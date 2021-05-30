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Собянин объяснил рост заболеваемости COVID в Москве после майских праздников
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Многие москвичи провели майские праздники на даче, дома и не хотели идти в поликлиники, а за помощью обратились, дождавшись рабочих дней, поэтому в столице наблюдался всплеск выявлений и госпитализаций пациентов с COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Был весенний рост, он был объективный: это такой эпидемиологический сезон, когда осенью и весной мы наблюдаем рост любых простудных заболеваний, к этому и добавился ковид», – заявил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
По его словам, после майских праздников как раз был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень хотели идти в поликлиники, больницы. «И уже дождавшись рабочих дней, пришли со всем этим. Поэтому мы наблюдали определенный всплеск», – добавил мэр.
Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься о вакцинации.
В Москве полиция задержала хватавшего за ягодицы пассажирок метро мужчину
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Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали молодого человека, который трогал за ягодицы пассажирок московского метро, мужчину задержали на следующий день после того, как одна из пострадавших девушек обратилась в полицию.
«Мотив своих действий задержанный вразумительно объяснить не смог», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сообщает Рен ТВ. Уточняется, что «охотника» задержали на станции «Пушкинская», им оказался 19-летний житель столицы. В полиции отметили, что мужчина в течении длительного времени совершал подобные действия на территории столичного метро.
В отношении задержанного был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.
Ранее сообщалось, что в городе Сатки Челябинской области женщина в очереди на флюорографию разделась для посетителей медучреждения и начала приставать к ним.
Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости».
Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.
Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID
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Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.
Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.
Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя
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Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса; речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, сообщила The New York Times.
По сведениям издания, у представителей американской разведки есть до сих пор не изученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ. В Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории в китайском Ухане и ее работе, передает ТАСС.
Напомним, в среду США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Между тем 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Белоруссия предложила России вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень
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Белоруссия предлагает России вывести авиасообщение на «доковидный» уровень, увеличить количество рейсов и открыть новые направления в аэропорты Сочи и Краснодара, заявил премьер республики Роман Головченко на встрече в Минске с Михаилом Мишустиным.
«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на «доковидный» уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается, проводится вакцинация населения, есть взаимодействие в санитарном плане.
Премьер также напомнил, что в Белоруссии налажен выпуск российской вакцины против коронавируса, отметил, что вакцинация населения развивается «хорошими темпами».
Ранее посольство Белоруссии в ФРГ рекомендовало гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
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Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».
Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
В Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID
Найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».
По словам исследователей, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские исследователи, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.
По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.
Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это, по его словам, позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление», – подытожил Биргер Соренсен.
Ранее об искусственном происхождении коронавируса заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Он отметил, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Назван лидирующий по числу пьяных ДТП округ Москвы
Самым «пьяным» округом Москвы оказался ЮЗАО – 16% аварий с нетрезвыми водителями, меньше всего аварий произошло в СЗАО, всего две.
С января по апрель количество погибших по вине пьяных водителей в Москве снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом.
«Только в этом году 9 человек могли бы остаться живы, если бы водители, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, чувствовали, какой опасности подвергают окружающих», – сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
Ранее государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с пострадавшими или жертвами. Инициатива направлена на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.
Вирусолог назвал причину низких темпов вакцинации от COVID
На данный момент только 10% россиян согласились на вакцинацию от COVID, а этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Только около 10% населения России провакцинировались. Этого недостаточно... Если не будет вакцинации, мы получим еще волны и будем годами с этой инфекцией иметь дело», – рассказал он «Ридусу». Вирусолог считает, что если ситуация не изменится, то в условиях ограничительных мер, карантинов и самоизоляции придется жить годами.
Переломить сильные антипрививочные настроения в стране могут священники, журналисты и психологи, считает Альтштейн.
«Очень сильны антивакцинные настроения. Пресса должна с этим бороться, психологи, священники – все должны настраивать людей на то, чтобы защитить себя и защитить других людей от этой инфекции. Для этого нужно вакцинироваться. Вакцина «Спутник V» – хорошая, вполне эффективная, она достаточно доступна, поэтому нужно этим пользоваться», – заключил вирусолог.
Ранее Альтштейн объяснил причину побочных эффектов от вакцины.
В Центре Гамалеи оценили возможность отказа от масок для привитых «Спутником V»
Вопрос отказа от масок в связи с информацией о том, что привитые «Спутником V» не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
«По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», – сказал Гущин, передает РИА «Новости».
Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других.
Стало известно о безопасности вакцины «Спутник V» для беременных
Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса «Спутник V» для беременных, уже вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что «данные по безопасности для беременных уже получены», в данный момент вносятся изменения в инструкцию по использованию для этой категории пациенток, передает РИА «Новости».
Министр также сообщил, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
«Для беременных, я думаю, пораньше», – добавил он.
В пятницу, 28 мая, министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.
Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
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В Москве таксист зарезал человека
Таксист зарезал ножом человека на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщил источник РИА «Новости», инцидент произошел приблизительно в 15:30 на Проектируемом проезде 598 в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции.
«Один участник конфликта своему оппоненту острым предметом нанес ранения, от которых тот скончался, и скрылся. Но впоследствии был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение», – сообщили в правоохранительных органах, добавив, что делом занимается СК. В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили факт задержания подозреваемого.
Ранее в Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался.
Во Вьетнаме выявили новый штамм COVID
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Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов, сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг на общенациональном совещании по вопросам профилактики и контроля за распространением вызываемого коронавирусом заболевания.
По словам министра, новый штамм пока не получил название. Ученые установили, что он более заразный и легко передается воздушным путем, передает ТАСС.
«Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», – сказал Нгуен Тхань Лонг.
Глава Минздрава также отметил, что именно новый вариант вируса привел к массовому заражению в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.
До этого во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский.
Ранее японские врачи допустили появление нового штамма коронавируса после Олимпиады.
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Рабочего едва не убило куском памятника Ивану Крылову в Москве
В Москве рабочий попал в больницу после того, как на него упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, рассказал представитель экстренных служб столицы.
Источник сообщил, что «в ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу», передает РИА «Новости».
Пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.
Ранее в Астрахани ребенка убило бетонной плитой на детской площадке. До этого в Самаре в результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры погиб 10-летний мальчик.
В Москве открыли новый железнодорожный вокзал
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Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли в столице новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК.
«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», – приводит РИА «Новости» слова Собянина.
По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы. В том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов.
По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее.
«Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет (впервые) запускаем новый вокзал. Новый вокзал – это новое качество, новый подход, это новый набор услуг, здесь все абсолютно совершенно новое. Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг», – сказал Белозеров, пояснив, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха.
Общая площадь комплекса составила 9,6 тыс. квадратных метров, включая современный пассажирский терминал и две новые пассажирские платформы с навесами на всю длину. Интерьеры вокзала выполнены в светлых тонах с большим количеством открытых пространств и естественного освещения. На вокзале открыт зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, а также доступны автоматические камеры хранения, фуд-корт, комнаты матери и ребенка, вендинговые автоматы и автоматы по аренде внешних аккумуляторов. Кроме того, на всей территории вокзала работает Wi-Fi. Для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья доступны четыре эскалатора и три лифта.
На Восточный вокзал планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново, транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.
Благодаря пересадке на МЦК можно быстро доехать до аэропортов. Так, поездка до станции Окружная для пересадки на аэроэкспресс в Шереметьево займет 18 минут, поездка до станции Верхние Котлы для пересадки на аэроэкспресс в Домодедово – 29 минут, до станции Андроновка для пересадки на электричку в аэропорт Жуковский – всего 10 минут. В дальнейшем, когда откроется МЦД-4, пассажиры смогут делать с МЦК пересадку на аэроэкспрессы, следующие во Внуково.
Одним из главных элементов пассажирской инфраструктуры нового вокзала является надземный пешеходный тоннель в сторону Амурской улицы, которая ранее была отделена от транспортного узла железнодорожными путями.
Помимо этого, между вокзалом и жилым районом Гольяново появилась пешеходная зона с велодорожками, пунктами велопроката и парковками для велосипедов. Пересесть на метро и МЦК можно по надземному пешеходному переходу, организованному по принципу «сухие ноги».
После открытия вокзала «Восточный» пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет до 75 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования. Нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%. Станции метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тыс. пассажиров в сутки.
Отмечается, что перевод части поездов дальнего следования с Курского на Восточный вокзал позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана.