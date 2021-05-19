Манижа пообещала быть «немного безумнее» в финале «Евровидения»

Адмирал указал на ключевые проблемы строительства новых авианосцев

«Имея на вооружении лишь авианосцы, нельзя достичь превосходства на море, для этого нужно комплексно развивать авианосные ударные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех авианосцев ВМФ.

«Способность осуществлять морские операции и боевые действия на море во взаимодействии с авиацией – это самый эффективный способ обеспечения своего лидерства на море и в воздухе. Поэтому я приветствую возможное строительство авианосцев и считаю эту задачу перспективной для государства», – считает бывший главком Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов.

Он также добавил, что не стоит недооценивать эти корабли с точки зрения обеспечения обороны. «Средняя глубина обороны у авианосца достигает 1500 км, а дальность пусковых ракет примерно 500 км. Это означает, что авианосцы просто незаменимы на море», – пояснил адмирал.

В то же время собеседник указал на серьезную проблему базирования кораблей подобного плана. «Можно сказать, что географически нам не слишком повезло. У тех же американцев есть открытый выход в Тихий и Атлантический океаны. Ни одна страна так «высоко» не загоняла авианосцы, как мы загнали свой пока единственный тяжелый корабль подобного типа «Адмирал Кузнецов». А все потому, что единственный свободный и прямой выход в океан – это Камчатка, все остальные территории находятся под контролем других стран. Нам больше просто негде базировать авианосцы. Поэтому вопрос с базированием сразу трех авианосцев очень сложный. Так просто его не разрешить», – рассказал Комоедов.

При этом обеспечение лидерства на море не ограничивается одними лишь авианосцами. «Тут нужны авианосные ударные группы (АУГ), в которые входят надводные и охранные корабли, отряды оперативного прикрытия, подводные лодки и дальняя авиация. То есть нужен целый комплекс средств. Один авианосец – в море не воин», – отметил адмирал.

В связи с этим Комоедов привел в пример американские АУГ. «Там просто огромное количество боевых формирований – авианосец, подводные лодки, авиационная поисково-ударная группа с противолодочными авианосцами или вертолетоносцами, а также корабли охранения, дальние и разведывательные самолеты. Все это взаимосвязано и, помимо строительства авианосцев, нам необходимо комплексно укреплять и развивать авианосные ударные группы. Но я очень рад, что в России задумались о строительстве дополнительного числа авианосцев», – заключил Комоедов.

Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.

В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.

По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов.

При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.

«Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов.

В то же время вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что России необходимо «создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат». «Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – добавил вице-адмирал.

Напомним, ранее сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.

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