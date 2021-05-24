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На Украине захотели изменить правила «Евровидения»
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Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила международного музыкального конкурса.
Кондратюк выразил мнение, что необходимо скорректировать правила оценки выступления представителей двух стран на «Евровидении», передает РИА «Новости».
«По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию – оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», – написал Кондратюк в колонке для «Обозревателя».
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. После выступления вокалиста победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков.
Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Пригожин и Троицкий оценили результат Манижи на «Евровидении»
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результат российской певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отметил, что не все до конца поняли музыкальный материал певицы. Музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что номер Манижи оставил его равнодушным и похвалил победителей конкурса итальянскую рок-группу Maneskin.
«Практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то, что русский язык, а музыкальный материал Манижи», – цитирует РИА «Новости» Пригожина.
Свою задачу, по словам продюсера, певица выполнила на 100%. «Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», – добавил он.
Оценку номеру певицы Манижи дал и рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Манижа молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел», – сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
Также журналист рассказал, что ему понравились итальянцы, которые победили. «Это была историческая победа для «Евровидения». Вот эта Maneskin – это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на «Евровидении» не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой «евровизионной» парфюмерии», – отметил критик.
Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму
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Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости».
Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление.
«В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков.
Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды
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Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика», – заключил он.
Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
В Госдуме сравнили условия Украины по подаче воды в Крым с комариным писком
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя условия Украины по подаче воды в Крым, заявил, что шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают «писк комара или лай Моськи».
«Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам. Хочется посоветовать киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма и заняться решением проблем своего государства», – цитирует РИА «Новости» депутата.
По его словам, Крым не просит воды с Украины и не нуждается в подачках киевских властей.
Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». В Крыму условия киевских властей назвали возмутительными.
Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.
Зрители оценили выступление Манижи в финале «Евровидения»
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Выступление певицы Манижи, представлявшей Россию на «Евровидении-2021», вызвало бурный отклик у зрителей международного конкурса.
«Потрясающая песня, исполнение и послание!!! Россия, ты должна ею гордиться! Привет из Польши», – написал в комментариях под выложенным на YouTube роликом Mestoslaw, передает РИА «Новости».
«Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песня и исполнение просто вау», – призналась Marie.
«Россия гордится тобой, Манижа», – заверил Tagluvar Tag.
«Отличная песня. С уважением из Румынии», – обратился ItsValy.
«Очень красивый номер, сильная энергетика, харизма, а главное – замечательный посыл», – отметила angelina i.
«Как же классно слышать то, как Манижу приветствует зал», – выразил мнение I am.
«Спасибо за такую честную песню и смелость!» – резюмирует Эля Ля.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал и пообещав быть «немного безумнее» в заключительном этапе международного конкурса. Перед финалом Манижа заявила, что горда петь на русском языке.
Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.
Полиция Украины задержала открывшего стрельбу по соотечественникам израильтянина
На Украине задержан стрелявший в своих сограждан в городе Умань в Черкасской области 22-летний гражданин Израиля, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
«Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По данным правоохранителей Украины, в здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Задержанный ранил одного хасида в грудную клетку, другого – в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей.
Отмечается, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Задержанному за хулиганство может грозить до семи лет лишения свободы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что на Украине двое израильских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Умани в Черкасской области, возбуждено уголовное дело.
Вокалист победившей на «Евровидении» группы решил пройти тест на наркотики
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Вокалист итальянской группы Maneskin, которая победила на «Евровидении», добровольно сдаст тест на наличие наркотических веществ в организме, заявили организаторы конкурса.
«Мы осведомлены о слухах вокруг видеоклипа с участием итальянских победителей конкурса «Евровидение», снятого вчера вечером в зеленой комнате (местах, где исполнители ожидают объявления результатов). Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой», – цитирует сообщение ТАСС.
Сама группа потребовала сразу после обвинения провести проверку, но Европейский вещательный союз не смог немедленно организовать сдачу теста.
На видео видно, как вокалист наклоняется к столу и тут же от него отстраняется, что именно находится на столе понятно невозможно. Группа заявила, что на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз отметил, что возле стола было найдено стекло.
«Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится», – заверили организаторы.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Победитель «Евровидения» порвал штаны на сцене
Солист победившей на «Евровидении-2021» итальянской группы Maneskin Давид Дамиано порвал штаны во время празднования победы в музыкальном конкурсе. Момент попал на видео.
Ролик инцидента опубликовал официальный аккаунт конкурса в Twitter. На кадрах музыканты радуются победе и скачут по сцене. Однако басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает дыру в штанах солиста Давида Дамиано, что вызывает смех у всего коллектива.
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Победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
Украина потребовала от Белоруссии освободить Протасевича
Киев требует от Минска освободить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Романа Протасевича, заявил официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Все более тревожные новости поступают из Белоруссии. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», – написал Николенко в Twitter.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства», выразив мнение, что жизни пассажиров были под угрозой.
С призывом немедленно освободить Протасевича выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К требованию присоединилась Австрия. Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
На Украине двое граждан Израиля пострадали при стрельбе
На Украине двое израильских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Умани в Черкасской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.
«Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения, и были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел 22 мая, правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сбежал с места преступления до приезда полиции.
Накануне сообщалось, что трое человек оказались в больнице после драки со стрельбой возле торгового центра в Волгограде, проводится проверка.
Худрук «Бурановских бабушек» оценила выступление Манижи на «Евровидении»
Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева, комментируя итоги «Евровидения-2021», назвала номер Манижы ярким и неординарным, отметив, что переживала за российскую участницу.
Она заявила, что идеальным завершением «Евровидения-2021» стала бы победа России, так как страна уже давно не выигрывала музыкальный конкурс. «Мне кажется, что политика все-таки туда вмешивается... Номер шикарный, певица отличная», – рассказала Прокопьева RT.
Худрук отметила, что первое выступление Манижы ей не понравилось. «Сейчас уже несколько раз посмотрела, какие-то тонкости вижу, какие-то нюансы могу оценить. Номер-то изменился, поэтому отношение к этому номеру совершенно другое сейчас. Конечно, ждала большего результата», – пояснила она.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результат российской певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», отметил, что не все до конца поняли музыкальный материал певицы. Музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что номер Манижи оставил его равнодушным и похвалил победителей конкурса итальянскую рок-группу Maneskin.
Напомним, победителем международного конкурса «Евровидение-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.
В Крыму указали на возможные направления сотрудничества с Украиной
Сотрудничество Крыма с Украиной можно было бы наладить в сфере туризма, торговли и водоснабжения, заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.
«Крым, как российский регион, может сотрудничать с Украиной в сфере туризма, так как крымские курорты остаются востребованы у украинских туристов, в сфере торгового сотрудничества, а также водоснабжения, в части поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В Крым можно было бы также поставлять из Херсонской и Николаевской областей строительный песок и прочие», – заявил Форманчук РИА «Новости».
Он добавил, что сегодняшнее руководство Украины не готово признать Крым российским регионом, и проводить партнерские добрососедские отношения с Россией.
«Украина на сегодня, к сожалению, превратилась в западный проект – в зону нестабильности. Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами – нагнетание отношений с Россией», – заключил Форманчук.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России.
Напомним, Зеленский заявлял о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
Украина договорилась с ЕС о взаимном признании COVID-паспортов
Правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
«Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых «паспортов вакцинации». Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенный иммунитет после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией разработать соответствующий сертификат в Украине», – написал он в своем Facebook.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Спасатели сняли застрявших на колесе обозрения на Украине детей и взрослых
В городе Луцк на Украине остановилось колесо обозрения, на нем оставались шесть взрослых и шесть детей, спасатели приступили к эвакуации, сообщили в пресс-службе Госслужбы страны по ЧС.
«23 мая в 16.00 в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них – шесть детей. Угрозы жизни и здоровью нет», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости».
Первоначально спасатели сняли четверых взрослых и четверых детей, к 17.11 с колеса обозрения сняли всех людей.
В октябре 2018 года в немецком городе Тиршенройт рухнуло колесо обозрения, в момент аварии на нем находились дети, в результате ЧП пострадало восемь ребят.
В ЛНР обвинили Украину в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) возле населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Попасная и Золотое применили станции РЭБ «Буковель-АД» для создания препятствий в работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ, заявили в Народной милиции ЛНР.
«В зоне ответственности 59-й и 92-й бригад ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Попасная и Золотое зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ», – цитирует сообщение «Луганскинформцентр».
Ранее сообщалось, что дроны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий в Донбассе, столкнулись с препятствием в своей работе, украинские силовики подавляли каналы управления и навигации БПЛА в районе Золотого, поселков Подлесное и Лоскутовка.