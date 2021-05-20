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Власти Израиля утвердили прекращение огня в секторе Газа
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Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности утвердил прекращение огня в конфликте с Палестиной, сообщают СМИ.
Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, кабмин «утвердил прекращение огня». Израильский 13-й канал сообщил, что «прекращение огня начнется в два часа ночи» (совпадает с московским временем), передает РИА «Новости».
Седьмой канал израильского телевидения сообщает, что решение было принято большинством голосов. Между тем, как сообщают арабские СМИ, в эти часы продолжается интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта, передает ТАСС.
Тем временем член политбюро ХАМАС Осама Хамдан, слова которого приводит Associated Press, заявил, что палестинское движение способно продолжать обстрел Израиля несколько месяцев. Однако он полагает, что в ближайшие сутки может быть достигнут прогресс в вопросе прекращения огня. От Израиля требуют, чтобы израильская полиция согласилась больше не входить на территорию комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.
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Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле
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Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.
Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».
«Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.
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Израиль нанес удар по Ливану
В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков, сообщила израильская армия.
Военные сообщают, что засекли «шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана». Ракеты не достигли территории Израиля. Израильская артиллерия «поразила источники огня». Запуск ракет выявили «после срабатывания сирен» в киббуце Мисгав Ам, передает ТАСС.
Напомним, армия Израиля сообщила, что с территории сектора Газа выпустили новые ракеты, сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот. Позднее стало известно о срабатывании сирен в киббуце Мисгав Ам.
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СМИ: Израиль заявил об остановке военной операции в секторе Газа
Израиль сообщил египетскому посреднику о планах по прекращению военной операции в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Уведомление было официальным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».
Подробностей о принятом решении пока не поступало.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщали, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
Стал известен возможный срок прекращения ударов Израиля по Газе
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Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней, сообщил источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем.
По словам источника, президент США Джо Байден в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призывал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа, передает ТАСС.
Кроме того, с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации. Они апеллировали к тому, что в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах «как можно скорее свернуть операции».
По словам источника, «представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней». Ранее Нетаньяху заявлял, что операция будет продолжаться «столько, сколько будет необходимо».
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. При этом Псаки подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.
Ранее контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
Сектор Газа возобновил ракетный обстрел Израиля
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С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Сдерот, сообщила израильская армия.
Военные сообщили, что «сирены воздушной тревоги звучат в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа». Радио «Кан» сообщает, что ракеты попали в детский сад и здание завода. В понедельник вечером сирены ПВО несколько раз звучали в городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева на юге страны. Были выпущены десятки ракет, передает ТАСС.
Сирены также прозвучали в киббуце Мисгав Ам, передает РИА «Новости».
Красный Полумесяц Катара сообщает, что в результате израильского удара по зданию организации в секторе Газа «погибли два палестинца, еще 10 человек получили ранения». Красный Полумесяц назвал атаку на их офис «откровенным нарушением международного права».
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные продолжат атаковать объекты «террористов» в секторе Газа и сделают все необходимое для восстановления спокойствия. Нетаньяху также заявил, что израильским арабам, ранившим в ходе столкновений в городе Лод на прошлой неделе еврея, который впоследствии умер от полученных травм, не удастся избежать наказания.
Палестинское агентство ВАФА сообщает, что один палестинец погиб, десятки получили ранения в возобновившихся в понедельник столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу Иордан. Погибший получил смертельное ранение в результате выстрела сотрудников израильской пограничной полиции.
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами.
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ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению огня с Израилем
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Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем, сообщил информационный портал Donia Al-Watan.
«Никакого соглашения не достигнуто, как и нет конкретных сроков для прекращения огня. Посреднические усилия и контакты продолжаются непрерывно», – приводит слова члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка ТАСС.
Во вторник официальный источник в Каире сообщил, что от Египта поступило, по согласованию с американской администрацией, предложение о прекращении огня с 06.00 четверга, 20 мая. «Ожидаем ответа палестинских фракций и правительства Израиля, а также окончания военных операций в конце этой недели», – сообщил источник.
По его данным, египетская делегация по вопросам безопасности должна была направиться в Тель-Авив для встреч с израильскими коллегами. Осуществляются также контакты с палестинской стороной, однако из-за продолжающихся ракетных ударов визит в Газу не планировался.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Телеканал Al Arabiya, а также некоторые израильские каналы сообщили, что инициатива Египта по перемирию в Газе пользуется поддержкой США и ЕС. По сведениям телеканала, с предложением якобы согласились палестинские группировки. Ответа от Израиля пока не поступало. Каир, отмечала телестанция, предложил также принять в Египте израильскую делегацию для проведения консультаций по предлагаемому перемирию сторон.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
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США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана
Соединенные Штаты решительно осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывают его воздержаться от «разжигающих ненависть заявлений», говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными. Мы призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие. Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта (на Ближнем Востоке)», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
«Соединенные Штаты глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах. Мы серьезно относимся к насилию, которое часто сопровождает антисемитизм, и к опасной лжи, которая лежит в его основе. Мы всегда должны противопоставлять ложь фактам и отвечать на преступления ненависти справедливостью», – заявил представитель Госдепа США.
«Антисемитские высказывания президента Турции Эрдогана достойны осуждения, и им не место на мировой арене, да и вообще где бы то ни было», – подчеркнул Прайс.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. В прошлую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе? В Армии обороны Израиля в свою очередь заявили о существенной роли Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
По данным Армии обороны Израиля, с 10 мая палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
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СБ ООН решил в четвертый раз за неделю обсудить палестино-израильский конфликт
Запланированы новые закрытые консультации СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию, сообщил источник в организации.
С соответствующим предложением выступили Китай, Тунис и Норвегия. Обсуждение состоится 18 мая и станет уже четвертым за последнюю неделю. СБ ООН так и не смог выработать совместное заявление, поскольку предложенные уже три раза блокировали США, передает ТАСС.
Напомним, США также заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем. Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая.
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Израиль сбросил на подземные объекты ХАМАС в Газе 110 бомб
В ночь на 18 мая 62 израильских истребителя сбросили 110 управляемых снарядов на 65 военных объектов, входящих в систему подземных коммуникаций ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
«Истребители и БПЛА в четвертый раз нанесли удары по системе тоннелей террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 62 истребителя поразили 65 террористических целей с использованием 110 единиц управляемого вооружения», – говорится в заявлении военных.
Там также сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3440 ракет, 500 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
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Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве
Палестина готова провести в Москве прямые переговоры с Израилем в любой момент, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Конечно, мы согласны [провести переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», – передает его слова ТАСС.
Напомним, ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Президент Владимир Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
МИД Австрии вызвал турецкого посла после «проклятия» Эрдогана
Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Турции после того, как президент Тайип Эрдоган «проклял» страну из-за вывешенного израильского флага, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
«После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии», – сообщили РИА «Новости» в министерстве.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что разрешить конфликт на Ближнем Востоке не получится с пеной у рта, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации.
«С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС – это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия», – заявил он.
По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики еще раз показывают «свое ужасающее понимание права». «Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию», – добавил глава МИД.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.
После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.
Израиль перехватил беспилотник из Иордании
Израильские военные сообщили о перехвате во вторник беспилотного летательного аппарата (БПЛА), приблизившегося к границе страны со стороны Иордании, сообщила армейская пресс-служба.
«Ранее сегодня утром БПЛА, приближавшийся к израильской границе в районе Эмек ха-Мааянот (в центральной части Израиля южнее озера Кинерет – прим. ВЗГЛЯД), был перехвачен после мониторинга военнослужащими ВВС Израиля. Фрагменты БПЛА были собраны представителями служб безопасности», – передает ТАСС заявление военных.
Сообщается также, что израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по пяти домам командиров радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
«Дома использовались в террористических целях, некоторые являлись командными штабами», – говорится в заявлении.
Ранее во вторник армейская пресс-служба сообщила, что в ночь на 18 мая 62 израильских истребителя сбросили 110 управляемых снарядов на 65 военных объектов, входящих в систему подземных коммуникаций ХАМАС в секторе Газа.
Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан СНГ из сектора Газа
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Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые выразят такое желание в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», – говорится в распоряжении.
Путин поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.
Ранее Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
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Израиль нанес удар по девяти установкам для запуска ракет в секторе Газа
Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа, сообщили военные.
«Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы армии.
Ранее израильская армия предотвратила теракт в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом намеревался приблизиться к солдатам Армии обороны Израиля.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. Глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа
США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа, пишет газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.
По данным этих источников, Израиль «был в шаге от наземного вторжения», что могло привести к более затяжному конфликту. Благодаря вмешательству США, считают источники издания, власти еврейского государства отказались от этих планов, передает ТАСС.
США надеются, что эскалация напряженности между Израилем и Палестиной близка к завершению, говорится в публикации. Американские должностные лица в частном порядке призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников завершить военную операцию против палестинских радикалов. Именно после этого, как отмечает издание, Нетаньяху публично заявил, что впереди осталось еще «несколько дней» боевых действий.
Вашингтон с самого начала рассчитывал на завершение кризиса в кратчайшие сроки, поясняет газета. Американские должностные лица выбрали стратегию опосредованного давления на Израиль, избегая официальных требований прекратить удары по сектору Газа и попыток урегулирования конфликта по линии Совета Безопасности ООН.
Тем не менее, отмечает Politico, ситуация остается непредсказуемой, и если одна из сторон пойдет на обострение конфронтации, усилия, направленные на установление режима прекращения огня, могут потерпеть крах. США рассматривают возможность отправки гуманитарной помощи в Газу. По данным источников Politico, конфликт «может завершиться поэтапно» – со временным прекращением ракетных обстрелов для оказания гуманитарной помощи.
Ранее источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.