В Индии начали делать идолы коронавируса

В Индии местные жители начали делать идолы коронавируса, чтобы «задобрить» инфекцию и остановить пандемию: общее число заразившихся в стране достигло 26 млн человек.

Некоторые индийские деревни начали поклоняться коронавирусу, создавать идолы и алтари – рядом с ними они молятся и делают подношения, передает канал «360».

Верующие надеются, что так коронавирус уйдет и пандемия прекратится.

Между тем медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 тыс. 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 млн 31 тыс. 991. Число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 тыс. 209 и составило 291 тыс. 331, передает ТАСС.

Суточный показатель смертности в мае уже в десятый раз превысил 4 тыс. человек. Антирекорд был зафиксирован 19 мая и составил 4 тыс. 529.

Число инфицированных в Индии растет на 1 млн каждые три-четыре дня: о том, что этот показатель превысил 25 млн, стало известно 18 мая, о более 24 млн – 14 мая, о 23 млн Минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн – 9 мая, а о более 21 млн инфицированных – 6 мая.

Вместе с тем в стране отмечается определенное снижение суточного прироста количества инфицированных – с 17 мая Минздрав регистрирует менее 300 тыс. заразившихся за 24 часа. Однако ранее в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был зафиксирован 7 числа и составил 414 тыс. 188.

Количество выздоровевших пациентов достигло 22 млн 712 тыс. 735. Прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 1 млн 481 тыс. 754 человека, общее число сделанных в Индии прививок достигло 191 млн 879 тыс. 503.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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