Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС

Рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран следует согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил источник в ЕС, подчеркнув, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС. «Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня», – сказал он, передает РИА «Новости». Источник отметил, что к этому же времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты. Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На прошлой неделе Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум в 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европарламента Давида Сассоли о том, что ответные санкции Москвы не заставят ЕП «молчать». Сассоли процитировал «Войну и мир» Льва Толстого: «Как писал Толстой, «и нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды». Председатель ЕС заявил: «Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал». Он заверил, что «никакие санкции или запугивание не остановят» ни ЕП, ни его лично «от защиты прав человека, свободы, демократии». «Угрозы не заставят нас молчать», – приводит его слова РИА «Новости». «1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?» – ответила на это Захарова в Facebook. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V» 1 мая 2021, 00:40

Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ. Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке медицинские институты Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины. В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС. В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата. Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V». Россия ввела санкции против утверждавшего об отравлении Навального европейского химика 30 апреля 2021, 18:38

В ответ на санкции Евросоюза Россия вводит ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», сообщило Министерство иностранных дел. Санкции вводятся в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, председателя Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварса Абольиньша, директора Центра госязыка Латвии Мариса Балтиньша, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осы Скотта, главы Языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска, зампреда Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой. «Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», – говорится в заявлении на сайте МИДа. Ведомство подчеркнуло, что практика односторонних санкций идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. «Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», – указали в МИДе. Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.



В сентябре 2020 года в Шведском институте оборонных исследований (FOI) вынес заключение, что блогер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Заявление об этом сделала доктор Оса Скотт. В 2013 году этот же институт утверждал, что в пригороде Дамаска Гуте был применен фосфорорганический отравляющий химагент зарин. Немецкое издание раскритиковало Борреля за «ляпы» в дискуссии с Москвой 30 апреля 2021, 20:43

Европейские политики, в том числе представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, склонны допускать «ляпы», они непоследовательны в отношениях с Россией, пишет немецкое издание Spiegel. Боррель после встречи с главами МИД ЕС заявил, что у украинских границ якобы находятся 150 тыс. российских военных. На вопрос об источнике этих данных глава дипломатии отметил, что это «число, от которого стоит отталкиваться». Позже сотрудники Борреля уточнили, что число военных ближе к 100 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на статью издания. «Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится все более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики», – указал Spiegel. Также критике подверглось поведение Борреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. «Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал», – указало издание. В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя. До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине. ЕС посетовал на решение России ответить на санкции 1 мая 2021, 00:03

Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли прокомментировали ответ Москвы на санкции. В заявлении говорится, что действия России – «яркая демонстрация» ее выбора в пользу «конфронтации с ЕС» вместо «исправления негативной траектории двусторонних отношений». В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Действия Москвы, как говорится в заявлении, «нацелены непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц», передает ТАСС. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. Стало известно число привившихся от коронавируса россиян 2 мая 2021, 12:34

Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». «Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела 30 апреля 2021, 16:12 Текст: Шакиров Абдулла

Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology. Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса. Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.



Индекс массы тела или ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: вес человека делится на квадрат его роста в метрах. ИМТ считается нормальным, если он находится в пределах от 18,5 до 24,99. Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы. В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса. Коронавирус вынудил власти Грузии остановить общественный транспорт 3 мая 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве. Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС. Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме. Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года. Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зафиксирован рост цен на отдых в Сочи до 150% 30 апреля 2021, 15:44

Стоимость отдыха в Сочи выросла от 15 до 150% по сравнению с 2020 годом, заявила член правления ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в целом стоимость отдыха возрастет, но не будет сильно отличаться от цен прошлого года, передает Sochi.com. «На изменение цен повлияет спрос», – констатировал Барзыкин. По его мнению, до запрета на авиаперелеты в Турцию 80% путевок были оплачены или забронированы. «Цены на размещение в основном дорогого ценового сегмента выросли на 7-15%. Надо понимать, что отрасли надо компенсировать убытки прошлого года, когда мы сработали «в минус», затраты за это время выросли, но о повышении цен на 150% я не слышал», – указал эксперт. Он добавил, что отдых в Сочи дорожает также и из-за возросшего потока туристов, которые едут туда из-за развитой инфраструктуры и разнообразия досуга. Ранее вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич сообщала, что цены на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай на майские праздники подорожали, это вызвано приостановкой авиасообщения с Турцией. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией 1 мая 2021, 02:57

США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя ответные санкции Москвы против ЕС. По его словам, Москва «должна выполнять свои международные обязательства». Он заявил, что США, как и ЕС, «осуждают» ответные санкции России. Блинкен считает ответ Москвы на антироссийские санкции «попыткой запугать критиков», передает ТАСС. Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?». Минздрав Турции разрешил использование вакцины «Спутник V» 30 апреля 2021, 15:48 Текст: Елизавета Булкина

Министерство здравоохранения Турции разрешило применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, Турция стала 63-й страной, в которой зарегистрирован российский препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «В результате исследований и оценки комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины «Спутник V» в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране», – передает заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджи РИА «Новости». Сообщение о регистрации вакцины в Турции подтвердили также в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутник V», – передает сообщение РФПИ ТАСС. В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. Голикова объяснила необходимость сдавать ПЦР привитым от COVID 2 мая 2021, 11:40 Текст: Ксения Панькова

Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, почему вакцинированные от коронавируса должны проходить ПЦР-тестирования по возвращении из-за границы, отметив, что пока нет полных данных о последствиях для окружающих при контакте с привитым. «Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших – сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с COVID. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Эрдоган заявил о «внушительной» поставке вакцины «Спутник V» в Турцию 30 апреля 2021, 14:24 Текст: Евгения Шестак

Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V», заявил президент страны Тайип Эрдоган. «Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина «Спутник V». Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы «Спутника», – цитирует ТАСС Эрдогана. В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае. В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Центр Чумакова анонсировал выпуск 7,5 млн доз вакцины «КовиВак» 2 мая 2021, 15:20 Текст: Евгения Шестак

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует выпустить минимум 7,5 млн доз вакцины от коронавируса «КовиВак» до конца 2021 года, сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. «До конца года, я полагаю, что это будет порядка 7,5 миллионов (доз) минимум», – сказал Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, иммунитет к коронавирусу после прививки «КовиВак» длится порядка восьми месяцев. Также он добавил, что Центр Чумакова подал в Минздрав документы для разрешения применять свою вакцину людям старше 60 лет. «Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет. На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания», – сказал Ишмухаметов. Ранее сообщалось, что две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка. В апреле опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Представителю ЕС в России вручили ноту об ответных санкциях Москвы 30 апреля 2021, 21:36 Текст: Алексей Дегтярев

Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Она напомнила, что въезд в Россию на условиях взаимности закрыли для восьми граждан ЕС и представителей структур Евросоюза. «Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода», – подчеркнула дипломат. Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Ограничения на въезд были наложены в том числе на главу Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившую, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком».