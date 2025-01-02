Начался ремонт кабеля Elisa между Финляндией и Эстонией

Начали ремонт кабеля Elisa после аварии в Финском заливе

Tекст: Ольга Иванова

Ремонтные работы на телекоммуникационном кабеле Elisa, соединяющем Финляндию и Эстонию, начались в Финском заливе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство STT. Авария произошла 26 декабря, когда три подводных кабеля между двумя странами вышли из строя. Два из них, принадлежащие Elisa, были разорваны, а кабель компании Citic Telecom получил повреждения.

«Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество», – говорится в сообщении компании. Представитель Citic Telecom добавил, что их кабель будет отремонтирован после завершения работ на кабелях Elisa.

Отмечается также, что сейчас проясняется ситуация с ремонтом электрокабеля EstLink 2, однако конкретные детали пока не предоставлены. Это электрокабель также соединяет Финляндию и Эстонию.