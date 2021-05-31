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Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» России и Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«С этой стороны мы видим опасность для нас – вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», – заявил президент Украины в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру.
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Минск заявил о провокациях «российских олигархов»
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Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента Белоруссии в 2020 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», – сказал Макей в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, благодаря информации российских спецслужб, в которой «указывались конкретные фамилии и имена олигархов», провокации удалось предотвратить.
При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, идет ли речь о российских олигархах. «Бывших российских олигархов в том числе», – заявил глава МИД Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в апреле представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии.
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Пушков указал на «плохие новости» для Украины
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.
«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.
В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Макей поделился видением Белоруссии в Союзном государстве
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Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
«Суверенитет – это независимость во внешней политике и верховенство государственной власти во внутренней политике. И в Договоре о создании Союзного государства четко говорится, что, создавая какие-то наднациональные структуры, оба государства сохраняют государственный суверенитет», – заявил Макей в интервью «Коммерсанту» в ответ на вопрос о балансе процессов углубления интеграции и сохранения суверенитета.
Глава МИД Белоруссии уточнил, что не считает «суверенитет чем-то застывшим». «И мы видим, что сегодня небольшим государствам сложно выжить в периоды какой-то мировой экономической турбулентности, не обладая мощными ресурсами, поэтому мы отдаем себе четко отчет, что мы обязаны искать какие-то формы участия в интеграционных взаимодействиях, интеграционных процессах, чтобы сохранить наше государство», – продолжил министр.
В качестве примера Макей использовал ЕС. «Мы видим, что от сотрудничества в отдельных сферах и областях они постепенно продвигались к более продвинутым формам интеграции и в конечном итоге пришли к тому, что они готовы были пожертвовать определенными какими-то национальными функциями и передать часть этих функций на наднациональный уровень», – сказал министр.
Вместе с тем он признал, что в таких системах есть государства, которые «диктуют свою волю». «Вопрос заключается в готовности тех или иных государств поступиться в определенной мере какими-то функциями, которые будут переданы в наднациональные органы. Но при этом все должны понимать, что это должно принести эффект во всех отношениях: и с политической точки зрения, и в первую очередь с социально-экономической. Я не вижу никаких противоречий, и создание различных региональных структур в различных регионах на различных континентах подтверждает это», – сказал Макей.
По словам, главы МИД Белоруссии, «понятно, что государственный суверенитет [республики] будет сохраняться». «Более того, сегодня невозможно уже отказаться от независимого суверенного государства Беларусь, потому что это укоренилось в сознании народа, государственный суверенитет базируется на народном суверенитете», – заключил министр.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
США решили ввести санкции против ряда компаний Белоруссии
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Министерство финансов США подтверждает, что с 3 июня возобновит действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair, сообщил представитель ведомства.
По данным Bloomberg, под санкции попадет и «производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок», передает ТАСС.
Как ожидается, с 3 июня американская администрация Джо Байдена возобновит рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Минфина США. Ранее Соединенные Штаты приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации. Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
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Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Бывший украинский министр иностранных дел Владимир Климкин в ходе круглого стола в Киеве пожаловался на выступающих против вступления Украины в НАТО сограждан.
По словам Климкина, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13% вообще открыто признают себя сторонниками России. Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости».
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Стало известно о тайной встрече ЕС из-за опасений «поглощения» Россией Белоруссии
Страны-участницы Евросоюза провели закрытую встречу, на которой обсудили опасность поглощения Белоруссии Россией, сообщили СМИ.
По информации испанской газеты Pais, внеплановый саммит состоялся спустя сутки после того, как самолет авиакомпании Ryainair перенаправили в Минск, передает РИА «Новости».
По данным Pais, встреча лидеров стран ЕС проходила в закрытом формате, чтобы избежать возможных утечек. Глава Евросовета Шарль Мишель настоял на том, чтобы дебаты носили конфиденциальный характер, при этом лидерам стран запретили пользоваться телефоном. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался «риск того, что президент России Владимир Путин, якобы воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации. Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за инцидент с рейсом Ryanair в Минске Запад хочет наказать Россию.
Минск допустил передачу Сапеги России после суда в Белоруссии
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Суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой состоится, скорее всего, в Белоруссии, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. После этого, отметил дипломат, возможны различные варианты: россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории России.
«Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Белоруссии, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», – заявил Макей в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, расследование должно показать, кто Сапега на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Белоруссии и белорусскому народу. После этого, отметил дипломат, возможны различные варианты. Россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории России.
При этом точных сроков рассмотрения дела Макей не назвал, заявив, что всё будет зависеть от того, какими материалами располагает следствие и какая существует доказательная база. Макей добавил, что обсудил задержание Сапеги с российской стороной.
В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на задержание Сапеги, она останется под стражей в Белоруссии. При этом адвокаты россиянки обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание. Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Макрон согласовал с Москвой и Киевом встречу глав МИД в нормандском формате
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате (Берлин, Москва, Киев, Париж) на уровне МИД.
«Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров», – сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, передает ТАСС.
По словам Макрона, дискуссия на уровне МИД «позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств». Он подчеркнул, что считает нормандский формат наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. «Я постоянно задаюсь вопросом о том, что еще более полезного мы могли бы сделать. <…> И я не вижу ничего более полезного, чем нормандский формат и тот прогресс, которого мы добились за последние месяцы в контексте украинского кризиса. Нам нужна решительность и постоянство», – сказал лидер Франции.
По его словам, скандал с вынужденной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате. «Это никак не связано с Белоруссией», – отметил Макрон.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
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Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО.
«В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС.
Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости».
Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса.
Минтранс Белоруссии объяснил экстренную посадку борта Ryanair в Минске
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, так как аэродромы Бреста и Гродно в тот день не работали, заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ.
«Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным», – приводит слова главы департамента ТАСС.
Он отметил, что на момент входа лайнера в воздушное пространство Белоруссии аэропорт Минск оказался для него ближайшим.
Напомним, в пятницу глава Ryanair Майкл О'Лири написал письмо в минтранс Белоруссии, обвинив власти республики в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера ирландской авиакомпании в связи с принуждением борта к экстренной посадке в Минске.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В прошлое воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии. В четверг стало известно, что ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. В пятницу Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование в связи с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
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Адвокат рассказал о «панических атаках» у задержанной в Минске Сапеги
Задержанная в Минске россиянка София Сапега иногда испытывает панические атаки, но не высказывает жалоб, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович.
«Относительно состояния Софьи: с ее слов, чувствует себя нормально, понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает» , – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что городской суд Минска отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги, рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Депутат: Ситуация подталкивает нас к созданию большого союзного государства
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«Рано или поздно Минск установит прямое авиасообщение с Республикой Крым, никуда в «Белавиа» не денутся», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ, коммунист Леонид Калашников. Ранее авиакомпания «Белавиа» отказалась от приглашения открыть рейсы на Симферополь, мотивируя тем, что Белоруссия не признает полуостров частью России.
«Сама жизнь должна убедить Лукашенко признать Крым российским. Это касается не только Белоруссии. Своим недавним собеседникам из других стран СНГ я говорил: «Вы сколько угодно можете называть себя союзниками Москвы, когда вам нужна российская помощь. Но ясно же, что вы не станете воевать за своего союзника, если вы до сих пор даже не признали Крым российским. В таком случае вы – неполноценные союзники», – заявил секретарь ЦК КПРФ по международным делам, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Глава государства не может прямо об этом сказать своим коллегам из бывшего СССР, поскольку он связан определенными президентскими обязанностями, дипломатическим этикетом, предполагает депутат-коммунист.
«Но я и мои коллеги прямо об этом говорят. На будущее: когда наши неполноценные союзники окажутся под угрозой и запросят у Москвы защиты, мы не будем им помогать, так как они ранее не признали Крым частью нашей страны», – предупредил Калашников.
«Мне коллега-депутат из одной бывшей союзной республики жаловался: мол, мы находимся в окружении. Если мы признаем Крым, нашей республике Запад перестанет помогать и так далее». Я отвечаю: «Вот Белоруссия не признала полуостров частью России. И в отношениях с Западом это ей нисколько не помогло. Так что Запад все равно не станет вас спасать». А в целом мое мнение таково: ситуация подталкивает нас, Белоруссию, Армению, Киргизию к тому, чтобы создавать большое союзное государство, возвращаться к СССР», – считает Калашников.
Ранее Калашников заявил, что признание Крыма должно стать официальным, публичным условием статуса союзника России.
Ведущий эксперт белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что признать Крым российским президента Александра Лукашенко может заставить только какая-то еще более серьезная угроза его власти, чем нынешние угрозы.
«Какие именно? Трудно себе представить. Пока в Минске нет ощущения, что Москва ставит в качестве жесткого условия своей поддержки признание Крыма частью России. Нет и утечек с переговоров о том, чтобы российские официальные лица предлагали Белоруссии сделку вроде «признание Крыма в обмен на деньги» или что-то вроде этого. Этот фактор и определяет поведение Лукашенко», – пояснил белорусский политолог.
«Нет в Минске и уверенности в том, что Россия собирается присоединить Белоруссию, лишить ее государственности. Как это видится из Минска, в Москве хотят лишь теснее привязать Белоруссию к России в экономической, дипломатической, военной и других сферах, сделать ее более зависимой от России. Игра в «дорожные карты» – это как раз такая политика на постепенное лишение Белоруссии права вести независимую внешнюю, военную и социально-экономическую политику. Белоруссия этому всячески сопротивлялась ранее и сопротивляется до сих пор», – напомнил Карбалевич.
Лидеры стран Евросоюза на своей недавней встрече в верхах обсудили опасность поглощения Белоруссии со стороны России, сообщила испанская газета Pais. Глава Евросовета Шарль Мишель даже настоял, чтобы дебаты носили максимально конфиденциальный характер, – лидерам стран запретили пользоваться телефоном, пишет газета. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.
Источники считают, что на этой встрече обсуждался риск того, что президент Владимир Путин, якобы «воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».
На переговорах в Сочи, состоявшихся в минувшие выходные, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг борта Ryanair. Путин поручил МИД России отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.
Президенты также согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
Также в выходные белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – заявил по этому поводу РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Кипр закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии
Белорусским самолетам запрещено до 28 августа заходить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, говорится в уведомлении Службы аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.
«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь», – цитирует уведомление РИА «Новости». Уточняется, что все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены.
Под ограничения не попадают рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. Ограничения введены с 28 мая до 28 августа.
Вместе с тем авиакомпания «Белавиа» сообщила о приостановке полетов в Ларнаку.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.