|
|
Госдума ввела возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении возрастной маркировки информационной продукции при демонстрации анонсов зрелищных мероприятий.
Документ был внесен в Госдуму в конце июня прошлого года депутатами фракции «Единая Россия» Сергеем Боярским и Евгением Ревенко. Закон предусматривает распространение правила маркировки информационной продукции на анонсы зрелищных мероприятий, передает ТАСС.
Как полагают авторы, это позволит исключить ситуации, когда СМИ привлекают к административной ответственности за анонсы зрелищных мероприятий, которые были размещены по заказу организаторов в рамках соответствующего договора. Теперь ответственность за неправильную маркировку будет возлагаться на организаторов мероприятий.
Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым
|
|
На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет издание Business Insider.
«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости».
По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух.
Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.
Учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы.
СМИ: США решили отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG
|
|
Администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG, сообщает Axios со ссылкой на два источника.
«В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».
Портал отмечает, что Госдеп в скором времени направит в Конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве «Северного потока – 2», против них предлагается ввести санкции. Также сообщается, что санкции могут быть введены против нескольких российских судов. Axios пишет, что в этом вопросе сложится «странная ситуация», администрация США откажется от введения санкций против оператора трубы, но будут действовать санкции против судов, которые ее строят.
Уточняется, что Госдеп согласен с тем, Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой нужно ввести санкции, но из-за национальных интересов Госдеп готов отказаться от них.
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
В Риге решили не вешать флаг России на арене ЧМ по хоккею
Российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщают местные СМИ.
В Рижской думе заявили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира – в арене флага России не будет, передает портал Delfi.
Однако в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему «выделено место».
Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам.
Напомним, чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.
28 апреля 2021 года в Польше во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовской (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате россиянка отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.
Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший флаг, заявил, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки.
В Кремле инцидент назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать».
На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»
|
|
Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2» составят 5-6 млрд долларов в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» в 5-6 млрд долларов в год», – заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, передает РИА «Новости».
По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 млрд долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.
Как отметил Макогон, эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он заявил, что необходимо предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Между тем в понедельник Германия разрешила начать укладку «Северного потока – 2» в своих водах.
Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии назвали развалившую СССР песню
|
|
В Германии решили, что в распаде СССР ключевую роль сыграла западная поп-культура, коммунистическое государство развалила песня, которую сочинили в ЦРУ, пишет немецкий интернет-портал T-Online.
Авторы статьи считают, что СССР «погубила вовсе не плановая экономика, а одна немецкая песня». В статье упоминается Московский международный фестиваль мира, который состоялся в 1989 году. На фестивале, который проходил 12-13 августа на стадионе «Лужники» в Москве, выступили такие рок-исполнители, как Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions. Автор статьи уверен, что именно песня Scorpions «Wind of Change» подтолкнула СССР к распаду. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По мнению журналиста, мелодия была настолько запоминающаяся, что композиция распространилась, «как огонь по тайге». «Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», – пишет автор статьи. Он также уточняет, что после распада СССР один из сотрудников ЦРУ рассказал ему, что лично передал текст песни лидеру немецкой рок-группы Клаусу Майне. Песню якобы сочинил отдел «боевой поэзии».
Ранее сообщалось, что треть россиян уже затрудняется назвать причины распада Советского Союза. Но опрашиваемые были практически единодушны, когда их спросили о том, кто из политиков несет персональную ответственность за крах СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему же распался Советский Союз и хотят ли россияне его восстановления.
Напомним, первого президента СССР Михаила Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
В Германии захотели «поделить» Россию из-за большой территории
|
|
Читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.
Издание выступило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Газета отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Но Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.
Некоторые пользователи начали оставлять откровенно русофобские комментарии под материалом газеты.
«Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого. Но даже если не получится, то эта Россия с парочкой жителей все равно не будет существовать вечно», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Egal E.
«Что вы там сказали? «Арктика» принадлежит России? Не на этой планете...» –добавил gray m.
«После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах», – высказался Ludwig B.
«Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что «русская Арктика» - это просто сон. Да еще и дурной», – ответил ему gray m.
Но были и те, кто высказал иную точку зрения.
«В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, «голубь мира» под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать – другого и не следовало ожидать», – отметил tdb.
«Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа. Согласно действующей Конвенции по морскому праву, акватория вокруг этого шельфа – часть российской исключительной экономической зоны. То есть никаких ужасных русских и чего-то в этом роде», – заключил Fred M.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.
Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды.
Умер знаменитый актер из фильма «Двенадцать стульев»
|
|
Актер Владимир Федоров, известный по ролям в ряде культовых советских и российских фильмов, скончался в Москве в возрасте 82 лет, сообщил его знакомый Иван Шаблов.
«Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова», – написал он в Facebook.
Федоров – советский и российский актер театра и кино. Он родился в 1939 году. Он обучался в Московском инженерно-физическом институте и поступил на работу в систему НИИ им. Курчатова, где проработал около 20 лет. Федоров написал более 50 научных трудов и является автором изобретений в области ядерной физики.
Федоров начал актерскую карьеру в 32 года. Из-за роста 130 см в кино ему часто доставались роли карликов и сказочных злодеев. Зрители помнят Федорова по кинофильму «Через тернии к звездам», где он исполнил роль злодея Туранчокса. Федоров также исполнял эпизодические роли в фильмах «Руслан и Людмила», «Нос», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!», «Михайло Ломоносов», «Двенадцать стульев» и других.
Ранее в Москве состоялось прощание с народным артистом России Владимиром Качаном, композитора и актера проводили в последний путь долгими аплодисментами.
Вучич отреагировал на извинение Земана за бомбардировки Югославии
|
|
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что извинение президента Чехии Милоша Земана перед сербским народом за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году является историческим событием.
«Для нас сегодняшний день был очень важен в историческом смысле, он войдет в учебники. [Извинения Земана] – это историческая честь для нас. Его это мучило, мучило годами, большое спасибо ему за смелость. Это выдающийся интеллектуал, которого уважают, важно, что именно он сказал такую важную вещь», – заявил Вучич в эфире телеканала «Пинк», передает ТАСС.
Во вторник Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Вучичем публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году и попросил прощения у сербского народа.
Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нарышкин: Неприятие санкций Запада против России может перерасти в ненависть
Россияне воспринимают санкции Запада как неправовые и враждебные действия, неприятие может перерасти в ненависть, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», – цитирует ее слова РИА «Новости».
Он также добавил, что «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться».
Нарышкин отметил, что это все «чревато очень негативными последствиями, существенным осложнением международной обстановки, которая, безусловно, отразится и на общем уровне безопасности, и на уровне стратегической стабильности».
Он обратил внимание на то, что Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права.
Ранее в МИД России заявили, что Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Эксперты рассказали о причинах конфликта между Зеленским и Кличко
|
|
«Активная политическая деятельность Кличко вызвала повышенный интерес у власти, по сути он начал свою президентскую кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть участь Виктора Януковича.
«Виталий Кличко, по сути, начал свою президентскую кампанию. Он уже создал команду, которая работает над его имиджем. Соответственно, власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Появились вопросы к наиболее болезненным для Кличко точкам – это дороги, а в Киеве ужасные дороги, и жилищный фонд, – добавил эксперт. – Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир».
Политолог обратил внимание и на обыски у политика и бизнесмена Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко». «К нему давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил собеседник. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти».
Бондаренко напомнил о том, как в подобной ситуации в начале 2010-х годов оказался мэр Киева Леонид Черновецкий. «Он был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что мэрам городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заключил собеседник.
В то же время украинский политолог Михаил Погребинский назвал происходящее «борьбой за бюджетные потоки». «Кличко не верит, что представители силовых структур приходили не к нему, а к его соседям. Я тоже в это не верю. Похоже, что его пугают», – предполагает эксперт.
«Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению главы государства Владимира Зеленского. Они хотели бы сами рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – пояснил Погребинский.
«Но Кличко – упорный парень, – отметил политолог, – не думаю, что он сам уйдет. Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского».
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь его квартиры. «Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры также сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме указали на серьезный просчет в отношениях с Украиной
|
|
Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Украина [в нынешнем виде] просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», – высказался Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. «Потому что они [якобы] ни в чем не виноваты, их используют – Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать», – считает депутат.
Затулин также выразил мнение, что «борьба за Украину не закончена». «Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже», – заключил политик.
Накануне в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля 2019 года. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а вступил в силу 1 апреля 1999 года. В Кремле отмечали, что прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Северная Македония объявила о высылке российского дипломата
Власти Северной Македонии приняли решение о высылке из страны российского дипломата, передает агентство Bloomberg.
«Северная Македония высылает российского дипломата», – сообщает агентство, передает РИА «Новости».
Подробности не приводятся.
SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
|
|
Международная платежная система SWIFT сообщила Центробанку, что отключений России от системы не будет, работа продолжится в обычном режиме, заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
В Германии сообщили, от чего зависит завершение строительства «Северного потока – 2»
|
|
Вопрос достройки «Северного потока – 2» зависит исключительно от скорости укладки труб, все соглашения со стороны регуляторов у строителей есть, заявил глава минэкономики Германии Петер Альтмайер.
«Я не инженер, а политик. Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений. Сейчас не достроено совсем немного, и это (завершение проекта) зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке», – сказал Альтмайер, передает ТАСС.
От прогнозов на этот счет он отказался.
Альтмайер также предположил, что вопрос о том, будет ли завершен «Северный поток – 2», возможно, будет решен в следующие 12 месяцев. Он добавил, что правительство ФРГ «успешно преодолевало до сих пор все возможные эскалации, возникновение конфликтов в этой связи», передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что российские суда-трубоукладчики – «Фортуна» и «Академик Черский» – способны закончить работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в течение одного-двух месяцев.
В понедельник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии разрешило начать в мае строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.
Земан извинился перед Вучичем за бомбардировки Югославии
Чешский президент Милош Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Сербии Александром Вучичем публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году и попросил прощения у сербского народа, сообщил пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.
«Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича лично публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году», – цитирует РИА «Новости» Овчачека.
Чехия вступила в состав НАТО за несколько дней до начала бомбардировок Югославии в 1999 году. Земан в то время возглавлял правительство Чехии.
Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.