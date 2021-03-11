Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст

Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз.

«Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.

Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.

Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.

В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».