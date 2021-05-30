Собянин объяснил рост заболеваемости COVID в Москве после майских праздников

В Москве открыли новый железнодорожный вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК.

«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», – приводит РИА «Новости» слова Собянина.

По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы. В том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов.

По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее.

«Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет (впервые) запускаем новый вокзал. Новый вокзал – это новое качество, новый подход, это новый набор услуг, здесь все абсолютно совершенно новое. Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг», – сказал Белозеров, пояснив, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха.

Общая площадь комплекса составила 9,6 тыс. квадратных метров, включая современный пассажирский терминал и две новые пассажирские платформы с навесами на всю длину. Интерьеры вокзала выполнены в светлых тонах с большим количеством открытых пространств и естественного освещения. На вокзале открыт зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, а также доступны автоматические камеры хранения, фуд-корт, комнаты матери и ребенка, вендинговые автоматы и автоматы по аренде внешних аккумуляторов. Кроме того, на всей территории вокзала работает Wi-Fi. Для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья доступны четыре эскалатора и три лифта.

На Восточный вокзал планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново, транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Благодаря пересадке на МЦК можно быстро доехать до аэропортов. Так, поездка до станции Окружная для пересадки на аэроэкспресс в Шереметьево займет 18 минут, поездка до станции Верхние Котлы для пересадки на аэроэкспресс в Домодедово – 29 минут, до станции Андроновка для пересадки на электричку в аэропорт Жуковский – всего 10 минут. В дальнейшем, когда откроется МЦД-4, пассажиры смогут делать с МЦК пересадку на аэроэкспрессы, следующие во Внуково.

Одним из главных элементов пассажирской инфраструктуры нового вокзала является надземный пешеходный тоннель в сторону Амурской улицы, которая ранее была отделена от транспортного узла железнодорожными путями.

Помимо этого, между вокзалом и жилым районом Гольяново появилась пешеходная зона с велодорожками, пунктами велопроката и парковками для велосипедов. Пересесть на метро и МЦК можно по надземному пешеходному переходу, организованному по принципу «сухие ноги».

После открытия вокзала «Восточный» пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет до 75 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования. Нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%. Станции метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тыс. пассажиров в сутки.

Отмечается, что перевод части поездов дальнего следования с Курского на Восточный вокзал позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана.