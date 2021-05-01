Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией

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1 мая, суббота | Последнее обновление — 02:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»
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Отгородиться от Центральной Азии Россия не может физически. Пустыня и степь начинаются уже за Волгой и продолжаются вплоть до предгорий Памира и Тянь-Шаня – именно там, не ближе, мы находим настоящие естественные границы. Географическая открытость неизбежно делает страны Центральной Азии внутренней частью российского периметра безопасности.
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Толпа мотивирующих спикеров призывает нас делать, что хочется, видеть и не упускать возможностей. И на этом фоне растет число тех, кто засыпает с пультом в руках. Кто устает от постоянной необходимости принимать сложные решения.
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В администрации Байдена, в этом либеральном вашингтонском политбюро, вовсю идут подковерные схватки за влияние на принятие важнейших решений, в том числе внешнеполитических.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией
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США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя ответные санкции Москвы против ЕС.
По его словам, Москва «должна выполнять свои международные обязательства». Он заявил, что США, как и ЕС, «осуждают» ответные санкции России. Блинкен считает ответ Москвы на антироссийские санкции «попыткой запугать критиков», передает ТАСС.
Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?».
Россия ввела санкции против утверждавшего об отравлении Навального европейского химика
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В ответ на санкции Евросоюза Россия вводит ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», сообщило Министерство иностранных дел.
Санкции вводятся в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, председателя Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварса Абольиньша, директора Центра госязыка Латвии Мариса Балтиньша, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осы Скотта, главы Языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска, зампреда Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой.
«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», – говорится в заявлении на сайте МИДа.
Ведомство подчеркнуло, что практика односторонних санкций идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. «Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», – указали в МИДе.
Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
В сентябре 2020 года в Шведском институте оборонных исследований (FOI) вынес заключение, что блогер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Заявление об этом сделала доктор Оса Скотт. В 2013 году этот же институт утверждал, что в пригороде Дамаска Гуте был применен фосфорорганический отравляющий химагент зарин.
Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам
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«Это попытка вызвать недовольство граждан России властями страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение посольства США о приостановлении рассмотрения виз для недипломатических поездок.
«Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник.
«Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – заключил Пушков.
В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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МИД о решении США приостановить выдачу виз: Не умеют и не хотят работать
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Решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб, заявили в МИД России.
«На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с.г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.
В МИД отметили, что для сравнения, в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.
«Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм «помощников» для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью. После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в «намеренной эскалации», – сказано в сообщении МИДа.
В то же время в министерстве отметили, что коллеги из США в России могли заниматься не только дипломатической работой. «При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?» – задались вопросом ведомстве.
Кроме того, МИД России посоветовал США доукомплектовать штат посольства в Москве американцами.
«В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По информации МИДа, «без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем [посольстве] останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами».
«Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», – уточнили в ведомстве.
Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Немецкое издание раскритиковало Борреля за «ляпы» в дискуссии с Москвой
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Европейские политики, в том числе представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, склонны допускать «ляпы», они непоследовательны в отношениях с Россией, пишет немецкое издание Spiegel.
Боррель после встречи с главами МИД ЕС заявил, что у украинских границ якобы находятся 150 тыс. российских военных. На вопрос об источнике этих данных глава дипломатии отметил, что это «число, от которого стоит отталкиваться». Позже сотрудники Борреля уточнили, что число военных ближе к 100 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на статью издания.
«Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится все более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики», – указал Spiegel.
Также критике подверглось поведение Борреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. «Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал», – указало издание.
В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.
До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.
Пушков: Назначение Нуланд в Госдеп – это акт эскалации со стороны США
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«У Нуланд негативный багаж отношений с Россией. Поэтому не вижу ничего позитивного в ее назначении для наших отношений с США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя утверждение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
«Назначение Виктории Нуланд в Госдеп подтверждает линию администрации главы США Джо Байдена на конфронтацию с Россией. У нее очень негативный багаж отношений с нашей страной и инициатив, направленных против России», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Такие политики, как Нуланд, сотрудничеством не занимаются, – подчеркнул собеседник. – Она сторонница жесткого курса по отношению к России. Это политическая фигура, созданная для конфронтации. Поэтому ее назначение опровергает вашингтонскую риторику относительно того, что они не хотят эскалации с Москвой. Само назначение Нуланд – это уже акт эскалации».
«Виктория Нуланд специализируется на поддержке оранжевых революций», – напомнил Пушков. – Это мы видели по опыту Украины. Думаю, она будет работать в том же духе на белорусском и молдавском направлениях. Поэтому я не вижу в ее назначении ничего позитивного для наших отношений с США».
Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Кандидатура принята единогласно.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «для Нуланд стабильная и развивающаяся Россия – это кошмар, поэтому она добавит нам хлопот».
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
При этом в 2019 году Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.
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Соловьев предложил Госдепу оплатить штрафы «Радио Свобода»
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«Госдеп ничего не может противопоставить Москве, поскольку радиостанция нарушила российское законодательство», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя угрозу Госдепа США принять ответные меры против России в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы СМИ-иноагента «Радио Свобода».
«Радио Свобода» нарушила российское законодательство, поскольку не маркировала себя как СМИ-иноагент. В связи с этим радиостания обязана выплатить наложенные на нее штрафы. Однако работать в Москве ей никто не запрещает. А Вашингтон, который в том или ином виде ее финансирует, вместо очередных демаршей может просто оплатить эти штрафы», – пояснил тележурналист Владимир Соловьев.
Журналист убежден, что «Госдеп вряд ли сможет что-то противопоставить Москве в этой истории». «Единственное, чем Госдеп может пригрозить – попытаться ограничить работу российских СМИ, которые как раз выполняют американский закон об иностранных агентах и соответствующим образом маркируют себя, работая за рубежом», – считает Соловьев.
«Зато благодаря этой ситуации теперь ни у кого не возникнет ни малейших сомнений касательно того, что это за радиостанция и о какой именно свободе идет речь», – заключил собеседник.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты примут ответные меры в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в России СМИ-иноагентом).
Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
«По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», – напомнили в ведомстве.
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Посольство США приостановило рассмотрение виз для недипломатических поездок
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Американское посольство в Москве приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок, говорится в сообщении диппредставительства.
«Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, оставив среди них только экстренные услуги для граждан США и предоставление очень ограниченного числа иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти. … Такие сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», – говорится в сообщении на сайте посольства.
Там добавили, что рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено.
Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная.
«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
В Госдуме рассказали о последствиях для ЕС при отказе от «Северного потока – 2»
Депутат Госдумы Руслан Бальбек указал, что в случае отказа от газопровода «Северный поток – 2» пострадают лишь простые граждане Евросоюза (ЕС).
Бальбек заявил, комментируя резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию данной инициативы, что прежде всего при таком развитии событий пострадают простые граждане ЕС, которые в данный момент с недоумением наблюдают за действиями своих политиков и не понимают, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры, передает RT.
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Президент России Владимир Путин назвал спекуляции вокруг газопровода недобросовестной конкуренцией.
Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.
При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может заморозить строительство «Северного потока – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании.
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Сенатор: Возвращение Нуланд в Госдеп добавит хлопот России
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«Для Нуланд стабильная и развивающаяся Россия – это кошмар. Поэтому она добавит нам хлопот», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя утверждение Сенатом Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
«От возращения Виктории Нуланд в большую политику, конечно же, нужно ожидать печенье. Есть на Украине такая народная примета – как только она привезет печеньки, так сразу начнется что-нибудь хулиганско-провокационное», – с иронией отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Она нам хорошо известна, – добавил собеседник. – Для нее существующая политическая система России и вообще стабильная развивающаяся Россия – это кошмар. Поэтому она постарается действовать теми методами, к которым привыкла».
«При этом, – обратил внимание Климов, – Нуланд является очень профессиональным человеком. Она стоит на том, что Америка превыше всего везде, включая территории других суверенных стран. Так что хлопот она нам явно добавит».
Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Кандидатура принята единогласно.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
При этом в 2019 году Нуланд отказали в российской визе, так как ранее ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции.
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В Германии указали на выигравшего от введения санкций против России
Депутат бундестага Вальдемар Гердт выразил уверенность, что возможное отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT и введение запрета на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны.
«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока – 2» не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», – заявил Гердт в беседе с телеканалом «360», не уточнив, кого он имеет в виду под «третьей стороной».
Депутат бундестага подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий на остановку строительства российского трубопровода или отключение от SWIFT. Гердт также добавил, что в случае отказа от «Северного потока –2» Германии придется выплачивать 12 млрд евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, а это, по мнению парламентария, серьезно скажется на экономическом положении ФРГ.
Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.
В прошлый четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 19 апреля на видеоконференции с главами МИД стран ЕС призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
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Посольство США рекомендовало американцам с истекшими визами покинуть Россию
Гражданам США, находящимся в России с истекшими визами, настоятельно рекомендуется покинуть страну до 15 июня, говорится в сообщении американского диппредставительства в Москве.
«Если вы гражданин США в России и ваша виза истекает, мы рекомендуем покинуть РФ до 15 июня, крайнего срока, установленного правительством России», – говорится в сообщении на сайте посольства.
Там отметили, что при необходимости гражданам США в случае необходимости остаться в России следует обратиться в местные офисы МВД. Посольство США в Москве не сможет ответить на определенные вопросы, связанные с пребыванием в РФ или с российскими визами, поскольку процесс полностью контролируется правительством страны, уточнили в диппредставительстве.
Ранее американское посольство в Москве сообщило, что сокращает штат сотрудников консульства на 75% и приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
Представителю ЕС в России вручили ноту об ответных санкциях Москвы
Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что въезд в Россию на условиях взаимности закрыли для восьми граждан ЕС и представителей структур Евросоюза.
«Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода», – подчеркнула дипломат.
Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Ограничения на въезд были наложены в том числе на главу Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившую, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком».
В посольстве США прокомментировали слова Лаврова об «обнулении» конфликта
Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости возврата к нормальным отношениям Москвы и Вашингтона.
«Нам точно нужен период детокса», – написала Росс в Twitter, отвечая на пост МИД России с цитатой высказывания Лаврова, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД заявил, что Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация «скользит по той же наклонной». Лавров заявил, что если бы это зависело только от России, «наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России».
Высказывание Росс в Twitter появилось спустя почти час после того как посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
ЕС посетовал на решение России ответить на санкции
Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли прокомментировали ответ Москвы на санкции.
В заявлении говорится, что действия России – «яркая демонстрация» ее выбора в пользу «конфронтации с ЕС» вместо «исправления негативной траектории двусторонних отношений». В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Действия Москвы, как говорится в заявлении, «нацелены непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц», передает ТАСС.
В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы.
Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования.
Кандидатура принята единогласно, передает РИА «Новости».
Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
В январе президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
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