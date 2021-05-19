Министр ФРГ ушла в отставку из-за обвинений в плагиате

Министр ФРГ по делам семьи Франциска Гиффей подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации, сообщил портал Focus Online со ссылкой на собственные источники.

Гиффей в среду попросила канцлера Ангелу Меркель освободить ее от должности, сообщают СМИ. Скандал вокруг диссертации министра длится уже долгое время, по этой причине Гриффей не выдвинула свою кандидатуру на пост председателя Социал-демократической партии Германии. В ноябре министр отказалась от ученой степени доктора наук, «чтобы избежать дальнейшего ущерба для семьи, политической работы и своей партии», передает ТАСС.

Гриффей написала диссертацию «Путь Европы к гражданам – политика Европейской комиссии по участию гражданского общества». В октябре 2019 года ученый совет Свободного университета Берлина пришел к выводу, что, несмотря на недочеты в работе, плагиата в ней нет, поэтому автора не следует лишать ученой степени. Решение было принято единогласно. Однако позже ученый совет университета решил перепроверить диссертацию. По информации СМИ, в учебном заведении полагают, что недостатки работы предусматривают лишение степени.

Гиффей занимала пост министра по делам семьи с марта 2018 года. С ноября 2020 года она возглавляет отделение СДПГ в Берлине, она претендует также на пост правящего бургомистра столицы Германии.

При этом пользователи портала VroniPlag Wiki, где можно проверить находящиеся в открытом доступе работы на наличие плагиата, обнаружили несоответствия на 49 из более 200 страниц работы. По оценке портала, есть «многочисленные словесные и смысловые заимствования текста, которые как таковые не содержат соответствующих отсылок» к авторам. «Как минимум в 68 случаях» Гиффей не дала ссылок на источники высказываний или произвольно указала их.

Напомним, в 2017 году возникли споры по поводу диссертации на тот момент министра культуры Владимира Мединского. Он в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ) защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков». Весной 2016 года активисты сообщества «Диссернет» заявили, что работа не имеет научной ценности.

При этом Диссертационный совет исторического факультета МГУ отказался рассматривать диссертацию министра культуры Владимира Мединского, не найдя указаний на плагиат в его работе.

Как говорил газете ВЗГЛЯД доцент МПГУ Юрий Никифоров, основные претензии со стороны критиков к Мединскому вызваны утверждением, что историк должен исходить из национальных интересов своей страны.