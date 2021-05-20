|
|
Стоимость биткоина выросла до 42 тыс. долларов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Биткоин вырос на 20 % после обвала на бирже, крупнейшая в мире криптовалюта стоит уже почти 42 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.50 мск дорожал на 20%, до 41,78 тыс. долларов. Минутами ранее показатель достигал 41,97 тыс. долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин растет в цене на 13,6%, до 41,88 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Ранее в среду биткоин упал в цене на 20% на фоне запрета сделок с криптовалютой в Китае. В пересчете на сутки криптовалюта обвалилась на 30 %, его стоимость таким образом более чем вдвое падала с апрельского исторического максимума (64 тыс. 854 долларов) и достигала 30 тыс. долларов. Но уже к вечеру она вернулась к отметке почти в 40 тыс. долларов.
Напомним, три ассоциации банковской и интернет-индустрии заявили, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. В сообщении указывается, что биткоин является виртуальной валютой, он не может и не должен использоваться в качестве валюты на рынке.
Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
|
|
«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В ответ на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, министр заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров с улыбкой ответил на вопрос о том, договорились ли Москва и Вашингтон о проведении российско-американского саммита.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран
|
|
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
По словам Мельника, Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Послу не понравилось, что немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Белоруссию. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, передает Deutsche Welle.
Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», заявил Мельник. По его словам, украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.
Напомним, в среду в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».
Госдепартамент США подвел итоги встречи Лаврова и Блинкена
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Рейкьявике обсудили сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепа, главы внешнеполитических ведомств России и США «обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», передает ТАСС.
«Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развертывания на Украине и рядом с ней», – говорится в заявлении Госдепартамента США.
Кроме того, по словам Прайса, «госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном».
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в вопросах, связанных с Арктикой. «Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В этой связи госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества с учетом нашей общей заинтересованности в этом регионе», – указал Прайс.
«Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам, – сказал Прайс. – Госсекретарь ясно дал понять, что России следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой».
Блинкен также выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа* / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом), «здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами».
При этом, согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен заверил Лаврова в том, что Вашингтон «стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой». «Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем», – утверждает Прайс.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США
|
|
«Когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена изначально не вызывала особых надежд. На деле чудес тоже не случилось. Блинкен откровенно написал в своем Twitter, что он лишь проверял предложения наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И здесь имеется в виду, что это были не его предложения», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт также указал на слова Блинкена о готовности США действовать решительно в защите «национальных интересов» в ответ на действия России. Также со стороны США были затронуты темы Украины, радиостанции «Радио Свобода*» и здоровья блогера Алексея Навального. «Судя по этим сообщениям, Блинкен готов добавить к существующим проблемам между Россией и США еще много чего», – считает собеседник, отметив пропагандистский характер высказываний главы Госдепа.
«Лавров, в свою очередь, назвал эту встречу конструктивной. У наших дипломатов как всегда теплится надежда на разбор завалов в двусторонних отношениях. Причем все эти завалы создавались еще до прихода Байдена в Белый дом силами Конгресса и вашингтонской бюрократией», – добавил эксперт.
«Кроме того, с американской стороны не было объявлено о каких-то конкретных действиях по обеспечению стратегической стабильности. Лавров сказал как всегда что-то умное, доброе и вечное. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями в доброжелательной манере и разошлись. И я не понимаю, что на данном этапе можно было получить от встречи, кроме обсуждения возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина», – считает политолог.
«При этом организацией саммита будут заниматься советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ближайшие дни должна состояться их встреча в одном из европейских городов. И дело даже не в том, что у политиков нет доверия к дипломатам, а в том, что Блинкена от этой задачи отстранили из-за его жесткой позиции на российском направлении. Да, как глава дипломатического ведомства, он может пообщаться с Лавровым, но при этом он олицетворяет самую ястребиную фракцию США», – объяснил Дробницкий.
В качестве примера собеседник привел ситуацию с санкциями против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Это восхитительный ход – накануне встречи Лаврова и Блинкена Госдепартамент вводит санкции, а Белый дом их приостанавливает. То есть Блинкен отработал свою повестку, а Белый дом – свою», – считает эксперт.
«В целом эта встреча подтвердила мои опасения по поводу раздвоенности и отсутствия единства в американской администрации. Поэтому когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации. Скоро Патрушев поговорит с представителем другого клана. Нашим дипломатам непросто, поскольку надо держать в голове, что они говорят не с единой администрацией, а с кланами, которые еще и противодействуют друг другу. Вот в чем проблема», – заключил эксперт.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров рассказал о результатах встречи с Блинкеном в Рейкьявике
|
|
По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и США будут готовиться предложения для президентов двух стран по вопросам стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Будем готовить предложения для наших президентов [России и США Владимира Путина и Джо Байдена] <…> по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции.
«Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать», – отметил глава МИД.
«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США, Пакистана. И говорили, как на данном этапе мы можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными», – сказал Лавров.
«Я считаю, что это был очень полезный разговор. Мы будем докладывать нашим президентам. Разговор состоялся по итогам телефонной беседы президентов Путина и Байдена в апреле. Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – сказал министр по итогам переговоров с Блинкеном.
«Безусловно, мы затронули тему дипломатического присутствия России в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов в России», – сказал Лавров. Как отметил министр, Россия долго терпела и ждала, когда администрация 45-го президента США Дональда Трампа пересмотрит решения своих предшественников из команды Барака Обамы по аресту российской дипломатической собственности.
«Напротив, США в 2017 году приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже мы были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам», – добавил глава МИД.
В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике. Накануне встречи в МИД выражали надежду, что Блинкен в ходе переговоров с Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выложившего в Сеть видео допроса Галявиева полицейского уволили
Сотрудника отдела полиции «Гвардейский» в Казани уволили за то, что он выложил в сеть видео первого допроса напавшего на школу №175 Ильназа Галявиева.
Приказ об увольнении подписал министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Начальника отдела полиции понизили в должности и лишили премии за то, что он не усмотрел за подчиненным, передает PROKAZAN.
Ролик снят в «клетке» практически сразу после задержания, на нем Галявиев называет себя «богом».
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в клиники Москвы.
Эксперт объяснил причины отказа США от санкций против оператора «Северного потока-2»
|
|
«Теперь США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта «Северный потоку-2» не причинив ущерба европейцам. Для следующего удара пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что США могут отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2».
«В декабре 2019 года Вашингтон наложил запрет на финансирование «Северного потока», и еще запрет – на услуги по его строительству. Это решение теперь и нет смысла уже отменять, потому оба запрета Россия уже преодолела», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
В среду агентство Bloomberg сообщило о том, что Госдепартамент представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора строительства газопровода «Северного потока – 2». В докладе Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, но администрация Джо Байдена приняла решение отказаться от введения санкций по причинам, затрагивающим национальную безопасность.
При этом в тот же день представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что администрация США по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2». «Из Госдепа подаются одновременно какие-то разные сигналы, – констатировал Юшков. – Но в любом случае их нельзя интерпретировать как некое послабление, как пересмотр позиции по «Северному потоку – 2». Прежние санкции никто не отменяет, хотя об этом многие успели ошибочно заявить».
Но, вновь указал эксперт, проект принципиально не пострадал от ранее введенных ограничений. «Все финансирование было выделено европейскими партнерами еще до введения санкций, а запрет на строительные услуги лишь отодвинул проект на год. России пришлось подготовить свои собственные суда-трубоукладчики», – напомнил Юшков. Теперь же США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта, не причинив существенного прямого ущерба европейцам, добавил эксперт. «Для следующего удара по «Северному потоку» американцам пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в Евросоюзе», – уточнил Юшков.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
Эксперт добавил, что практика последних ста лет показывает, что как правило ранее установленные Вашингтоном санкции вводятся навсегда. «Скажем, поправка 1974 года Джексона-Вэника против СССР была введена за препятствование выезду евреев. Но когда уже Советского Союза давно не было, поправка продолжала действовать. По факту она была отменена лишь для того, чтобы ее заменили «актом Магнитского», – напомнил эксперт.
И в случае с «Северным потоком-2» нынешние маневры Госдепа отнюдь не говорят о том, что американцы отступили, уверен Юшков. «Это не значит, что они на следующих этапах не будут противодействовать потоку уже на стадии эксплуатации, – полагает аналитик. – Вполне вероятно, что США будут действовать через своих партнеров в Европе, в частности, через Польшу. Первая задача – не дать Газпрому получить разрешение на полную загрузку трубы».
На нынешнем этапе такого разрешения нет – противники проекта применили антимонопольные законы к морским газопроводам, отметил Юшков. «Газпром пытается эту позицию оспорить, получить исключение из-под антимонопольного регулирования для морской части. Но Польша, я уверен будет всячески блокировать решения на уровне Еврокомиссии, подавать в суды Евросоюза и так далее», – прогнозирует Юшков.
Эксперт также полагает, что США продолжат поощрять попытки Украины помещать реализации проекта. «В Вашингтоне поощряют такое поведение: критику «Северного потока – 2», напоминание о том, что он ударит по украинской экономике, что это политический проект, чтобы убить Украину, лишить ее денег. Деньги от транзита якобы Украина направляет на поддержание своей обороноспособности», – отметил Юшков.
Практического влияния на введение санкций против газопровода эта риторика Киева не окажет, заметил Юшков. «Украина вообще не является субъектом каких-либо отношений. Это объект, –заметил эксперт. – Но Киев играет роль информационного рупора, который напоминает всем об отношении части западных элит к этому проекту. А все решения принимаются в треугольнике Россия, Европа, США».
Возможный отказ от санкций против Nord Stream 2 AG связан с тем, что Байден не хочет ссориться с Германией, где большая часть блока ХДС-ХСС и социал-демократы не хотят срыва «Северного потока-2», в свою очередь отметил сенатор Алексей Пушков. «Это не означает, что администрация Байдена перестанет оказывать противодействие «Северному потоку-2», но она не хочет повторять ошибок Трампа в виде грубого давления на Берлин и прямых угроз немецким компаниям, задействованным в проекте. Байден хочет сплотить западный альянс, а не расширять уже возникшие в нем трещины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», зарегистрирована в швейцарском городе Цуг. Учредитель и единственный акционер компании-оператора – «Газпром».
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что, по информации Nord Stream 2 AG, газопровод будет достроен в нынешнем году. Глава профильного комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия сможет достроить газопровод уже этим летом, и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
В МИД России констатировалали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кононенко объяснил позитивные перемены в отношении россиян к Маниже
|
|
«Россияне очень ценят, когда их хвалят за рубежом», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя резкий рост поддержки представительницы России на «Евровидении-2021» Манижи от соотечественников после ее выхода в финал конкурса.
Представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа по итогам состоявшегося во вторник вечером выступления на арене «Ахой» в Роттердаме прошла в финал. Видео выступления артистки за ночь набрало 1 млн просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Кроме того, выступлением россиянки восхитились иностранные зрители.
«У нас любят тех, кто выигрывает, поэтому-то и изменилось так резко отношение к Маниже. А вообще, это была очень некрасивая история, потому что если человек всю жизнь живет в России, а она здесь с детства и воспитана в русской культуре, то она, конечно, русская, а не таджичка. Хотя она сама любит заигрывать со своей этой «таджичкостью», – говорит Кононенко.
Песня, по мнению собеседника, достаточно обычная, и Россия ранее уже отправляла на конкурс представителей с более сильной композицией. Тем не менее Манижа выбрала именно эту песню, «поставила на кон все и выиграла».
«Хотя на самом деле она пока еще не выиграла, потому что прошла она в полуфинал в не очень сильной группе. В финале ей будет потяжелее. Но все-таки у нас любят победителей, тем более про нее очень много хороших отзывов в иностранной прессе, а также от зарубежных зрителей. А наши сограждане очень ценят, когда их хвалят за рубежом. Соответственно, подтянулась и поддержка. Отношение, на мой взгляд, не поменялось. Оно какое было, такое и осталось», – считает блогер.
Саму историю с первым восприятием Манижи в России собеседник называет постыдной и отмечает, что за рубежом девушку приняли сразу. «Как только песня была представлена, она сразу начала собирать хорошие отзывы во всей этой машине вокруг «Евровидения». А у нас в это время говорили, что это плохая песня и ее нельзя отправлять. Вот за это стыдно до сих пор», – заключил Кононенко.
Напомним, как только стало известно, что от России на «Евровидение» поедет певица Манижа с песней Russian Woman, многие возмутились выбором. Так, продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сказала в комментарии газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет, поскольку в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Среди аргументов о неудачном выборе претендента на конкурс приводился и тот, что за Россию поедет выступать уроженка Таджикистана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем
|
|
Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны.
«Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС.
По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны.
«Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин.
Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире.
«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше».
Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.
Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Стало известно о секретном плане нападения США на Калининград
|
|
У Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда, пишет Дэвид Акс в журнале National Interest.
По словам автора статьи, Калининград, будучи российским полуэксклавом, буквально «ощетинился» зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами «Оникс» и «Искандерами». Благодаря этому региону Россия представляет угрозу для войск НАТО «в радиусе сотен миль», продолжил он, передает РИА «Новости».
Из-за этого в Вашингтоне постоянно обдумывают, как «сломать» Калининград, заявил командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян. По его мнению, это будет «многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака». Как предположила журналистка Сидни Фридберг, речь идет об одновременном нападении с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве.
Авиация, корабли и подводные лодки нанесут удар крылатыми ракетами большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетный обстрел. Задачей хакеров будет нарушить работу систем связи, после чего стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки должны прорваться через уцелевшие оборонительные сооружения и сбросить бомбы с наведением по GPS. Такую тактику Фридберг назвала «симфонией насилия для разрушения передовой обороны».
В последнее время в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области» и об угрозе, якобы исходящей от этого российского региона. Однако в этот привычный информационный фон недавно добавилась новая и очень важная деталь: звучат прямые призывы «выполнить задачу по нейтрализации Калининграда». То есть его прямого захвата. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда.
В США захотели запретить признавать суверенитет России над Крымом
|
|
Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
В документе речь идет о «действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами». Его в феврале внес в нижнюю палату Конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли, передает РИА «Новости».
Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями «провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по «Закону о непризнании аннексии Крыма».
Представитель Техаса во время слушаний предложил дополнить инициативу требованием введения санкций против трубопровода «Северный поток – 2», но затем отказался от этого по просьбе автора документа. После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в Сенат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
«КамАЗ» решил испытать на Ямале новый «арктический» грузовик
|
|
В ближайшее время на Ямале пройдут испытания опытного образца тяжелого вездехода КамАЗ-6355 («Арктика») с колесной формулой 8х8, сообщил главный специалист научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Дамир Файзрахманов.
«В этом году планируем испытать машину (КамАЗ-6355) на Ямале. До этого опытный образец был успешно испытан на площадке НТЦ (научно-технического центра – прим. ВЗГЛЯД) «КамАЗа» в Набережных Челнах», – передает RT слова Файзрахманова.
Автомобиль способен перевозить до 15-16 тонн грузов по заполярному бездорожью, снежным заносам и болотам. Как утверждает разработчик, на сегодняшний день в России практически нет колесной платформы, которая может перевозить грузы свыше 10 тонн в суровых условиях Арктики. По мнению экспертов, российские конструкторы внедрили множество технических решений, чтобы приспособить КамАЗ-6355 под эксплуатацию в высоких широтах.
Полная масса КамАЗа-6355 составляет 40 тонн. Снаряженный вес машины достигает 24-25 тонн, распределяясь нагрузкой на первый, второй и задние мосты, являющиеся новой разработкой Камского предприятия. Длина вездехода – 12 м, ширина – 3,38 м, высота – 3,9 м, дорожный просвет – 0,6 м.
На «Арктике» установлен дизельный двигатель нового поколения «КамАЗ» P6 уровня Евро-5 с одноступенчатой системой турбонаддува. Мощность силового агрегата – 450 л. с., максимальная скорость автомобиля – 50 км/ч. Как отмечает разработчик, это достойный показатель для столь габаритной платформы и тех условий, в которых она будет выполнять задачи.
Для осуществления всего спектра погрузочно-разгрузочных работ «Арктику» оснастили гидравлической краново-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 3 тонн.
«Кузов у вездехода шестиметровый. Это дает возможность разместить в кузове стандартный 20-футовый контейнер, но без крепления по фитингам (специального крепежа). С помощью манипулятора снимается запасное колесо, для этого достаточно усилий одного человека», – говорит Файзрахманов.
Кроме того, разработчик предлагает устанавливать на КамАЗ-6355 теплоизолированный жилой модуль, рассчитанный на комфортное пребывание трех человек вплоть до двух недель. В нем размещены места для отдыха, работы и приема пищи, миниатюрная кухня с варочной панелью и микроволновой печью, раковина, санузел, душ, телевизор, холодильник, устройства обогрева и кондиционер.
Все находящиеся внутри электроприборы питает бензиновый генератор. Жилой модуль КамАЗа-6355 полностью автономный, что является насущной необходимостью в условиях Заполярья, когда из-за пурги становится невозможным какое-либо передвижение или выход на местность.
Для удобства эксплуатации вездехода в сложных природно-климатических условиях «Арктику» оснастили поручнями и примыкающими к кабине площадками, которые позволяют экипажу осматривать машину, не спускаясь на землю.
Как утверждает разработчик, эксплуатант КамАЗа-6355 не будет испытывать больших проблем с запуском двигателя в сильные морозы. С этой целью на машине установлены аккумуляторные батареи, дающие мощный электрический импульс на стартер. Помимо этого, на «Арктике» имеется предпусковой подогреватель мощностью 30 КВт, который не позволяет замерзнуть охлаждающей жидкости и маслу в поддоне.
На сегодняшний день Камское предприятие собрало два прототипа. Первый – с колесной формулой 6×6, второй – более габаритный, с восемью парами колес. Оба автомобиля были изготовлены в рамках совместной работы завода с Министерством образования и МГТУ им. Баумана.
Обама раскрыл данные Пентагона об НЛО
Экс-президент США Барак Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.
По признанию Обамы, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. «Они (сотрудники администрации – прим. ВЗГЛЯД) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ», – передает РИА «Новости» слова Обамы.
В то же время он отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. «Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», – добавил Обама.
Ранее бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО.
Адвокат: Видео Даны Борисовой об инциденте с дочерью может заинтересовать органы опеки
|
|
Органы опеки и попечительства могут заинтересоваться семьей телеведущей Даны Борисовой, поскольку та выкладывает в Сеть личные материалы о своей недееспособной дочери, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов, комментируя видеозапись, где звезда рассказывает о том, что ее дочь нанесла себе порезы и направлена на лечение в клинику психического здоровья.
13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой попала в больницу с порезами, подросток нанесла себе увечья в школьном туалете. Об инциденте сообщила мать девочки на своей Instagram-страничке в «сторис», прикрепив к ней фотографию окровавленной одежды ребенка. Борисова рассказала, что дочь поступает так не в первый раз, и после этого инцидента была направлена на лечение в специализированную клинику для детей.
«На данный момент в российском законодательстве нет прямого ограничения о выкладывании в интернет подобных вещей. Здесь речь идет о рассказе об увечьях, что не подпадает под ограничения, это же не порнография. Но тут, скорее, стоит вопрос этики – Борисовой не следовало это делать. Но раз там нет каких-то видеоматериалов, которые могут нанести травму другим людям, то, естественно, никакого правонарушения с ее стороны нет», – говорит Калинов.
Он подчеркивает, что если рассматривать данный поступок не с правовой точки зрения, а с этической, то Борисовой, конечно, не стоило выкладывать в Сеть информацию, которая касается ее несовершеннолетней дочери.
«Единственно, здесь могут органы опеки и попечительства заинтересоваться. Ребенок несовершеннолетний, более того, ей 13 лет, так что она и недееспособная даже. И Борисова, как мать, повела некрасиво по отношению к своему ребенку, потому что выложила информацию, скорее всего, не выяснив, как к этому относится ее ребенок. Может, девочке от этого неприятно, и она может испытывать дискомфорт, или получить из-за этого психологическую травму впоследствии», – заключил адвокат.
После смерти стендап-комика Александра Шаляпина Борисова в комментарии газете ВЗГЛЯД дала артистам, находящимся в депрессии, несколько советов. В первую очередь, по ее словам, необходимо обратиться к специалисту.