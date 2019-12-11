Предложено давать городам звание «трудовой доблести» за вклад в победу в войне

На федеральном уровне для городов, внесших вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны, нужно принять звание «город трудовой доблести», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Предложение, которое предварительно было подготовлено и согласовано в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы и проведением Года памяти и славы, в целях увековечения памяти о героизме и самоотверженности тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий военно-промышленного комплекса в победу над нацизмом – предлагается принять на федеральном уровне почетное звание «город трудовой доблести», – передает слова Кириенко РИА «Новости».

По его словам, звание можно было бы присваивать городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне, а также в обеспечение «трудового подвига в тылу».

Кириенко сообщил, что законопроект уже «полностью готов», и может быть «оперативно внесен в Госдуму» в случае одобрения президентом Владимиром Путиным.

«Исходим из того, что присвоение городам указанного звания внесет значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества», – заключил первый замглавы президентской администрации.