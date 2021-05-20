Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»

Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом, заявил президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он добавил, что память об освободительной роли солдат Красной армии в некоторых странах «пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших». «Оскверняют, сносят мемориалы», – добавил президент.

По словам Путина, причины понятны, и попытки сдержать развитие страны независимо от того, как она называлась в прежние времена – Российской империей или Советским Союзом – предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе, передает РИА «Новости».

«Причина одна сдерживания России: чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан. ... Потому и пытаются разного роды русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников», – заявил глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, «распространение откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно, и вот этот вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей».

«Но, к сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, их близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Вот мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась», – подчеркнул президент.

По его мнению, «нужна системная и кропотливая работа», и здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. «Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно», – отметил Путин.

Также он призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать такие проекты, как «Без срока давности».

9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.