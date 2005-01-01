Шнуров отказался выходить на баттл с Собчак

Музыкант Сергей Шнуров отказался выходить на стихотворный баттл с телеведущей Ксенией Собчак.

Шнуров написал в Instagram: «Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. / Почуял, что ли, злую западню».

Он добавил, что «такой уж возраст, что не до приколов».

«Вокруг тебя компания на взводе, / А я что? Отмутузят сгоряча, / Истерики полно в том доме-хороводе, / Что кружится под вывеской Собчак», – иронизирует музыкант.

Кроме того, Шнуров заподозрил телеведущую в желании привлечь внимание за счет скандала: «Ты с кем угодно батлиться не прочь, – / Твоей программке очень рейтинг нужен, / Но я ничем вам не смогу помочь».

Ранее Ксения Собчак в стихотворной форме вызвала на баттл Шнурова после того, как он высмеял ее развод.