Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
СМИ сообщили о грозящем террористам теракта в «Крокусе» сроке в Турции
Генпрокуратура Стамбула потребовала до 15 лет для обвиняемых в поддержке ИГ
Генеральная прокуратура Стамбула запросила до 15 лет тюрьмы для пяти иностранцев, обвиняемых в контактах с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», включая указания на совершение нападения, сообщает государственное агентство Anadolu.
Пятеро иностранцев, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство*», могут получить от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения. Среди них – Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Их обвиняют в поддержке исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в России, сообщает РИА «Новости».
Агентство сообщает, что обвиняемые имели связи с исполнителями нападения Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода. Усмонов, например, проживал с Фаридуни в «безопасной» квартире в стамбульском районе Авджылар.
Также выяснено, что Усмонов, Саликов и Асоев были задержаны 24 марта 2024 года при попытке уехать в Иран. Файзов с семьей был задержан 28 марта. Асоев в переписке с исполнителем теракта предлагал заложить бомбу в торговом центре Vegas, обещая 800 тыс. рублей за выполнение задачи.
Согласно обвинительному заключению, один из задержанных признался, что прибыл из Турции 4 марта и ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Фаридун Шамсиддин, еще один подозреваемый, публиковал фото из Стамбула в соцсетях незадолго до теракта.
Напомним, в результате теракта 22 марта нападавшие на «Крокус» открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал, что привело к гибели 144 человек, по данному делу арестовано более 10 человек.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ