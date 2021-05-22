Сотрудники «Боржоми» продолжили забастовку

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НОВОСТЬ ЧАСА

МВД сообщило о специальном правовом режиме для мигрантов

22 мая, суббота  |  Последнее обновление — 06:17  |  vz.ru
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США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов Дмитрий Переверзев/sakharov.space
Ровно сто лет назад, 21 мая 1921 года, родился академик Андрей Сахаров, имя которого сегодня употребляется как синоним слов «диссидент» и «правозащитник». Однако в первую очередь Сахаров был выдающимся физиком. Не менее научных достижений ученого интересны и его научные заблуждения при работе над «слойкой» Сахарова. Подробности...
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Македонские предатели попросили у России сочувствия

За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
Власти Северной Македонии заявили о надежде на Россию – крайне оригинальной и смешной надежде. Они хотят, чтобы Москва не высылала македонского дипломата в ответ на аналогичные действия Скопье, потому что тогда македонских дипломатов в России попросту не останется. Такая попытка давить на жалость весьма гармонична для власти, которая предала собственный народ. В данном случае – македонский. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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До компромиссов с Россией Америка не доросла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли успешно. Они повысили шанс на проведение саммита между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Вот только прорывных решений на этом саммите ждать не стоит – по причине того, что США к ним не готовы. Подробности...
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Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Подробности...
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Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: МВД сообщило о специальном правовом режиме для мигрантов
    Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России Зеленский бессрочно продлил санкций против Аксенова и глав ДНР и ЛНР Под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
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    В России создали самостоятельно воюющих боевых роботов

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    США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

    два года президентства


    Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

    «Петр Великий»


    Как можно усилить крупнейший крейсер ВМФ России

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    Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

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    Сотрудники «Боржоми» продолжили забастовку

    22 мая 2021, 05:28

    Текст: Антон Антонов

    Компания «Боржоми» четвертый день не производит напитки, поскольку руководство не может договориться с объявившими забастовку сотрудниками, сообщают информационные агентства.

    Во вторник стало известно, что сотрудники первого и второго Боржомского разливочного завода объявили забастовку, позднее к ним присоединились работники завода известной грузинской минеральной воды «Набеглави» и работники компании по производству муки в регионе Гурия «Гурия экспресс». Бастующие потребовали повышения зарплаты, выходных и оплаты сверхурочных. 

    Договориться руководству и сотрудникам «Боржоми» не удается, так как администрация хочет вести переговоры без участия профсоюзов. В городе Боржоми проходят акции протеста, участники которых заявляют, что забастовку объявили около 400 сотрудников. Некоторые из бастующих поставили платки у заводов, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рустави 2» и «Формулу».

    По словам одного из участников забастовки, «в выходные дни акции будут приостановлены, но в понедельник протест перерастет в более крупные масштабы и продолжится до выполнения требований».


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    Россия направила Украине ноту протеста

    21 мая 2021, 11:11

    Текст: Евгения Шестак

    Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости».

    Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы.

    «Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова. 

    В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста.

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    В России создали самостоятельно воюющих боевых роботов
       21 мая 2021, 17:51
    Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
    Текст: Елизавета Булкина

    Боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание».

    «Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», – передает его слова РИА «Новости».

    «Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», – добавил Шойгу.

    Говоря о новейших боевых комплексах «Пересвет» Шойгу вспомнил знаменитую киносагу «Звездные воны».

    «Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад – лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой – они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», – приводит слова министра ТАСС.

    В апреле сообщалось, что первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему искусственный интеллект имеет для военной области принципиальное значение и какое именно оружие будет оснащено им в первую очередь.

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    Болгары высмеяли отказ США от санкций по «Северному потоку – 2»

    21 мая 2021, 08:52

    Текст: Алина Назарова

    Читатели болгарского издания «Дневник» с иронией прокомментировали статью о том, что США отказались вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода «Северный поток – 2».

    Новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания, передает РИА «Новости».

    «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!» – написал Тошо Кочев.

    «Как и ожидалось, дед (президент США Джо Байден) оказался русской «шестеркой», – выразил мнение Капанар.

    «Шерхан поджал хвост», – поддержал предыдущего комментатора Domino.

    «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», – считает mso011053684.

    «Ожидаемо. Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским», – резюмировал tacheaux.

    Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».

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    Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
       21 мая 2021, 15:20
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко.

    Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон». Один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку.

    «Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», – сказал «Кличко».

    «Виталий Владимирович, это ваше решение... Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», – ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в половине первого ночи.

    «Кличко» ответил отказом на предложенный звонок, заявив, что «завтра мы встретимся». Зеленский согласился. «Хорошо, давайте до завтра», – сказал президент. 

    Ранее Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны.

    Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке.

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    В «Справедливой России» предложили запретить покупать конструктор LEGO
       21 мая 2021, 11:56
    Фото: @LEGO_Group/Twitter
    Текст: Алина Назарова

    Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин предложил на государственном уровне запретить закупку LEGO после выпуска компанией набора с ЛГБТ-персонажами.

    «А давайте на государственном уровне запретим закупку LEGO? И в другой раз все они подумают – а надо ли такое делать. Мы ж не помойка. Мы ж суверенная страна? Да ведь?» – написал Прилепин в Telegram.

    В четверг стало известно, что компания LEGO создала набор с ЛГБТ-персонажами. Серия получила название Everyone is awesome («Каждый потрясающий») и появится на прилавках 1 июня. Цена набора составит 35 долларов (около 2600 рублей), сообщает телеканал «360».

    В наборе 11 разноцветных бесполых фигурок. Как сообщается на сайте компании, новинку пролоббировали сотрудники нетрадиционной ориентации. Отмечается, что дизайнеры осознанно не наделяли фигурки конкретным полом, кроме одной – фиолетовой. Благодаря необычной прическе-парику, можно догадаться, что это дрэг-квин (мужчина, переодевающийся в женскую одежду, или женщина – в мужскую). 

    Коментарии (51)
    В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой
       21 мая 2021, 09:50
    Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
    Текст: Алина Назарова

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной».

    По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». В комментарии изданию Obozrevatel Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны.

    Как уточнил дизайнер Артем Климчук, он создал эту вышиванку на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного ее «осовременил». «Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. ... Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», – объяснил Климчук изданию Vogue.

    Накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором.

    Коментарии (54)
    Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами
       21 мая 2021, 14:22
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание», рассказал, почему антироссийская позиция, которую занимают прибалтийские республики и США, напоминает ему поведение дворовых хулиганов.

    Глава МИД напомнил, что когда Североатлантический альянс расширялся за счет включения в него новых членов из числа прибалтийских стран, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается.

    «Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей и вообще их угнетали – кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали – «вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий и у вас на границах будет спокойно». Ничего подобного. Сейчас в НАТО и ЕС русофобское меньшинство, а прибалтийская тройка – лидер русофобского меньшинства, они постоянно требуют новых наказаний России. И надеются, что их американцы будут покрывать», – сказал министр, передает РИА «Новости».

    «У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки – кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории. Но это жизнь. Я не согласен с тем, что мы спускаем все с рук. Этот период давно пройден», – продолжил он.

    «А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а главное - обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор – это инструмент, и он может быть только равноправным. Миролюбие – да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, что будем, как бы мы не любили Льва Николаевича Толстого, подставлять вторую щеку. Не говорили мы этого», – заключил министр.

    Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

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    Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17
       21 мая 2021, 12:43
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Суд в Нидерландах провел повторный опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщил председательствующий судья Фредерик Стейхейс.

    «Три эксперта – из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии (Бельгия) и концерна «Алмаз-Антей» – ранее были опрошены [судебным следователем] по отдельности. Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду», – цитирует ТАСС Стейхейса. 

    Судебные слушания в рамках предварительного судопроизводства возобновились 21 мая в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол.

    Ранее Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, расследование дела продолжается. 

    В апреле суд в Нидерландах опросил представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года.

    Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

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    В Евросоюзе решили создать три вида коронавирусных сертификатов
       21 мая 2021, 16:16
    Фото: Antonio Pisacreta/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    В Европейском союзе (ЕС) с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

    Рейндерс сообщил, что «с 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID». Они будут бесплатными для всех граждан ЕС, их можно будет «получить на электронном носители или распечатать», передает РИА «Новости».

    Также Еврокомиссия выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.

    Накануне этого Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. 26 мая законопроект должен пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7–10 июня.

    Напомним, в марте Еврокомиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС, однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.

    При этом Еврокомиссия предлагала сделать использование ковид-сертификатов внутри ЕС временным – пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.

    Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.

    Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.

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    Под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии
       21 мая 2021, 19:30
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    В Мурманской области начата проверка по факту гибели двух сотрудников Росгвардии, их семьям будет оказана необходимая помощь, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.

    «Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

    Руководство местного управления службы совместно со следователями начало проверку. Обстоятельств гибели росгвардейцев в сообщении не приводится.

    Между тем источник агентства в ведомстве сообщил, что «трагедия случилась во время тренировочных занятий».

    Летом прошлого года сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате перестрелки в Назрани. Сообщалось, что росгвардеец не участвовал в конфликте и не применял оружие.

    Коментарии (13)
    В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской
       21 мая 2021, 08:21
    Фото: Jon Bower/Loop Images/UIG/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Американский законопроект о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова, в республике так же могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

    «Нам их (американцев) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», – сказал РИА «Новости» Фикс.

    Он добавил, что делать этого, конечно, никто не станет, поскольку Россия «ответственно и уважительно относится к внутренней политике других государств». По мнению Фикса, Белый дом мог бы поучиться у Кремля. 

    «США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», – подчеркнул он.

    Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.

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    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
       21 мая 2021, 23:28
    Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.

    В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.

    Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».

    Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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    Армянские солдаты пострадали в драке с азербайджанскими военными

    21 мая 2021, 16:26

    Текст: Елизавета Булкина

    Между армянскими солдатами и военными Азербайджана, перешедшими на территорию республики, произошла драка. В результате 11 военнослужащих Армении госпитализировали, сообщили в минобороны страны.

    «В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии», – передает сообщение ведомства «Интерфакс».

    Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Армения обратилась за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны.

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    Маск сказал, о чем спросил бы Гагарина
       21 мая 2021, 12:05
    Фото: Lucy Nicholson/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», заявил, что считает первого космонавта Юрия Гагарина очень храбрым человеком.

    «Я об этом не думал... Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться», – передает РИА «Новости» ответ Маска на вопрос, что бы сказал Гагарину, если бы встретился с ним.

    «Даже не знаю. Я бы просто его спросил: «Почему?» – добавил изобретатель.

    В 2021 году отмечается 60-летие полета первого человека в космос: советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» совершил орбитальный полет длительностью 108 минут.

    Маск заявил также, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева.

    «У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь Циолковского, а другой – в честь Королева», – сказал он.

    Циолковского Маск назвал удивительным человеком, «подлинно одним из величайших гениев».

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    Стали известны подробности нападения пермского школьника с ножом на учительницу

    21 мая 2021, 12:10

    Текст: Евгения Шестак

    Школьник, напавший с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края, незадолго до случившегося в шутку рассказывал одноклассникам о планах убить учителей, сообщили источники.

    По информации канала «360», лицеист пронес нож в учебное заведение, вошел в класс и нанес ножевое ранение преподавательнице.

    «Примерно в 12.00 в школу пришел ученик 10 «Г» класса, он зашел в класс. Сказал: «Здравствуйте» – и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики», – рассказал источник. По его словам, причиной конфликта могли быть плохие оценки.

    По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, других пострадавших после нападения лицеиста в Березняках Пермского края с ножом на учительницу – нет. 

    «Других пострадавших нет. Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента», – написал Махонин в Instagram.

    Он также добавил, что в лицей выехал министр образования, и призвал доверять только проверенным данным и не распространять слухи. В образовательном учреждении после ЧП отменили занятия.

    По факту нападения школьника на учителя возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В СК сообщили, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи, также проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, передает РИА «Новости»

    По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Светланы Денисовой, напавший на преподавателя ученик не состоял на учете. «На учете они не состояли, ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка? Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего», – цитирует ТАСС Денисову.

    При этом она не уточнила, по какой причине школьник мог взяться за оружие и были ли ранее у него конфликты с учителем и учениками. «Оценочные суждения рано высказывать. Учитель госпитализирован, мальчик понесет уголовное наказание. Он в десятом классе и подлежит уголовной ответственности. Перечеркнул себе всю судьбу, закрыл старты для взлета», – отметила омбудсмен.

    В пятницу учащийся лицея № 1 города Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Педагога госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в область шеи. По распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь, в краевую клиническую больницу.

    Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

    После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.

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