СМИ сообщили о грозящем террористам теракта в «Крокусе» сроке в Турции

Генпрокуратура Стамбула потребовала до 15 лет для обвиняемых в поддержке ИГ

Tекст: Ольга Иванова

Пятеро иностранцев, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство*», могут получить от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения. Среди них – Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Их обвиняют в поддержке исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в России, сообщает РИА «Новости».

Агентство сообщает, что обвиняемые имели связи с исполнителями нападения Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода. Усмонов, например, проживал с Фаридуни в «безопасной» квартире в стамбульском районе Авджылар.

Также выяснено, что Усмонов, Саликов и Асоев были задержаны 24 марта 2024 года при попытке уехать в Иран. Файзов с семьей был задержан 28 марта. Асоев в переписке с исполнителем теракта предлагал заложить бомбу в торговом центре Vegas, обещая 800 тыс. рублей за выполнение задачи.

Согласно обвинительному заключению, один из задержанных признался, что прибыл из Турции 4 марта и ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Фаридун Шамсиддин, еще один подозреваемый, публиковал фото из Стамбула в соцсетях незадолго до теракта.

Напомним, в результате теракта 22 марта нападавшие на «Крокус» открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал, что привело к гибели 144 человек, по данному делу арестовано более 10 человек.