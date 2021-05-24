Врачи рассказали, как минимизировать вред для здоровья от занятий спортом в городе

Для того, чтобы бег в мегаполисе не вредил здоровью, а приносил пользу, следует бегать в парковых зонах, скверах и отдаленных от дорог местах, либо в фитнес-зале, где воздух фильтруется, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные врачи.

Главный пульмонолог департамента здравоохранения города Москвы Андрей Белевский рассказал, что мода на «city running» (бег по городским улицам) очень вредит организму, передает радиостанция «Говорит Москва». Это происходит из-за того, что когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль дороги, то он вдыхает полной грудью вредные выбросы от автомобилей.

«Я всегда прихожу в тихое изумление, когда вижу, как люди бегают или едут на велосипеде вдоль больших трасс, например, вдоль Садового кольца. Вероятно, цель подобного бега: показать максимально большому количеству людей свои модные кроссовки. Но если уж хочется бегать, то это точно нужно делать не в таких местах», – говорит доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

Он подчеркивает, загрязненный воздух городских магистралей при физических нагрузках действительно вредит организму. Тем не менее, получаемый вред можно уменьшить, например, бегая в ближайших парках. Кроме того, лучше всего выбирать для пробежки время, когда на улице еще не так много автомобилей, например, ранним утром.

Спортивный врач Илья Мелехин также отметил, что бегать или ездить на велосипеде в городе вредно, но еще вреднее совсем ни при каких условиях не заниматься спортом. По его словам, в неделю человеку необходимо бегать хотя бы три раза.

«В Москве, например, человеку надо ехать минут 30-40 на машине в парк или лес какой-нибудь более-менее отдаленный, чтобы побегать, но это же нереально. Люди в основном бегают, выйдя из дома. Конечно, проблема мегаполиса – загрязненность воздуха, но нужно находить разумный способ минимизировать этот вред. Хотя те же самые парки, которые расположены в черте города, фактически также загрязнены, как и весь город», – объясняет Мелехин.

Тем не менее, если и бегать в черте города, то наименее вредным для здоровья будет место, которое отдалено от дорог, продолжает врач. Соответственно, здесь каждый для себя выбирает то, что доступно: парк, сквер, улочки. «Но если у человека все-таки слишком далеко находится парк и совсем нет места для бега, кроме трассы, то альтернативой станет, конечно, фитнес-зал. Там почище воздух, он фильтруется», – заключил специалист.