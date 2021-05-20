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Песков: Все участники проекта «Северный поток – 2» хотят его реализации
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Каждый участник проекта «Северный поток – 2» заинтересован в его скорейшей реализации, несмотря на все трудности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а, главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран-участниц этого проекта», – сказал он, передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике.
На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»
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Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2» составят 5-6 млрд долларов в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» в 5-6 млрд долларов в год», – заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, передает РИА «Новости».
По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 млрд долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.
Как отметил Макогон, эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он заявил, что необходимо предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Между тем в понедельник Германия разрешила начать укладку «Северного потока – 2» в своих водах.
Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине.
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Эксперт допустил изменение позиции Германии по «Северному потоку – 2»
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«США не готовы идти на обострение отношений с Германией сейчас, но после осенних выборов в Бундестаг разногласия по «Северному потоку – 2» между ними могут исчезнуть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о намерениях США не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
«Было бы неправильно говорить, что позиция США по «Северному потоку – 2» коренным образом изменилась. Они как выступали против проекта, так и продолжают это делать. В этом смысле между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа большой разницы нет. Они считают, что Европе не нужен этот проект и пытаются продвигать свой газ на европейские рынки», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он подчеркнул, что с точки зрения американцев, проблема этого газопровода не столько предмет российско-американских отношений, сколько вопрос отношений между США и Германией. «Для Байдена, в отличие от Трампа, очень важно не поссориться с Меркель. Именно поэтому Байден не готов идти по пути ужесточения санкций в отношении немецких компаний, занятых в строительстве и возможной эксплуатации «Северного потока – 2», – пояснил эксперт.
Отсюда – поиски компромисса между Вашингтоном и Берлином, что отражается и на переговорах между США и Россией, добавил Кортунов. Собеседник предположил, что на предстоящей встрече глав МИД России и Госдепа США этот вопрос будет обсуждаться. «Если США действительно готовы к компромиссу, то это больше хорошо, чем плохо. Но нужно смотреть на условия такого компромисса», – заметил Корутнов.
Впрочем, нельзя исключать и вероятности того, что США передумают и все же введут санкции против «Северного потока – 2». «Во-первых, это может произойти в случае резкого обострения российско-американских отношений, например, по поводу Украины. Тогда американская политика в отношении проекта будет пересмотрена в сторону существенного ужесточения. А «Северный поток – 2» станет одним из объектов нового санкционного давления», – рассказал собеседник.
Во-вторых, если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено в ближайшие месяцы, то отношение к нему может измениться и в Германии. «Осенью пройдут выборы в Бундестаг, в результате которых изменится состав правящей коалиции. Свое место в ней в любом случае займут представители партии «Зеленые». А их позиция по данному проекту совпадает с позицией США. Более того, если канцлером станет Анналена Бербок от партии «Союз 90 / Зеленые», тогда этот вопрос и вовсе перестанет быть предметом разногласий между США и Германией. И тогда Вашингтон получит карт-бланш на любые жесткие действия в отношении российского проекта», – считает политолог.
Кроме того, по словам эксперта, возможны условия, при которых со стороны США будет наложен ряд ограничений на эксплуатацию газопровода, но санкции не будут введены. «В любом случае окончательная ясность о судьбе этого проекта появится у нас к концу осени, когда в Германии пройдут выборы, а позиция США окончательно определится», – заключил Кортунов.
Во вторник стало известно, что администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника. «В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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В Германии сообщили, от чего зависит завершение строительства «Северного потока – 2»
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Вопрос достройки «Северного потока – 2» зависит исключительно от скорости укладки труб, все соглашения со стороны регуляторов у строителей есть, заявил глава минэкономики Германии Петер Альтмайер.
«Я не инженер, а политик. Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений. Сейчас не достроено совсем немного, и это (завершение проекта) зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке», – сказал Альтмайер, передает ТАСС.
От прогнозов на этот счет он отказался.
Альтмайер также предположил, что вопрос о том, будет ли завершен «Северный поток – 2», возможно, будет решен в следующие 12 месяцев. Он добавил, что правительство ФРГ «успешно преодолевало до сих пор все возможные эскалации, возникновение конфликтов в этой связи», передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что российские суда-трубоукладчики – «Фортуна» и «Академик Черский» – способны закончить работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в течение одного-двух месяцев.
В понедельник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии разрешило начать в мае строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.
Эксперт объяснил причины отказа США от санкций против оператора «Северного потока-2»
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«Теперь США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта «Северный потоку-2» не причинив ущерба европейцам. Для следующего удара пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что США могут отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2».
«В декабре 2019 года Вашингтон наложил запрет на финансирование «Северного потока», и еще запрет – на услуги по его строительству. Это решение теперь и нет смысла уже отменять, потому оба запрета Россия уже преодолела», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
В среду агентство Bloomberg сообщило о том, что Госдепартамент представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора строительства газопровода «Северного потока – 2». В докладе Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, но администрация Джо Байдена приняла решение отказаться от введения санкций по причинам, затрагивающим национальную безопасность.
При этом в тот же день представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что администрация США по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2». «Из Госдепа подаются одновременно какие-то разные сигналы, – констатировал Юшков. – Но в любом случае их нельзя интерпретировать как некое послабление, как пересмотр позиции по «Северному потоку – 2». Прежние санкции никто не отменяет, хотя об этом многие успели ошибочно заявить».
Но, вновь указал эксперт, проект принципиально не пострадал от ранее введенных ограничений. «Все финансирование было выделено европейскими партнерами еще до введения санкций, а запрет на строительные услуги лишь отодвинул проект на год. России пришлось подготовить свои собственные суда-трубоукладчики», – напомнил Юшков. Теперь же США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта, не причинив существенного прямого ущерба европейцам, добавил эксперт. «Для следующего удара по «Северному потоку» американцам пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в Евросоюзе», – уточнил Юшков.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
Эксперт добавил, что практика последних ста лет показывает, что как правило ранее установленные Вашингтоном санкции вводятся навсегда. «Скажем, поправка 1974 года Джексона-Вэника против СССР была введена за препятствование выезду евреев. Но когда уже Советского Союза давно не было, поправка продолжала действовать. По факту она была отменена лишь для того, чтобы ее заменили «актом Магнитского», – напомнил эксперт.
И в случае с «Северным потоком-2» нынешние маневры Госдепа отнюдь не говорят о том, что американцы отступили, уверен Юшков. «Это не значит, что они на следующих этапах не будут противодействовать потоку уже на стадии эксплуатации, – полагает аналитик. – Вполне вероятно, что США будут действовать через своих партнеров в Европе, в частности, через Польшу. Первая задача – не дать Газпрому получить разрешение на полную загрузку трубы».
На нынешнем этапе такого разрешения нет – противники проекта применили антимонопольные законы к морским газопроводам, отметил Юшков. «Газпром пытается эту позицию оспорить, получить исключение из-под антимонопольного регулирования для морской части. Но Польша, я уверен будет всячески блокировать решения на уровне Еврокомиссии, подавать в суды Евросоюза и так далее», – прогнозирует Юшков.
Эксперт также полагает, что США продолжат поощрять попытки Украины помещать реализации проекта. «В Вашингтоне поощряют такое поведение: критику «Северного потока – 2», напоминание о том, что он ударит по украинской экономике, что это политический проект, чтобы убить Украину, лишить ее денег. Деньги от транзита якобы Украина направляет на поддержание своей обороноспособности», – отметил Юшков.
Практического влияния на введение санкций против газопровода эта риторика Киева не окажет, заметил Юшков. «Украина вообще не является субъектом каких-либо отношений. Это объект, –заметил эксперт. – Но Киев играет роль информационного рупора, который напоминает всем об отношении части западных элит к этому проекту. А все решения принимаются в треугольнике Россия, Европа, США».
Возможный отказ от санкций против Nord Stream 2 AG связан с тем, что Байден не хочет ссориться с Германией, где большая часть блока ХДС-ХСС и социал-демократы не хотят срыва «Северного потока-2», в свою очередь отметил сенатор Алексей Пушков. «Это не означает, что администрация Байдена перестанет оказывать противодействие «Северному потоку-2», но она не хочет повторять ошибок Трампа в виде грубого давления на Берлин и прямых угроз немецким компаниям, задействованным в проекте. Байден хочет сплотить западный альянс, а не расширять уже возникшие в нем трещины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», зарегистрирована в швейцарском городе Цуг. Учредитель и единственный акционер компании-оператора – «Газпром».
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что, по информации Nord Stream 2 AG, газопровод будет достроен в нынешнем году. Глава профильного комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия сможет достроить газопровод уже этим летом, и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
В МИД России констатировалали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
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Госдеп продолжит мешать завершению «Северного потока – 2»
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Представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что администрация США по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».
По ее словам, США намерены продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения России». Москва эти обвинения в прошлом опровергала, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Госдеп представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2»).
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока – 2»
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Госдеп представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2»), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
В докладе Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, но администрация Байдена приняла решение отказаться от введения санкций по причинам, затрагивающим национальную безопасность. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена снимет относящиеся к «Северному потоку – 2» санкции с компании Nord Stream 2 AG и ее главы.
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
В Кремле оценили сообщения о возможной отмене санкций по «Северному потоку – 2»
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Сообщения о возможной отмене США санкций по «Северному потоку – 2» позитивны, но обезличены, вряд ли можно это воспринимать как сигнал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, можно было бы считать позитивным сигналом, если бы снятие санкций произошло даже в небольшой части, касательно одного человека, Песков отметил, что это, безусловно, было бы позитивным сигналом.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелена на то, чтобы не допустить ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию.
США собрались ввести санкции против строящих «Северный поток – 2» судов
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Соединенные Штаты намерены ввести санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из России из-за проекта «Северный поток – 2», говорится в подготовленном для Конгресса США докладе Госдепартамента в связи со строительством трубопровода.
В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские рестрикции, внешнеполитическое ведомство включило «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева». В аналогичный список юридических лиц попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, передает ТАСС.
В докладе, который опубликовала журналист телеканала CBS Ина Руффини, отмечается, что введение рестрикций против данных лиц «требует проведения консультаций с правительствами Норвегии, Швейцарии, Великобритании и стран – членов ЕС».
Вашингтон учитывает «любые опасения, высказанные правительствами указанных» стран. «Консультации с союзниками и партнерами носят постоянный и интенсивный характер», – говорится в документе. Кроме того, американские дипломаты «провели широкую разъяснительную работу с германскими должностными лицами высокого ранга и членами германского парламента».
«Правительство Германии остается полностью приверженным проекту «Северный поток – 2», настаивая на том, что он является необходимым и коммерческим предприятием, и отвергая американские санкции как вмешательство в свои внутренние дела. ЕС и многие его страны-члены продолжают выступать против американских санкций, связанных с «Северным потоком – 2», рассматривая их как нарушение суверенитета Германии и ЕС. Украина и страны Центральной и Восточной Европы продолжают настоятельно призывать США выступать против проекта «Северный поток – 2», хотя не все поддерживают санкции в отношении европейских юридических и физических лиц», – отметили в Госдепартаменте.
При этом, как говорится в докладе, «в ходе встреч и консультаций некоторые страны, как и в прошлом, выражали обеспокоенность по поводу того, что воспринимается как «экстерриториальность» [американских] санкций и публично критиковали такие действия».
Как подчеркивается в отчете, деятельность компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока – 2» – и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига подпадает под американские санкции, однако Вашингтон не будет вводить их. Госсекретарь США Энтони Блинкен после консультаций с министром финансов Джанет Йеллен принял решение не вводить ограничения в связи с тем, что это «важно для национальных интересов Соединенных Штатов».
Санкции также не будут введены против финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана, директора проекта «Северный поток – 2» Марко Казирати, коммерческого директора Nord Stream 2 AG Рейнхарда Онтида и технического директора Nord Stream 2 AG Павла Персидского. Как пояснили в Госдепартаменте, Блинкен решил, что введение этих санкций «негативно повлияет на отношения США с Германией, ЕС, другими европейскими союзниками и партнерами». Отказ от санкций, по мнению Вашингтона, «также предоставит возможность для дипломатического взаимодействия с Германией для решения проблемы рисков, которые завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» создаст для Украины и европейской энергетической безопасности».
Во вторник в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако в Госдепартаменте США предупредили о риске санкций для участников проекта. Позже представитель Госдепа США Джалина Портер заявила, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».
В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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СМИ подтвердили планы США снять санкции с Nord Stream 2 AG
Администрация президента США Джо Байдена снимет относящиеся к «Северному потоку – 2» санкции с компании Nord Stream 2 AG и ее главы, сообщили СМИ.
Глава комитета бундестага Германии, комментируя эти сообщения, заявил, что Байден демонстрирует разумность, а не слабость, отказываясь от санкций против оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелена на то, чтобы не допустить ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Тогда в Кремле заявили, что сообщения о возможной отмене США санкций по «Северному потоку – 2» позитивны, но обезличены, и вряд ли можно это воспринимать как сигнал.
США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты продолжат изучать организации, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и предупреждают о риске санкций, заявил представитель Госдепартамента США.
«Мы продолжим изучать организации, вовлеченные в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке – 2», рискуют подвергнуться санкциям», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.
Тем временем руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом опубликовал заявление, в котором говорится, что США выступают против проекта «Северный поток – 2».
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией, для принятия мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток – 2», – говорится в заявлении.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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В Германии пообещали обсудить проблемы «Северного потока – 2» с США
Берлин намерен обсудить с коллегами из США «самые проблемные части» проекта «Северный поток – 2», в том числе в связи с Украиной, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Мы используем время, которое у нас есть до следующего доклада (администрации США), чтобы совместно с нашими партнерами в Вашингтоне обсудить, что является самыми проблематичными частями этого проекта, прежде всего с точки зрения тех, кто видит в этой связи угрозу. Это прежде всего Украина. Об этом мы будем сейчас говорить», – сказал министр, отметив, что подобного рода переговоры Берлин неформально ведет с Вашингтоном «в последние месяцы».
Маас добавил, что решения США по «Северному потоку – 2» приняты с оглядкой на очень хорошие отношения, в том числе партнерские, с Германией, передает РИА «Новости».
«США ввели санкции, что является следствием принципиальной позиции в отношении трубопровода «Северный поток – 2»... за исключением Nord Stream 2 AG, директором которого является гражданин Германии. Последнее мы рассматриваем как шаг навстречу нам», – сказал глава МИД ФРГ.
«Понимаем это так же, как выражение того, что Германия является важным партнером для США, на которого рассчитывают в будущем и с которым пытаются обсудить имеющиеся проблемы, насколько это возможно, наиболее конструктивно», – добавил Маас.
В среду СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена снимет относящиеся к «Северному потоку – 2» санкции с компании Nord Stream 2 AG и ее главы.
Политолог Андрей Кортунов заявил газете ВЗГЛЯД, что «США не готовы идти на обострение отношений с Германией сейчас, но после осенних выборов в Бундестаг разногласия по «Северному потоку – 2» между ними могут исчезнуть».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
В Госдуме оценили сроки завершения укладки «Северного потока – 2»
Российские суда-трубоукладчики – «Фортуна» и «Академик Черский» – способны закончить работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в течение одного-двух месяцев, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Я просто уверен, что [проект] завершится, и завершится в ближайшее время. Почему? Потому что самое важное, что мы приобрели – это возможность технологической прокладки газопроводов, то есть мы сейчас независимы от международных каких-то игроков, и наши суда-трубоукладчики – и «Фортуна», и «Академик Черский», которые могут это [укладывать морские газопроводы] делать, с должным качеством, и которые в состоянии в течение месяца – двух закончить строительную часть прокладки газопровода», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия 24» ТАСС.
Завальный отметил, что при отсутствии сдерживающих или ограничивающих факторов для реализации проекта, строительство трубопровода могло бы быть завершено уже в начале июня.
В понедельник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии разрешило начать в мае строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ.
Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.
Госдеп США определился с санкциями против «Северного потока – 2»
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Госдепартамент США передал Конгрессу доклад с указанием подпадающих под американские санкции четырех судов, пяти организаций и физического лица, включая компанию-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Госдепартамент США предоставил Конгрессу доклад в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы», в списке значатся четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, которые вовлечены в строительство газопровода «Северный поток – 2», включая компанию Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Лица, упомянутые в докладе, подпадают под санкции в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы», если санкции не отменены», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«В результате этих санкций в отношении перечисленных в докладе организаций четыре судна из доклада и девять дополнительных судов, которые контролируются или принадлежат Федеральному государственному бюджетному учреждению «Морская спасательная служба», участвующие в строительстве «Северного потока – 2», также подпадают под санкции», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
«Кроме того, я пришел к выводу, что в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц компании», – заявил Блинкен, не предоставив дополнительных пояснений.
«Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации [США] энергетической безопасности в Европе, что соответствует обещанию президента [Джо Байдена] восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе. Мы будем продолжать выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС», – заявил Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что позиция Вашингтона по отношению к проекту «непоколебима». «Хотя мы можем и не всегда соглашаться [с партнерами], наши союзы остаются крепкими, и наша позиция соответствует нашему обязательству укреплять трансатлантические отношения как вопрос национальной безопасности», – заключил Блинкен.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) планирует опубликовать рекомендации, позволяющие продолжать различные [финансовые] операции и виды деятельности с российским Федеральным государственным бюджетным учреждением «Морская спасательная служба», не связанные со строительством «Северного потока – 2», в том числе по ряду поисково-спасательных, экологических и других задач», – уточнил госсекретарь США.
Ранее из подготовленного Госдепом США для Конгресса доклада стало известно, что Соединенные Штаты собрались ввести санкции против четырех судов и четырех юридических лиц из России из-за проекта «Северный поток – 2». В перечень судов, деятельность которых подпадает под американские рестрикции, Госдепартамент США включил «Академика Черского», «Владислава Стрижова», «Балтийского исследователя» и «Юрия Топчева».
Во вторник в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако в Госдепартаменте США предупредили о риске санкций для участников проекта. Позже представитель Госдепа США Джалина Портер заявила, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».
В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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В бундестаге оценили заявление Блинкена по «Северному потоку – 2»
Впервые после окончания Второй мировой войны Германия смогла защитить свои интересы от трансатлантического партнера и успешно дать отпор США по вопросу о санкциях против «Северного потока – 2», заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).
«Речь идет о политическом торге, и сегодня мы наконец услышали о том, что наш немецкий нарратив воспринят в Вашингтоне. Дальнейшее давление на Россию сблизит ее с Китаем, и это может стать серьезной проблемой для США. Давление на Германию бессмысленно – «Северный поток – 2» будет достроен, у нас нет альтернативы, немцы будут работать с русскими. Германия смогла защитить свои национальные интересы – это, по-моему, первый случай в послевоенное время, когда Берлин смог, хоть не до конца, дать отпор и успешно отстоять интересы собственного народа, показать, что является суверенным государством», – сказал Гердт, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «в США нашлись на сегодняшний день трезвые головы, которые начали более прагматически думать о будущем мироустройстве. Речь идет об энергобезопасности ФРГ и ЕС, что в США ранее вообще не принимали во внимание». Решение о сохранении некоторых санкций, например, против российских судов-трубоукладчиков, Гердт назвал «желанием еще немного побренчать оружием» со стороны США.
По словам Гердта, несмотря на крепкие связи между США и Германией, Берлин до сих пор остается «в ранге далеко не равноправного партнера» Вашингтона. Послевоенная структура, в которой Германия занимала зависимое положение от США, сохраняется до сих пор, мирный договор с западными партнерами не подписан – в отличие от договора с Россией. Идеологический контроль из Вашингтона сохраняется и в связи со «страхом возрождения экономической и военно-политической мощи Германии», считает депутат.
«Сейчас мы видим первый росток новой немецкой суверенности. Это произошло не в последнюю очередь и потому, что в новой администрации в США поняли, что перегнули палку. «Северный поток – 2» – это не каприз, он необходим немецкой экономике. Он дешевле, экологичнее, практичнее, чем все другие варианты энергообеспечения. Нет никаких аргументов против этого проекта, кроме волюнтаристских указаний Вашингтона: делайте так, как вам говорят. Если это давление будет продолжено – не исключено, что политический курс Берлина сменится на более пророссийский. И в этом случае США получили бы мощное противодействие со стороны Китая при отсутствии опоры в Европейском союзе и со стороны Москвы», – сказал депутат.
Он не исключил, что после такого шага антироссийские силы в США «попытаются отыграть назад» решения, давление может быть перенесено на другие международные проекты при участии России, однако «вектор начинает меняться, и это очень положительный сигнал».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике.
В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2»
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против «Северного потока – 2» – позитивный сигнал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это позитивный сигнал, безусловно», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные заявления, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что каждый участник проекта «Северный поток – 2» заинтересован в его скорейшей реализации, несмотря на все трудности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике.