчак со Шнуровым. Артист высмеял развод телеведущей с Максимом Виторганом. В ответ Собчак в стихотворной форме вызвала на баттл Шнурова, однако музыкант отказался, указав, что телеведущая пытается привлечь внимание за счет скандала.