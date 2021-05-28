Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии

Европейский вещательный союз, который в том числе является организатором конкурса «Евровидение», принял решение приостановить членство Белоруссии. Республике дано две недели на ответ, после чего решение вступит в силу.

«На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании», – цитирует документ ТАСС.

Причиной решения ЕВС стала «трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением».

В заявлении также говорится, что решение принято с целью поддержать свободу слова, независимость и ответственность журналистов, передает РИА «Новости».

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.

Между тем ранее Белоруссии отказали в участии в «Евровидении». Изначально планировалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в республике.

11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. В первой песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».

Позже Белоруссия по требованию организаторов конкурса изменила песню для «Евровидения», однако было заявлено, что и она не соответствует правилам конкурса.