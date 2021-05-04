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Боррель и Блинкен обсудили отношения с Россией
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи глав МИД «Большой семерки» в Лондоне обсудили отношения с Москвой, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
«Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя ответные санкции Москвы против ЕС, заявил, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией.
Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?».
США предсказали катастрофу из-за попыток Байдена угрожать России
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Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest.
Автор материала считает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» России. При этом в статье отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта»: и с Россией, и с Китаем, передает РИА «Новости».
«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», – отмечает автор статьи.
Напомним, в четверг Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации с Россией, однако при этом пригрозил Москве «последствиями». При этом в прошлую субботу временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента США о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
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США предъявили России претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание на ситуацию вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в России СМИ-иноагентом).
«В России власти продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе [это касается] «Радио Свобода», – приводит ТАСС выдержку из заявления Блинкена по случаю Всемирного дня свободы печати.
«Комитет защиты журналистов (КЗЖ, базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация) сообщил, что в 2020 году число журналистов, убитых [в мире] за их материалы, увеличилось более чем в два раза, причем наибольшее количество убийств совершено в Мексике и Афганистане. Согласно данным КЗЖ, число журналистов, отправленных в тюрьму, <…> в 2020 году достигло самого высокого уровня с тех пор, как организация начала отслеживать эту статистику. Больше всего журналистов попало в прошлом году в тюрьму в КНР, Турции, Египте», – отметил Блинкен.
«Информация и знания – это мощные инструменты, а свободная и независимая пресса – основной институт, дающий общественности информацию, необходимую ей для отстаивания своих интересов, принятия взвешенных решений и обеспечения подотчетности правительственных чиновников. США выступают за свободу прессы онлайн и офлайн, а также за безопасность журналистов и работников СМИ во всем мире», – добавил госсекретарь.
По его мнению, пандемия коронавируса «дала репрессивным правительствам повод усилить давление на независимые СМИ». Блинкен также выразил обеспокоенность «активизацией усилий» властей некоторых стран «по лишению общественности информации и знаний путем установления контроля за доступом в интернет и цензуры в отношении контента».
В прошлый четверг глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил России «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
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В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки
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Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии пускать в Евросоюз только после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.
Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. «Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», – заявил парламентарий РИА «Новости».
По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. «Любые разумные страны не пойдут на это предложение», – подытожил Башкин.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения «ковидного занавеса». «Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период», – сказал депутат. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в ЕС.
«Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура», – заявил Слуцкий. При этом он призвал не торопиться с выводами.
Напомним, в конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза будут принимать туристов после вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие покупки российской вакцины.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Нуланд собралась на Украину
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Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд будет находиться в Киеве во время визита на Украину главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, следует из графика поездок руководства американского внешнеполитического ведомства.
Согласно графику Госдепартамента США, Нуланд собирается посетить Лондон и Киев в период с 4 по 6 мая, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Сенат США утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что на второй неделе мая отправится на Украину на фоне растущей напряженности с Россией. Как уточнил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который также сопровождает Блинкена в Великобританию и на Украину, в ходе визита госсекретаря США в Киев планируется обсудить поставки американского оружия Украине.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное». Сама Нуланд в 2014 году заявляла, что раздавала на Майдане в центре Киева не печенье, а сэндвичи.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В 2019 году она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России. В 2019 году Нуланд отказали в российской визе по причине включения в черный список за антироссийские санкции.
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США поддержали решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений между Москвой и Прагой, а также поддержал решение чешской стороны исключить Росатом из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, сообщил Госдепартамент.
«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», – приводит ТАСС сообщение Госдепартамента.
В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства отметили, что решения чешского правительства исключить российскую госкорпорацию Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» и «существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО».
Напомним, после того, как Прага заявила, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
В российской госкорпорации заявили, что исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является политически ангажированным.
Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС
Рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран следует согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил источник в ЕС, подчеркнув, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС.
«Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступить в силу уже к началу июня», – сказал он, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что к этому же времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.
Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
На прошлой неделе Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
Washington Post исправила статью о Джулиани и «российской операции влияния»
Американская газета Washington Post отказалась от своих заявлений о том, что ФБР в 2019 году предупреждало Рудольфа Джулиани, экс-адвоката бывшего президента США Дональда Трампа, о якобы проводимой Россией «операции влияния».
Как признала Washington Post, в четверг «неверно сообщалось, что американская сеть One America News Network была предупреждена ФБР о том, что стала целью российской операции влияния». В прежней версии статьи «также говорилось, что такое же предупреждение было сделано Рудольфу Джулиани», хотя он это «оспаривал», передает ТАСС.
«В нынешней версии удалены утверждения о сделанных предупреждениях», – пишет Washington Post. Указывается, что власти только собирались «уведомить» Джулиани о том, что «по крайней мере, одно консервативное СМИ, One American News, подвергается риску быть использованными в попытках России повлиять на исход выборов».
Напомним, команда One America News Network сопровождала Джулиани, когда тот посещал Украину, и снимала фильм о деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера. Джулиани и One America News Network опровергали информацию Washington Post о предупреждении ФБР.
Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска счел преимуществом русский акцент на выборах
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Претендующий на должность мэра Нью-Йорка россиянин с американским гражданством Виталий Филипченко заявил, что считает русский акцент преимуществом на выборах градоначальника.
«У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом», – заявил кандидат в интервью РИА «Новости».
По его словам, люди с уважением воспринимают русский акцент, когда слышат его.
«Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю», – указал Филипченко.
Он добавил, что после переезда в США пытался получать информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться. Собеседник отметил, что эмигранты часто после переезда «продолжают жить прежним миром», смотреть новости той страны, из которой приехали. Также Филипченко признался, что иногда использует ненормативную лексику на русском.
Филипченко переехал в США более 10 лет назад из Томска, он руководит фирмой по грузоперевозкам. У него есть российское и американское гражданства, он идет на выборы, как независимый кандидат.
Предварительные выборы планируется провести 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. На данный момент мэром является демократ Билл Де Блазио.
Еврокомиссия предложила смягчить ограничения на въезд в ЕС
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Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.
«Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях», – говорится в предложении Еврокомиссии.
Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
ЕС на фоне санкций России обещал продолжить «борьбу за права человека»
ЕС продолжит «борьбу за права человека, демократию и международные законы», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя ответные санкции России.
По его словам, ЕС осуждает действия Москвы, выражает солидарность с теми, против кого Россия ввела санкции. Боррель заверил, что ЕС не намерен прекращать «призывы к ответственности за нарушения прав человека». Он также повторил заявления о том, что решение Москвы «нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований» и что «Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений», передает ТАСС.
Напомним, накануне с похожим заявлением выступили председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза.
Пентагон заметил «много войск» у границ Украины
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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у границ Украины находится еще много российских войск.
«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
Напомним, 23 апреля Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. К 26 апреля самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
При этом министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. В Пентагоне пообещали «пристально следить» за границей России и Украины.
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Постпред России вызван в ЕС
Евросоюз пригласил постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова для встречи с генсеком Европейской службы внешних действий в связи с введением Москвой контрсанкций в отношении европейских чиновников, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Да, российский постпред был вызван, после полудня он будет принят главой внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», – сказал он, передает РИА «Новости».
Стано добавил, что главы МИД ЕС рассмотрят общий ответ на введение санкций Россией против европейских представителей на совещании в Брюсселе 10 мая. Пока, по его словам, никаких решений по данной ситуации не принято, консультации между странами ЕС продолжаются.
Кроме того, он сообщил, что ЕС вынесет вопрос о санкциях России против европейских чиновников на встречу глав МИД стран «большой семерки» в Лондоне, передает ТАСС.
В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.
«Внесем ясность: «the rules-based world», который отстаивают США, Британия и прочая, не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом. Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии. На деле «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь», – пояснил Пушков в своем Telegram-канале.
«The rules-based world» породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии через поддержку западным альянсом (запрещенной в России террористической организации) ИГИЛ* и джихадистов против законного правительства Сирии, и много других кровавых конфликтов. Это не миропорядок, основанный на праве, а «миробеспорядок», основанный на произволе США и группы поддерживающих их стран. И он будет преодолен, как были преодолены господство и произвол предыдущих империй. США хотят остановить историю, но это невозможно. У истории нет конца – «there is no end to history», вопреки тому, что считают в Вашингтоне. Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится», – отметил он.
Напомним, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
Напомним, в сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
Захарова назвала санкции Запада жестом отчаяния
Запад не может принять новые реалии и признать право России на самостоятельное определение путей развития, а западные санкции в настоящий момент все больше напоминают жест отчаяния, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Санкции против России рассматриваем все больше в качестве жеста отчаяния в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов «блокового мышления», признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнерами. Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках», – заявила Захарова в комментарии RT.
По ее словам, введенные против России меры, безусловно, негативно сказываются на отношениях российской стороны с «коллективным Западом». Они подрывают взаимное доверие, а также омрачают перспективы их нормализации. «Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов», – подчеркнула Захарова.
Представитель МИД добавила, что в настоящий момент Россия предпринимает все более активные шаги по дедолларизации своей экономики, а также по борьбе с общей зависимостью мира от национальной валюты США. «За последнее время Россией заключены соглашения о расширении использования национальных валют во взаимных расчётах с Китаем и Турцией. Аналогичные договоренности имеются в рамках БРИКС. Позитивная динамика по увеличению доли нацвалют наблюдается на пространстве ЕАЭС, а также в торгово-экономическом сотрудничестве России со странами АТР и Латинской Америки», – напомнила она.
Захарова добавила, что Россия не будет закрываться от внешнего мира, несмотря на подобные цели инициаторов санкций. Российская сторона всегда будет открыта для диалога по всем проблемным вопросам и будет готова к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами.
В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
МИД назвал дымовой завесой попытки США представить развитие ПРО оборонительным проектом
Попытки Вашингтона представить развитие системы глобальной противоракетной обороны как оборонительный проект не более чем «дымовая завеса», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Следует понимать, что попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект - это не более чем дымовая завеса. Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий», – сказала Захарова, добавив, что это ведет к серьезным последствиям в сфере безопасности и нарушает стратегический баланс сил в мире.
По ее словам, российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США. «Однако наши аргументы американцы не воспринимают. При этом они отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно её наращивают, привлекая все новые финансовые ресурсы», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что наращивание потенциала американской глобальной ПРО «может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных».
По словам Захаровой, сообщения СМИ о выделении 18 млрд долларов на проект по разработке перехватчиков ракет – «это рассчитанная пентагоновцами стоимость лишь одной программы по созданию, развёртыванию и обслуживанию перспективных перехватчиков, которые предполагаются на замену стратегическим шахтным противоракетам, ныне размещённым на американской территории, в основном на Аляске».
Официальный представитель МИД также заявила, что США в военной сфере делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания. «В военной сфере США поставили перед собой задачу достижения абсолютного доминирования и делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания с упором на создание глобальной ПРО. В этом же ряду развитие американцами военно-космических возможностей и создание неядерных средств «быстрого высокоточного удара», – заявила Захарова.
Она напомнила, что США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО и с тех пор Вашингтон «значительно нарастил разработку и приступил к масштабному развертыванию в различных регионах мира мобильных и стационарных противоракетных средств, объединенных в систему глобальной ПРО США». «Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России», – сказала она.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что «США реализуют планы развития космического сегмента своей глобальной ПРО, которые фактически предусматривают в перспективе размещение в космосе ударных противоракетных средств» и на доктринальном уровне в США предусмотрена «возможность нанесения «обезоруживающих» ударов по ракетным потенциалам тех стран, которых США относят к своим противникам».
Она также заявила, что Россия фиксирует сигналы США о готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности, готова к предметному диалогу, но договариваться без учета своих интересов и озабоченностей в сфере противоракетной обороны не будет.
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана.