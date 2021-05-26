В Китае сочли Литву «страной-жучком» из-за отказа от сотрудничества

Читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский Сейм признал геноцидом отношение Китая к уйгурам в Синьцзяне и призвал ввести новые санкции.

«Неудивительно, что эта маленькая страна, этот шут гороховый, снова и снова стиралась с лица земли соседними странами», – написал читатель под ником Хуаньцю_TxFHCP, передает РИА «Новости».

«Эта Литва, которая обрызгала Китай таким количеством слюны, уже не знает иных способов получить немного объедков со стола своего американского хозяина?» – задался вопросом другой пользователь.

В свою очередь комментатор под ником sxiEkE назвал Литву жучком, которой кусает не больно, но чешется потом сильно. Еще один пользователь Хуаньцю_inzvnl заявил, что если «страна-козявка» рассердит Россию, то она исчезнет.

«Еще одна маленькая собачья страна, которая не знает, когда надо тявкать!» – возмутился еще один читатель.

Многие пользователи сравнили Литву с зернышком риса и обвинили в потаканиях США. «Чтобы снискать расположение американского крестного отца, эта бесстыдная маленькая страна размером меньше зернышка риса действительно творит только зло!» – подчеркнул один из читателей.

Ранее Литва объявила о выходе из формата сотрудничества «17 + 1», в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем. До этого литовский Сейм принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо «геноцидом» и «преступлениями против человечности».

В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».