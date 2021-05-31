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В женевских отелях перед саммитом Россия – США раскупили все номера
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В женевских гостиницах, где 16 июня может состояться саммит Россия-США, раскуплены все номера с 11 по 18 июня, однако визуально ничего не говорит о подготовке к встрече на высшем уровне, сообщают СМИ.
По данным швейцарских СМИ, первая встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи.
«Мы не можем давать никаких комментариев на этот счет», – заявила корреспонденту РИА «Новости» сотрудница гостиницы на просьбу подтвердить, что номер в отеле невозможно забронировать с 11 по 18 июня. Девушка также отказалась как-либо комментировать слухи о том, что именно в Intercontinental пройдет саммит.
За прошедшие дни корреспондент несколько раз заглядывал в гостиницу, однако так и не увидел очевидных признаков подготовки крупномасштабного мероприятия. Несмотря на то, что Intercontinental уже работает после снятия властями Женевы основных ковидных ограничений, парковка перед отелем практически всегда пустая.
Сам отель имеет славу женевской площадки для переговоров. Он расположен в непосредственной близости от ООН, а также постпредств России и США. Здесь в 1985 году встречались Рейган и Горбачев, а в марте 2009 года проводили свои первые переговоры госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД России Сергей Лавров, который тогда получил от своей коллеги кнопку «Перезагрузка». Здесь шли напряженные переговоры по ядерной сделке с Ираном и межсирийские переговоры под эгидой ООН. Здесь часто проводят двусторонние встречи российские и американские делегации, в том числе по вопросам разоружения. Недавно здесь встречались и секретарь Совбеза России Николай Патрушев со своим коллегой, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Второй потенциальной гостиницей для саммита может стать Wilson Hotel, который также является излюбленным местом иностранных дипломатов и делегаций высокого и высшего уровня. Как и в Intercontinental в Wilson Hotel невозможно забронировать комнату с 11 по 18 июня. Рядом с отелем на этой неделе было замечено несколько тонированных минивэнов, однако машин с дипломатическими номерами не наблюдалось.
На данный момент ни российские, ни американские источники не стали ни опровергать, ни подтверждать данные о каком-либо из мест, отметив только, что обсуждается «очень много вариантов».
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Болгары оценили отказ Байдена от санкций против «Северного потока – 2»
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Статья болгарского издания «Дневник» об отказе президента США Джо Байдена от новых санкций против газопровода «Северный поток – 2» вызвала бурный отклик со стороны читателей.
«Германия, в отличие от нас (Болгарии), сумела отстоять свои национальные интересы», – выразил мнение Шоршо, передает РИА «Новости».
«Все пропало, теперь жители Восточной Европы будут лапу сосать», – пошутил dfjftriktrcdt.
«Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой», – написал Armagedon.
«Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики», – заметил kvasimodo.
«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар)!» – резюмировал Gunther.
Ранее американский лидер признал, что санкции против «Северного потока – 2» к настоящему моменту контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Также Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Глава Госдепа заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Эксперт: Проект заявления ЕС и США выглядит как русофобская провокация
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«Проект совместного заявления США и Евросоюза – что-то беспрецедентное. ЕС рассказывает Вашингтону, как ему вести переговоры с Россией. Напоминает провокацию русофобской части брюссельских элит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Станислав Ткаченко. Так он оценил проект документа, который планируется огласить на саммите в Брюсселе за день до встречи Путина и Байдена.
«В дипломатии не принято принимать документы такого необычного жанра. Не удивлюсь, что совместное соглашение в итоге не будет принято», – заметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, которое предполагается огласить 15 июня на американо-европейском саммите в Брюсселе, сообщило в субботу агентство Bloomberg. Этот саммит состоится за день до намеченной встречи в Женеве президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
«Мы едины в принципиальном подходе к России и мы решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», – цитирует Bloomberg проект заявления США и ЕС. По оценке агентства, руководство Евросоюза предлагает администрации Байдена прекратить «торговые войны» США и европейских стран, начатые при Дональде Трампе, «и дать толчок трансатлантическому альянсу в противостоянии Китаю и России».
Но отметим, что говоря об отношениях Запада с Пекином, авторы проекта заявления придерживаются более сдержанной риторики – речь идет о «многогранных подходах» к Китаю, а не ответе на «злонамеренные действия», как в случае с Россией.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
«Хорошо бы разобраться как минимум в том, кто работает над проектом документа. Можно предположить, что он исходит из пресс-службы главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Но в любом случае выглядит он беспрецедентно. США – суверенная держава, которой ЕС рассказывает, как вести переговоры с Москвой. Документа пока нет, то, что мы видим – это, говоря по-английски, wishful thinking, то есть принятие желаемого за действительное. Но этот черновик очевидно содержит провокационные тезисы», – заметил Ткаченко.
По мнению эксперта, такой конфронтационный подход к отношениям с Москвой не отражает общей позиции Евросоюза. «Европейская элита расколота. Восточноевропейские государства считают, что противостояние с Россией повышает их значимость, их вес, их дипломатическую коллективность. Поэтому для них – это онтологически свойственная часть внешней политики. Они не знают других подходов ведения дел с Россией», – заметил Ткаченко.
«В то же время мы знаем позицию Германии, Италии, Австрии – государств, которые настроены на сотрудничество, – добавил эксперт. – Поэтому этот документ – это отчасти отражение внутренних процессов в Европейском союзе, где пока нет консенсуса относительно политики с Россией. Возможно, его никогда и не будет. Но с другой стороны, это беспрецедентный случай, ЕС нарушает все дипломатические стандарты».
Напомним, официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Путиным и Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности».
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У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.
Как заявил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».
Напомним, Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.
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Байдена раскритиковали за замечания в адрес маленькой девочки
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СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США Джо Байдена в адрес маленькой девочки.
Канадский онлайн-журнал The Post Millennial опубликовал видеозапись выступления Байдена на военной базе в Вирджинии, во время которого президент США прервал заготовленную речь, обратившись к девочке «младшего школьного возраста». Ребенок сидел у края сцены. «Мне нравятся эти заколки в твоих волосах», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
«Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги», – добавил он. Daily Mail назвала его речь «эксцентричной». Читателей также встревожило поведение Байдена. Один из них отметил, что действующему президенту США «не просто так не разрешают часто говорить перед камерами». Другой читатель считает, что Байден «социально неуклюжий», но «пытается быть милым». Читатель предположил, что «в его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение».
«Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель», – заявил еще один из читателей.
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В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
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Пушков оценил способность Китая «овладеть» США
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об уверенности китайского лидера Си Цзиньпина в том, что КНР «овладеет Америкой» в ближайшие 10-15 лет.
«Китай в ближайшие 10-15 лет овладеет Америкой? Это что-то новое в лексиконе Байдена. Это ему сам Си сообщил во время их длительного общения, о котором так любит рассказывать Байден? Или это некая новая басня, как и рассказ о 17 тыс. миль, которые Байден якобы проделал рука об руку с главой Китая? Басня потому, что, как ни считай, эти 17 тыс. миль они вместе точно не проделали», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, из слов Байдена «ясно следует, что в США маниакально боятся Китая».
«Возможно, это одна из главных негласных причин, по которой Байден так упорно добивался встречи с (президентом России Владимиром) Путиным», – предположил он.
Ранее президент США, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, заявил, что США «находятся в сражении между демократиями и автократиями». Байден отметил, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем «другие мировые лидеры»: «24 часа личных встреч только с ним и переводчиком. 17 тыс. миль (112,6 тыс. км) путешествий с ним в Китае и здесь».
По словам Байдена, Си Цзиньпин «убежденно верит, что Китай до 2030–2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения». При этом, как отмечает Fox News, Байден, видимо, оговорился и сказал «3035» вместо «2035».
В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, он так пошутил. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России.
Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.
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Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Как отметил представитель Кремля, поспешные выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair основаны исключительно на эмоциях. О подчеркнул, что с точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства. По его словам, «каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», передает ТАСС.
Кроме того, как заверил Песков, белорусская сторона при необходимости готова предоставить дополнительную информацию по ситуации с самолетом, экстренно севшем в Минске.
Накануне сообщалось, что Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в субботу. Президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Лукашенко привез Путину документы об инциденте с посадкой Ryanair
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди», – передает ТАСС слова Лукашенко перед началом переговоров на высшем уровне в Сочи.
Уточняется, что документы касаются ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
«Но за что наказали Евросоюз трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в ковид их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом».
Ранее сообщалось, что на встрече может быть затронута ситуация вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным», передает РИА «Новости».
Перед этим на встрече с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским лидером о возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией.
«Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолёт будет летать или не летать – от этого ничего не изменится. Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему», – сказал Лукашенко.
Лукашенко заявил также, что эпидемиологическая ситуация в России и Белоруссии «примерно одинаковая».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
Путин и Лукашенко договорились о втором транше российского кредита
На переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, деньги поступят Минску «в ближайшее время», передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще «до всех историй с самолетом», и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей. «Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», – заключил пресс-секретарь президента.
В декабре 2020 года Белоруссия получила первый транш государственного финансового кредита от России.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов сообщал, что Россия в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.
В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общение в Сочи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сегодня общение двух президентов продолжается», – цитирует ТАСС Пескова.
Накануне в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко завершили переговоры. По его словам, переговоры продолжались более пяти часов.
В пятницу лидеры стран встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей президента России. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией
Белоруссия и Россия в этом году превзойдут уровень товарооборота, который был до начала пандемии коронавируса, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
«Мы видим, что мы превзойдем в этом году, Белоруссия и Россия, свой товарооборот допандемийного или доковидного уровня», – передает его слова ТАСС.
Путин в свою очередь заявил, что в июне будет дан пуск первому блоку БелАЭС состоится в июне. Лукашенко уточнил, что ввод планируется в промышленную эксплуатацию.
«В промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается», – приводит слова президента России РИА «Новости».
Путин назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что есть также позитивные тенденции и по другим направлениям.
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.
В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
Байден обвинил власти Техаса в поведении «не по-американски»
Глава американского государства Джо Байден раскритиковал намерение законодателей Техаса ужесточить контроль при голосовании на выборах.
Байден обвинил их в «нападках на священное право на голосование», добавив, что это «неправильно и не по-американски». По его мнению, в XXI веке нужно добиваться того, чтобы «избирателям было проще проголосовать, а не труднее», передает ТАСС.
В обеих платах законодательного собрания Техаса большинство принадлежит республиканцам. Губернатор Техаса Грэг Эбботт, также из Республиканской партии США, считает незаконным предоставление бюллетеней для голосования по почте тем жителям штата, которые их не запрашивали. Республиканцы хотят расширить полномочия наблюдателей на выборах и запретить работу избирательных участков, где можно проголосовать, не выходя из автомобиля.
В марте Байден подписал указ по упрощению голосования с помощью почты. Проигравший ему на выборах Дональд Трамп неоднократно критиковал голосование по почте и утверждал, что оно было сфальсифицировано.
Путин предложил Лукашенко искупаться в море
Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться в море, пока главы государств находятся в Сочи, тот с удовольствием согласился.
«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться», – предложил Путин.
«С удовольствием», – ответил Лукашенко.
«Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть», – передает слова российского лидера РИА «Новости».
В Сочи в пятницу солнечно, температура воздуха составляет +21 градус, температура воды около 18 градусов.
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, разговор о возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.
В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике.
Путин и Лукашенко поручили проработать вопросы воздушного сообщения
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Минтрансам двух стран – России и Белоруссии – дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», – сказал представитель Кремля. Он уточнил, что на данный момент эти граждане Белоруссии «находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину», передает ТАСС.
По его словам, «обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство [Белоруссии], с учетом того, что «Белавиа» больше нежеланный гость в европейских городах».
Ранее Песков сообщил, что на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.