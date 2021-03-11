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Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст
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Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз.
«Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.
Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.
Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.
В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
Холмогоров назвал выбор представителя России на «Евровидении» «плевком в лицо»
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Публицист и историк Егор Холмогоров назвал «сознательным плевком в лицо» выбор в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение» певицы Manizha (Манижа Сангин).
«Похоже, что скандал с отправлением на «Евровидение» с песней «Русская женщина» откровенно издевающейся над русскими таджички Манижи, агитирующей за геев и мигрантов, превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским. Текст песни – образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин. … У авторши есть не менее омерзительные песни типа «Недославянка», – высказал Холмогоров свое мнение в Telegram.
Публицист считает, что выбор Манижи в качестве представителя России на «Евровидении» – «это сознательный плевок в лицо». «Не надо врать, что это частное лицо, это не частное лицо, а представитель национальной телекомпании под национальным флагом. Вот спортсменам под национальным флагом России выступать будет запрещено. А это будет выступать именно под ним. Впервые за долгое время миллионы людей в России будут сознательно желать поражения своей страны. Поражения в дурацком конкурсе, но все-таки», – полагает Холмогоров.
Ранее певица в комментарии РИА «Новости» заявила, что хочет показать миру Россию «щедрой, открытой и яркой». Артистка указала, что для нее цель участия в конкурсе – возможность поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. «Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я», – рассказала Manizha.
После того, как группа Little big отказалась представлять Россию на конкурсе, в ходе отбора по результатам зрительского голосования певица Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши. Manizha исполнит на «Евровидении» композицию Russian Woman.
«Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят.
Агутин о шансах Manizha на «Евровидении»: Победы не видать
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Музыкант Леонид Агутин оценил песню певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она выступит в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение-2021». По его мнению, она плохая.
«Манижа хорошая, песня плохая. Шовинисты и националисты пошли в жопу! Что это за постыдные, пещерные комплексы в наше время. Победы не видать. Это ясно», – написал Агутин в комментарии в Facebook под постом Михаила Козырева.
В то же время артист заметил, что и «своих бросать западло». «Миру мир! Музыка эфемерна. Таджики – братья на век! Мы все равно дураками помрем, так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – призвал он.
Напомним, в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения».
В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian Woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
Определен представитель России на конкурсе «Евровидение-2021»
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Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman, сообщили в эфире Первого канала.
Пресс-служба канала сообщала, что представитель России на «Евровидении» будет определен в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» от России, а группа Little big не будет представлять Россию на конкурсе.
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
Организаторы сообщили, что нынешний конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
Накануне стало известно, что участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение».
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Продюсер объяснила недостатки песни Manizha для победы на «Евровидении»
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Претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет, заявила газете ВЗГЛЯД продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».
В эфире «Первого канала» объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha (Манижа Сангин) с песней Russian woman.
«Честно говоря, я считаю, что тот выбор, который был дан из трех претендентов (Manizha, #2Маши и Therr Maitz) – он никакой. Хотя у Антона Беляева (основатель группы Therr Maitz) очень интересная композиция, и выбрав его, мы бы хотя бы поразили «Евровидение» тем, какие мы продвинутые с точки зрения музыкального искусства. Конечно, она не претендовала бы на первые места, потому что несколько другая должна быть направленность песни», – считает Могилевская.
Музыкальный дуэт #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, также по мнению собеседника не имел перспектив на предстоящем песенном конкурсе, хотя она отметила, что песня «достаточно хитовая».
«А песня певицы Manizha может показать толерантность России, потому что «Русскую женщину» поет явно не русской внешности артист. Но, на мой взгляд, претендовать на какие-то первые места мы не можем, потому что в этой песне нет необходимой для этого конкурса хитовости», – рассуждает музыкальный редактор.
Она подчеркивает, что зрители «Евровидения» выбирают либо то, что им «падает на ухо», либо то, чему они очень сильно удивлены. То есть либо людям имидж группы попадает в сердце, либо музыка.
«В нашем российском представителе, в общем-то, нет ни того, ни другого в достаточной мере. Тот же рэп-исполнитель Моргенштерн, к которому я сложно отношусь, мог бы выстрелить. А здесь я не надеюсь на какие-то первые места с этим исполнителем», – заключила Могилевская.
Ранее публицист и историк Егор Холмогоров посчитал выбор в качестве представителя России на «Евровидении-2021» Манижи «сознательным плевком в лицо», поскольку, по его мнению, текст песни Russian woman – это «образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин».
Продюсер Марта Могилевская с 1982 года работала редактором Главной редакции музыкальных программ Гостелерадио СССР. В 90-е годы она продюсировала таких артистов как Наташа Королева и Женя Белоусов. Также выступала продюсером клипов для групп «Любэ», «Рондо», «Ария», «Иванушки Интернешнл» и других.
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На «Евровидении» Минск представит исполняющая язвительные песни о протестах группа
На международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» Белоруссию представит группа «Галасы ЗМеста», исполняющая язвительные песни о протестах, сообщили белорусские СМИ.
Белорусская группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране, сообщил портал Tut.by со ссылкой на Белтерадиокомпанию.
По данным издания, группа поедет на конкурс с песней под названием «Я научу тебя», в которой есть слова слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
В феврале депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».
Ранее стало известно, что певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman.
Как вы относитесь к представляющей Россию на «Евровидении 2021» певице Manizha?
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
В Белоруссии возбудили уголовное дело после акции в честь «проклятых солдат»
Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
«Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.
«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.
Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.
Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.
«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.
Появилось видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения»
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На официальном YouTube-канале международного песенного конкурса «Евровидение» появилось видео с записью песни Russian Woman, которую российская участница Manizha (Манижа Сангин) исполнит на музыкальном соревновании.
За час после публикации запись собрала несколько десятков тысяч просмотров.
Напомним, в эфире «Первого канала» объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman.
В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian Woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
Спецслужбы Белоруссии заявили об обнаружении тайников с оружием
Тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов обнаружены в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
«Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограммов, пластит – большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности.., дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессиональная вооруженная группа. Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы», – приводит РИА «Новости» слова главы КГБ Белоруссии в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По словам руководителя ведомства, задержанная организованная группа состоит «из определенного количества лиц». Тертель отметил, что пока в интересах следствия не может разглашать более подробную информацию и называть какие-то фамилии, но пообещал сообщить в ближайшее время, когда это станет возможным.
Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике. Позже он раскрыл три сценария запланированных конец марта протестов.
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Названы российские претенденты на участие в «Евровидении»
Манижа, #2Маши и Therr Maitz претендуют на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение – 2021» от России, сообщили в эфире «Первого канала».
В ходе шоу на «Первом канале» путем зрительского голосования будет определен представитель России на «Евровидении – 2021».
Претендентами на участие являются Манижа, #2Маши и Therr Maitz, передает РИА «Новости».
В то же время стало известно, что группа Little big не будет представлять Россию на «Евровидении – 2021». Об этом заявил лидер группы Илья Прусикин.
«К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на «Евровидении - 2021», – сказал он и пояснил, что решение было принято совместно с Первым каналом. Они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале «Евровидения» за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.
Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах должна была представить известная в Европе российская группа Little Big.
Организаторы сообщили, что нынешний конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
Накануне стало известно, что участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение».
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Консулу Польши в Бресте предложили покинуть страну за «героизацию нацизма»
МИД Белоруссии вручил польской стороне ноту, в которой консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию страны.
Как пояснили в МИД Белоруссии, 9 марта временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест в связи с участием консула в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья), которое прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций, говорится в сообщении белорусского дипведомства.
«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», – отмечается в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями». Там отметили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.
«Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права … В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», – добавили в белорусском дипведомстве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в республике не допустят переписывания истории Великой Отечественной войны.
Напомним, в 2019 году польский посол в Белоруссии был вызван в МИД страны для дачи пояснений в связи с оправданием казненного антикоммунистического активиста времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, признанного виновным в массовом убийстве белорусов.
В 2016 году жители города Хайнувка на востоке Польши в письме президенту страны выразили протест против марша национал-радикальных сил в честь «проклятых солдат» – подразделения Ромуальда Райса, который в 1946 году провел карательную операцию в деревнях.
Госдеп назвал Лукашенко последним диктатором Европы
Президент Белоруссии – это последний диктатор Европы, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Белоруссии.
Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
«В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко – последнего диктатора Европы», – передает слова главы Госдепа ТАСС.
«Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии», – отметил глава Госдепа.
Попутно Блинкен поздравил женщин с 8 Марта. «США признают тот факт, что равное участие женщин в социальной, политической и экономической жизни критически важно для мира и процветания в нашем сообществе», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Певица Manizha отреагировала на победу в отборе на «Евровидение»
Певица Manizha (Манижа Сангин) прокомментировала победу в отборе для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» от России.
Manizha опубликовала в Instagram видео, на котором обратилась к поклонникам.
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«Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит», – призналась певица, пытаясь поправить растекшийся макияж.
Напомним, Manizha исполнит на «Евровидении» композицию Russian Woman. По результатам зрительского голосования певица набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши.
«Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят.
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Тихановская призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) в ООН с помощью расследований и санкций противостоять якобы нарушению прав человека в Белоруссии.
Онлайн-встреча с постпредами ЕС в ООН прошла в среду, 10 марта. На ней Тихановская призвала «к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии», подчеркнув, что «пришло время реальных действий», передает Deutsche Welle.
Одним из таких действий, по ее словам, может стать создание механизма ООН по расследованию нарушений прав человека в Белоруссии, пыток и жестокого обращения с «мирными протестующими».
С другой стороны, Тихановская призвала к расширению санкционного списка представителей белорусской власти, куда, по ее мнению, должны войти и судьи, ответственные за «жестокие и неправосудные приговоры».
Она также неоднократно повторяла, что уход Александра Лукашенко с должности президента станет возможным благодаря совокупному действию внутреннего и внешнего давления, так как в какой-то момент Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса».
«Давление должно быть усилено», – подчеркнула лидер оппозиции.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение
Блогеру Сергею Тихановскому, супругу лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе об организации массовых беспорядков и воспрепятствовании работе ЦИК, сообщила пресс-служба СК республики.
В сообщении ведомства указывается, что Тихановскому «предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 «Организация массовых беспорядков», ч. 3 ст. 130 «Разжигание социальной вражды», ч. 2 ст. 191 «Воспрепятствование работе ЦИК», ч. 1 ст. 342 «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок», передает РИА «Новости».
Максимальное наказание, которое предполагают эти статьи, – лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, Тихановская заявляла, что ее супруг был задержан «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб».
Она призвала Евросоюз к «реальным действиям» против Минска. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс до этого заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии.
По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тихановская в день инаугурации заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала себя «символом свободы» Белоруссии.
КГБ Белоруссии получил информацию о планах по дестабилизации извне
У Комитета госбезопасности Белоруссии есть данные о планах дестабилизации извне в период 25-27 марта, заявил глава ведомства Иван Тертель по итогам доклада главе республики Александру Лукашенко.
«В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная. Вместе с тем обращаем внимание на несколько моментов. Первое – беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – попытки и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта», – приводит его слова «СБ. Беларусь сегодня».
Напомним, ранее комитет государственной безопасности Белоруссии внес в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, 17 граждан республики.