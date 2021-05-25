Определились победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В Москве состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения победителей, лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. С обращением к участникам по видеосвязи выступил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко поделился деталями обсуждения итогов конкурса на заседании экспертного совета: «Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний».

По его словам, эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение: «Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция».

Он также подчеркнул важность правильной содержательной коммуникации для решения общественных задач и привел в пример прошедший на днях марафон обновленного общества «Знание», собравший десятки миллионов просмотров, в том числе среди «поколения TikTok».

«Если есть интересные темы, интересные люди, откровенный честный разговор и современная форма подачи материла, то молодые ребята готовы слушать многочасовые лекции», – отметил Кириенко.

Чернышенко обратился к финалистам по видеосвязи, находясь на Камчатском полуострове в рабочей поездке. Он поздравил участников с завершением проекта и отметил его широкий охват: «Конкурс прошел через всю Россию, каждый ее регион. Это одно из позитивных следствий цифровой трансформации нашей страны. Мы развиваем технологическую инфраструктуру, чтобы люди в любой точке России имели качественную интернет-связь и возможность пользоваться плодами цифровизации. Одновременно повышается роль государственной интернет-коммуникации. Власть должна видеть и слышать людей на всех площадках в любой точке страны».

Он подчеркнул важность подготовки квалифицированных молодых специалистов в «цифре»: по мнению вице-премьера, это одна из центральных задач в ходе цифровой трансформации страны.

«Конкурс, в котором вы участвуете, положил начало формированию государственного резерва кадров по целому кластеру цифровых профессий. Он также стал инструментом диагностики обеспечения кадрами на важнейших направлениях государственной работы и запустил процесс стандартизации digital-специальностей», – напутствовал финалистов Чернышенко.

Хинштейн выразил уверенность в том, что победители конкурса обязательно будут востребованы: «Профильный комитет Государственной думы готов трудоустроить у себя тех, кому это интересно, из числа победителей, финалистов Конкурса. Тех, для кого законотворчество в сфере информтехнологий действительно не пустой звук».

Также от имени организаторов выступил Алексей Гореславский: «Для нас Конкурс – это возможность сконцентрировать на одной площадке все лучшее, что сегодня есть в отрасли, и создать новые связи, объединить усилия для ответа на общие вызовы. Один из них – это образование. Скорость изменений в digital требует постоянного пополнения арсенала рабочих инструментов и навыков. Но также необходима и систематизация существующих знаний. Это поставило перед нами вопрос о создании образовательной программы совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова. Она сочетает фундаментальные знания в области коммуникаций с актуальным практическим опытом специалистов, которым есть что рассказать о реальной ситуации и о том, как работает информационный цикл в современном мире».

Кроме того, совместно с мастерской управления «Сенеж» в данный момент ведется разработка еще одного системного решения для образования специалистов в сфере интернет-коммуникаций.

«Это практико-ориентированная образовательная программа, в рамках которой мы будем готовить современных журналистов, пиарщиков, способных эффективно работать в новом информационном пространстве и выстраивать информационные кампании с использованием самых современных инструментов и средств», – рассказал Гореславский.

Незадолго до завершения конкурса состоялось подписание соглашения между АНО «Диалог» и АНО «Россия – страна возможностей» о взаимодействии в сфере подготовки специалистов в области интернет-коммуникаций. Стороны согласились обеспечивать взаимную поддержку и взаимодействовать в целях максимально эффективной реализации программ подготовки специалистов в сфере digital.

«Мы хотим реализовать на базе мастерской управления «Сенеж» совместно с АНО «Диалог» долгосрочную, состоящую из нескольких модулей программу подготовки и обучения журналистов и пиарщиков – специалистов в области интернет-коммуникаций. В программу мы привлекаем ведущих экспертов – известных профессионалов в сфере медиа, которые будут вести не только свой собственный курс, но и отвечать за формирование в целом образовательной программы своей группы. В программе будет межмодульная работа, выполнение конкретных практических заданий, отработка навыков освещения тех или иных событий и информационных поводов, поиск интересных тем и героев. И особенность нашей программы – это социальное медиапроектирование. Мы хотим не просто научить отрабатывать информационную повестку, мы хотим научить думать, анализировать, создавать собственные медиапроекты», – сказал Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Очный этап отбора на Конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 финалистов, которые в течение последних двух дней состязались за победу.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Проект был запущен 22 января этого года, и на него поступило более 13,4 тыс. заявок со всей страны. Конкурс направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства.

Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников Конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.