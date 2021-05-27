Сервис проката электросамокатов ограничил скорость их движения в Екатеринбурге

Сервис проката электросамокатов Whoosh ограничил до 15 километров в час скорость их движения в парковых и пешеходных зонах Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе организации.

В Whoosh сообщили, что «функционал дополнительных зон ограничения скорости реализован на базе нашей шеринговой платформы», примеры таких зон есть во всех городах, например «в Москве – Парк Горького, в Санкт-Петербурге – Невский проспект», а в Екатеринбурге – «центральные парки и популярные места для прогулок, например – парк Маяковского», передает РИА «Новости».

Отмечается, что скорость самокатов компании изначально системно ограничена 25-ю километрами в час.

«Быстрее ехать не получится. В своем сервисе мы практикуем зоны дополнительного ограничения скорости в местах, где всегда большой поток пешеходов, там не получится ехать быстрее 15 километров в час, иногда 20 километров в час. Такие зоны нанесены в большинстве наших городов. Мы рассматриваем территории, где еще есть необходимость добавить такие зоны. Анализируем поездки пользователей – смотрим за происходящим с самокатом и в случае, если видим, что самокат по всем признакам едет среди пешеходов – часто тормозит, например, то эта зона попадает под ограничение», – отметили в компании.

Уточняется, что в основном это парковые зоны и пешеходные улицы: там самокаты редко едут с максимальной скоростью, дополнительное ограничение исключает эту возможность у тех, кто по какой-то причине решит все-таки разогнаться.

«В парковых зонах это незначительно влияет на количество использования, так как там развлекательная модель использования (электросамокатов) – покататься. Если говорить о транспортной модели использования – когда самокату нужно доехать 3-5 километров до нужной точки и быть эффективнее автомобиля в условиях пробок, например, то это повлияет на частоту выбора в пользу самокат-шеринга – скорее, человек выберет автомобиль или купит свой самокат, который системно не будет ограничен по скорости», – сообщили в компании.

В Петербурге самокаты предложили предоставлять в аренду по паспорту, а Следственный комитет заподозрил одну из организаций по прокату устройств в оказании опасных услуг.