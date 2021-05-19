Феминистка устроила скандал после того, как ее вырезали из видео Манижи на Евровидении

Феминистка Белла Рапопорт возмутилась тому, что не нашла себя в видео Манижи на Евровидении, сам видеоролик она назвала «эксплуатацией».

«Вообще думаю, что это какая-то эксплуатация с этим видео Манижи. Потому что назвать в проект кучу людей за два месяца до выступления, попросить записать эти видео, подписать с ними договор о неразглашении и больше никакой обратной связи, по сути», – написала активистка в своем Facebook.

В посте Рапопорт сравнила себя с ребенком, который ждет «нового года, и в итоге, просматривая чуть ли не с лупой каждый скриншот, себя не находишь, параллельно наблюдая, как радуются своему присутствию в видео куча знакомых тебе и незнакомых женщин, и их друзей». После этого, пишет активистка, «превращаешься в ребенка, которого единственного в классе не позвали на день рождения, и он во время праздника сидит один и не прекращая гадает, что же именно с ним было не так, чем он оказался нехорош, недостоин».

Она так же отметила, что выступление Манижи получило высокую оценку зрителей «благодаря сотням образов русских женщин на экране».

Ранее запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.

Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».