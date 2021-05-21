В Индии начали делать идолы коронавируса В Венгрии отменили обязательный масочный режим Собянин пожаловался на низкую долю привившихся от COVID-19 в Москве 21 мая 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, призвав москвичей задуматься от вакцинации. «Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. ... Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы», – сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге. Он также призвал москвичей, еще не сделавших прививку от коронавируса, задуматься об этом. Градоначальник добавил, что в настоящее время лечение в стационарах Москвы проходят около 9 тыс. человек с коронавирусом. В середине мая Собянин заявил, что в Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания.

В Минздраве объяснили значение низкого титра антител у привитых от COVID-19 20 мая 2021, 16:13

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Москвичи обнаружили, что при записи на сдачу крови на проверку наличия антител к коронавирусной инфекции на портале Mos.ru высвечивается предупреждение, в котором сказано, что при сдаче анализа в поликлинике не показывается наличие антител после прививки от COVID-19. Кроме того, данное сообщение дублируется при записи на вакцинацию. «Вообще, тесты выявляют антитела абсолютно у всех, если они есть. Но здесь нужно очень четко понимать, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции является не только гуморальным (связанным с наличием антител), но и клеточным», – рассказывает Козлов. Следовательно, нельзя только по отсутствию антител определять, что у человека нет иммунитета, продолжает врач. «Именно поэтому и высвечивается такое предупреждение на портале, чтобы люди после вакцинации не находились в состоянии грусти, если по каким-то причинам у них не очень высокий титр антител», – говорит специалист. Кроме того, он убежден, что людям, которые привились от коронавирусной инфекции российской вакциной совершенно не нужно сразу идти проверяться на наличие антител, поскольку большой ценности в данном анализе для них нет. «Рекомендации такой нет. Если человек хочет для своего успокоения сделать – пусть делает, но это может и не дать ему полную картину, если, скажем, титр антител недостаточный», – отмечает микробиолог. При этом он рассказывает, что есть группа тестов, которая позволяет проверить в том числе и клеточный иммунитет, но они существенно дороже. Но, по мнению врача, ни в первой, ни во второй проверке смысла никакого нет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов. В марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что несмотря на то, что он делал прививку от коронавируса почти год назад, у него сохранились антитела. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Задержаны обсуждавшие в автобусе нападение на школу в Москве подростки 20 мая 2021, 13:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

У обсуждавших нападение на школу подростков в Москве изъяли нож, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту, сообщил адвокат Тимур Маршани, с которым родители задержанных обсуждают возможность представлять их интересы. «Сейчас их допрашивают в МВД. У них изъяли нож-бабочку, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту», – сообщил Маршани ТАСС. Он пояснил, что изъятые предметы не ограничены в гражданском обороте, оба задержанных еще не достигли 18 лет. Молодые люди пояснили правоохранителям, что шутили и не собирались нападать на школу. «Это была гипотетическая возможность, которую они обсуждали в виде шутки, никакого отношения это к реальному преступлению или к попытке совершения преступления не имеет», – добавил Маршани. Юрист уточнил, что подростков задержали на законном основании: при подозрении в совершении преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, полиция может проводить профилактические проверки, задержание, установление личности и преступных связей. При этом изъятые предметы также могут использоваться при совершении преступления. «По подозрению в реальной объективной возможности совершения преступления данные молодые люди были задержаны, сейчас проводится проверка. В последующем они будут поставлены на профилактический учет», – указал юрист. Ранее сообщалось, что правоохранители в Москве начали поиск двух молодых людей, которые обсуждали возможное нападение на одну из столичных школ в автобусе. Разговор юношей о гипотетическом нападении услышал другой подросток, он сообщил об этом в полицию. Центр Гамалеи собрался точно определить срок действия «Спутника V» 20 мая 2021, 22:39 Текст: Антон Антонов

Центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V», сообщил директор центра Александр Гинцбург. Гинцбург сообщил, что в центре «написали протокол клинических испытаний», который «позволит ответить на вопрос» о продолжительности действия «Спутника V». «По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Директор центра выразил надежду, что срок действия иммунитета «будет не менее двух лет», но, по его словам, это «надо подтверждать официально, экспериментально, а не только рассказами разработчиков о том иммунитете, который у них сохранился с момента их вакцинации». Напомним, как рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов. Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса 20 мая 2021, 21:48 Текст: Елизавета Булкина

В России на сегодняшний день выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». Попова отметила, что что рост заражения новыми штаммами – уже «обычная история». При этом она подчеркнула, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, передает РИА «Новости». Также она пояснила, что в России нет индийского штамма, который имеет значительные мутации. «В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет», – сказала глава Роспотребнадзора. Напомним, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава изучит эффективность российской вакцины «Спутник V» на полученном образце индийского штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Россию был доставлен индийский штамм коронавируса для его изучения. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. Египет рассказал о правилах отдыха для туристов 20 мая 2021, 17:22 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Египта направили туроператорам «Правила в связи с восстановлением туризма» в стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В новой версии документа говорится, что все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета, сообщается на сайте АТОР. Уточняется, что все, кто прилетел в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ там же, тест стоит 30 долларов. После того, как тест будет сдан, туристы будут направлены в отель. Если тест окажется положительным, путешественников поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию. Согласно новым правилам, каждая гостиница должна выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Если же форма критическая, туриста госпитализируют, расходы на лечение покроет местный Минздрав. Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина. Ранее сообщалось, что зоны отелей со своими пляжами, кафетериями и ресторанами освобождаются от исполнения правительственного указа властями Египта на жесткие ограничения на работу общественных мест. «Отравителю с газировкой» вынесли приговор 20 мая 2021, 16:47 Текст: Алексей Дегтярев

Вынесен приговор Мурату Сабанову, обвиненному в отравлениях с помощью газировки в центре Москвы, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. «С учетом позиции государственного обвинителя, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщила Нефедова РИА «Новости». Ему инкриминировали 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве, по данным надзорного ведомства, всего пострадавшими числятся 30 человек. Напомним, прокуратура запрашивала для Сабанова 17 лет колонии строгого режима. Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко сообщала, что Сабанов признал вину, но лишь частично, он не согласился с «причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый заявлял, что пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь. С мая по июнь 2019 года Сабанов избирал жертв в разных местах в центре Москвы. Он подбирал тех, кто находится в состоянии опьянения, предлагал выпить им приготовленный напиток с растворенными лекарствами седативного действия, либо добавлял им эти препараты в бутылки, которые были при себе у жертв, чтобы обобрать их. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован. Обезврежена похищавшая деньги у пенсионеров в Москве банда лжеюристов 20 мая 2021, 12:19 Текст: Алексей Дегтярев

Задержаны кравшие у пенсионеров деньги мошенники, возбуждено 16 уголовных дел, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны шестеро подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены 16 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – цитирует Волк ТАСС. Правоохранители вместе с представителями компании Group-IB установили, что подозреваемые звонили пенсионерам и представлялись работниками юридических фирм. Они обещали помочь в получении компенсаций за некачественно оказанные услуги другими организациями, для этого они брали «комиссию», «налоговый сбор», доверчивые пенсионеры переводили им свои сбережения на счета. «Одну из потерпевших – 83-летнюю москвичку, ветерана труда и заслуженного учителя – сообщники убедили произвести оплату налога на якобы причитающуюся ей компенсационную выплату с помощью экспресс-перевода. Пенсионерка неоднократно пересылала деньги по указанным ей реквизитам, в результате чего лишилась 280 тыс. рублей», – пояснила представитель ведомства. Всего было проведено 17 обысков, изъяты банковские карты, компьютерная техника, базы данных с персональными данными граждан, средства связи и документы. «Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона», – указала Волк. Ранее в Москве пресекли деятельность преступной группы, кравшей смартфоны жителей и похищавших через кабинеты онлайн-банков их деньги. В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса 20 мая 2021, 12:15

Фото: Андрей Никеричев/

Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 9232 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9232 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3312, Санкт-Петербурге – 791, Московской области – 727. Всего в стране выявлено 4 974 908 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 591 770 человек, из них 9983 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 117 361 человек. Накануне, 19 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7920. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1312. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Полиция начала поиск обсуждавших в автобусе нападение на школу в Москве 20 мая 2021, 12:34 Текст: Алексей Дегтярев

Правоохранители в Москве начали поиск двух молодых людей, которые обсуждали возможное нападение на одну из столичных школ в автобусе, сообщил источник в правоохранительных органах. «Полиция ведет розыск двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ. Их разговор услышал подросток, который сообщил об этом в полицию. Кроме того, при себе у молодых людей была кобура от пистолета», – пояснил собеседник ТАСС. 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После нападения на школу в Казани полиция Москвы усилила меры безопасности нескольких столичных школ. В Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 с начала марта 20 мая 2021, 21:34 Текст: Вера Басилая

В Турции суточный прирост заболеваемости коронавирусом составил около 9 тыс. случаев, впервые с начала марта опустившись ниже 10 тыс. «Сегодня выявлено 9385 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – 5 млн 160 тыс. 423. Умерли 207 человек, с начала пандемии – 45 626. В тяжелом состоянии находятся 2041 больной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны. Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 тыс. 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки – 394. Ранее сообщалось, что российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения. Вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что решено разработать совместный план действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок. Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. Живое выступление заразившегося COVID победителя «Евровидения-2019» отменили 20 мая 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

Победивший в конкурсе «Евровидение-2019» Дункан Лоуренс заболел коронавирусной инфекцией, он не сможет выступить вживую во время финала конкурса этого года. «Выступление Лоуренса было запланировано на субботу во время финала, однако он сдал положительный тест на коронавирус», – цитирует сообщение организаторов конкурса ТАСС. Там добавили, что певец переносит заболевание в легкой форме, но из-за семидневного периода самоизоляции он не сможет выступить вживую в концертном зале «Ахой» в Роттердаме. При этом все же артист выступит перед аудиторией, но «в другой форме», возможно, в записи или по видеосвязи. Напомним, представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021». Разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных 20 мая 2021, 19:51 Текст: Елена Мирошниченко

Во время испытания вакцины «Спутник V» забеременела 21 женщина, никаких серьезных реакций у них не было зафиксировано, заявили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. «В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от 3 до 8 месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет», – цитирует сообщение РИА «Новостти». В центре также рассказали, что дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных все еще продолжаются. В среду родилось первое поколение животных, которые получили вакцину во время беременности. Никаких патологий у них не выявлено. «Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена. Исследования продолжаются», – добавили в центре. В центре Гамелии подчеркнули, что в данный момент первостепенным является изучение вопроса вакцинации беременных от коронавируса, так как заболевание при беременности несет высокий риск тяжелого жизнеугрожаюшего течения. Ранее сообщалось, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Мурашко назвал возможные сроки поступления «Спутника лайт» в гражданский оборот 20 мая 2021, 12:05 Текст: Наталья Ануфриева

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Мурашко сказал на Московском онкологическом форуме, отвечая на соответствующий вопрос, что вакцина может поступить в гражданский оборот «через три недели», передает ТАСС. Министр заявил также, что у России есть все для победы над коронавирусом, передает РИА «Новости». «Уважаемые доктора, журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации», – добавил он. Напомним, «Спутник лайт» – первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эффективность «Спутника V», по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Индии начали делать идолы коронавируса 21 мая 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

В Индии местные жители начали делать идолы коронавируса, чтобы «задобрить» инфекцию и остановить пандемию: общее число заразившихся в стране достигло 26 млн человек. Некоторые индийские деревни начали поклоняться коронавирусу, создавать идолы и алтари – рядом с ними они молятся и делают подношения, передает канал «360». Верующие надеются, что так коронавирус уйдет и пандемия прекратится. Между тем медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 тыс. 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 млн 31 тыс. 991. Число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 тыс. 209 и составило 291 тыс. 331, передает ТАСС. Суточный показатель смертности в мае уже в десятый раз превысил 4 тыс. человек. Антирекорд был зафиксирован 19 мая и составил 4 тыс. 529. Число инфицированных в Индии растет на 1 млн каждые три-четыре дня: о том, что этот показатель превысил 25 млн, стало известно 18 мая, о более 24 млн – 14 мая, о 23 млн Минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн – 9 мая, а о более 21 млн инфицированных – 6 мая. Вместе с тем в стране отмечается определенное снижение суточного прироста количества инфицированных – с 17 мая Минздрав регистрирует менее 300 тыс. заразившихся за 24 часа. Однако ранее в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был зафиксирован 7 числа и составил 414 тыс. 188. Количество выздоровевших пациентов достигло 22 млн 712 тыс. 735. Прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 1 млн 481 тыс. 754 человека, общее число сделанных в Индии прививок достигло 191 млн 879 тыс. 503. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Венгрии отменили обязательный масочный режим 21 мая 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

В Венгрии отменяются большинство санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По информации Reuters, будет снято требование об обязательном масочном режиме в общественных местах, отменен комендантский час, разрешены собрания более 500 человек в открытом пространстве, передает ТАСС. Ранее правительство Венгрии сообщило, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в стране продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех применяющихся препаратов.