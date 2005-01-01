Собчак вызвала Шнурова на баттл

Телеведущая Ксения Собчак в стихотворной форме вызвала на баттл музыканта Сергея Шнурова.

Так Собчак отреагировала на стихотворение Шнурова, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом.

Телеведущая отметила, что у музыканта появилась новая привычка – делать стихи «затычкой» для каждой новостной «бочки».

«Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?/ В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл!», – написала Собчак в Instagram.

Она уверена, что музыканту не составит труда высказать свое мнение в прямом эфире.

Ранее Шнуров в своем Instagram в стихах высмеял развод Собчак: «Строила любовь, а вышло, как обычно,/ В стиле рококо околостоличном».