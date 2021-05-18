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В ЛНР обвинили Украину в блокировке работы политической подгруппы по Донбассу
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Представители украинской стороны во вторник вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу, сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Мария Ковшарь.
«Работа подгруппы по политическим вопросам осталась заблокированной. (…) Координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ потратил два часа на двусторонние консультации, в ходе которых выяснилось, что Украина отказалась от компромисса, достигнутого на заседании Контактной группы 28 апреля, чем в очередной раз заблокировала работу подгруппы», – передает ее слова ТАСС.
Ковшарь добавила, что все время было потрачено на обсуждение процессуальных вопросов. В итоге не удалось приступить к практической работе над главной задачей – разработкой дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. «По оценке координатора, работа подгруппы все еще находится в тупике», – сказала пресс-секретарь делегации.
Во вторник рабочая группа по гуманитарным вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе провела заседание, которое завершилось без достижения существенных результатов по основным вопросам повестки дня. Заседание Контактной группы назначено на 19 мая.
Напомним, в конце апреля полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования.
Полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Пушков высмеял слова Зеленского об украинском сердце Европы
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является центром Европы, посоветовав украинскому лидеру лучше учить географию.
«У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» – написал Пушков в своем Telegram.
Также он высмеял фразу Зеленского об Украине как о сердце Европы. «А с чего вдруг Украина стала «сердцем Европы»? Это же просто пустозвонство. Если Украина – центр континента, то Австрия или Германия тогда что – его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы – через создание национальных государств, через Ренессанс, Реформацию и другие собственно европейские процессы? Никто этого не заметил, кроме киевских демагогов. Поэтому об Украине как о сердце Европы – это Зеленский совсем перебрал», – отметил сенатор.
По мнению Пушкова, такими высказываниями президент Украины пытается ободрить своих избирателей.
Накануне Зеленский по случаю празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии. «Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями», – написал украинский президент на своей странице в Twitter.
Напомним, украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его.
Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями.
«Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ.
Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – заявил Кличко.
Напомним, Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта
После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ.
Как пояснила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты».
«Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua.
Отметим, что женщина закрыла свой аккаунт в Instagram (адрес страницы указан на опубликованном Vesti.ua видео).
Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев.
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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Власти Крыма решили открыть автобусное сообщение с ЛНР
Крым откроет регулярное автобусное сообщение с самопровозглашенной Луганской народной республикой, билеты можно приобрести в кассах автовокзалов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.
«Решение принято в рамках ранее заключенного соглашения между республиками. Планируется, что автобусы отправятся в первые регулярные рейсы уже в мае. Все международные разрешения получены», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Как отметили в ведомстве, в планах – открыть автобусное регулярное сообщение и с Донецкой народной республикой. Вопрос находится в стадии согласования.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
В Кремле оценили идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев
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В Кремле скептически относятся к предложению Киева обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на кого-то из осужденных в России украинцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик – на кого-то меняться? На кого они предлагают менять и так далее. В общем, это достаточно такая была несформулированная какая-то идея. Поэтому мы, наверное, вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также он заявил, что Кремль располагает информацией о том, какие действующие украинские политики ведут бизнес в Крыму, но назвать их отказался. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что на Украине «по политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и... в Крыму тоже».
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Украина могла бы обменять Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Грузия, Молдавия и Украина создали «ассоциированное трио» для вступления в ЕС
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Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.
«Ассоциированное трио – это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – сказал Кулеба после подписания меморандума, передает портал «Страна.ua».
В свою очередь вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Украина, Грузия и Молдова преследуют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами. «Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС», – добавил Залкалиани.
По его словам, на базе этого меморандума министерства иностранных дел усилят политический диалог, а также экономическую и секторальную интеграцию с ЕС. «Наши приоритеты включают также расширение диалога «Ассоциированного трио» с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности», – заявил глава МИД Грузии.
И. о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой добавил, что подписанием меморандума три страны еще раз подчеркнули свои европейские намерения, очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнерства и готовы для этого делать свой большой вклад.
В апреле сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила президенту Молдавии Майе Санду «начать совместную работу по осуществлению общих целей европейской интеграции».
Кулеба не увидел отвода российских войск от границ Украины
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle заявил о том, что Киев не видит отвода российских войск от границы.
«Во-первых, мы не видим отвода российских войск, адекватного их количеству, сосредоточенному вдоль границы Украины и оккупированных территорий. Российские войска в массе своей остались на своих местах. Что действительно изменилось – так это переброска войсковых частей. Это так, но угроза не миновала, и нам следует оставаться бдительными», – заявил Кулеба в интервью DW.
В том же интервью, отвечая на вопрос о том, какую помощь Украина ожидает от Запада, если бы российские войска «границу перешли», Кулеба отметил, что «не ожидает прибытия иностранных войск».
«Это наша земля. Это наши люди. Мы будем бороться за них и защищать их. Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров всю ту поддержку, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну», – заявил украинский министр.
Ранее в интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский назвал «психологическим давлением» передвижение российских сил у границ Украины, и заявил, что Киев готов к «неприятным сюрпризам» и попытается избежать их. Кроме того, президент Украины отметил, что вооруженные силы его страны «очень сильны» и государство готово сдержать любую угрозу агрессии. Одновременно Зеленский заявил, что приветствует отвод российских сил от границ Украины, и назвал деэскалацию «маленькой победой».
Кличко рассказал о ломившихся к нему в дверь вооруженных людях
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, они ломились в дверь его квартиры.
Кличко рассказал в эфире телеканала «Украина 24», что утром во вторник «поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь (его квартиры)», передает РИА «Новости».
«Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 (совпадает с мск) я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Мэр заявил, что он открыт и готов сотрудничать с правоохранителями.
«Сказали (вооруженные люди), что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», – добавил Кличко.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Россия назвала условие новых переговоров в нормандском формате
Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня, сообщил замглавы МИДа Андрей Руденко.
Он отметил, что должны быть «видны какие-то очертания возможных договоренностей», передает ТАСС.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду.
Эксперты рассказали о причинах конфликта между Зеленским и Кличко
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«Активная политическая деятельность Кличко вызвала повышенный интерес у власти, по сути он начал свою президентскую кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть участь Виктора Януковича.
«Виталий Кличко, по сути, начал свою президентскую кампанию. Он уже создал команду, которая работает над его имиджем. Соответственно, власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Появились вопросы к наиболее болезненным для Кличко точкам – это дороги, а в Киеве ужасные дороги, и жилищный фонд, – добавил эксперт. – Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир».
Политолог обратил внимание и на обыски у политика и бизнесмена Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко». «К нему давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил собеседник. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти».
Бондаренко напомнил о том, как в подобной ситуации в начале 2010-х годов оказался мэр Киева Леонид Черновецкий. «Он был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что мэрам городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заключил собеседник.
В то же время украинский политолог Михаил Погребинский назвал происходящее «борьбой за бюджетные потоки». «Кличко не верит, что представители силовых структур приходили не к нему, а к его соседям. Я тоже в это не верю. Похоже, что его пугают», – предполагает эксперт.
«Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению главы государства Владимира Зеленского. Они хотели бы сами рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – пояснил Погребинский.
«Но Кличко – упорный парень, – отметил политолог, – не думаю, что он сам уйдет. Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского».
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь его квартиры. «Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры также сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
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В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
Возбуждение властями Украины уголовного дела в отношении украинского политика Виктора Медведчука является частью плана США по развязыванию большой войны в Европе с участием России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
По словам Кузьмина, Медведчук ведет последовательную борьбу за мир на Украине, но это не отвечает позиции официального Киева.
«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов – это все элементы втягивания Европы в большую войну», – отметил депутат в Facebook.
Парламентарий подчеркнул, что в геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен заставить РФ начать войну. При этом сам воевать с ядерной державой Запад не будет: эта роль возлагается на ту же Украину. Кузьмин отметил, что в это противостояние неминуемо будет втянута Европа, а выиграют только США и Великобритания.
«Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», – пояснил депутат. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука, как сильного и талантливого политика.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины
В случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние, считает бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», – приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive, пишет Ura.ru.
Эксперт отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу. «Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», – считает он, передает РИА «Новости».
Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
В начале мая госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев.
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Украинцы перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Протестующие перекрыли въезд в Киев по Варшавскому шоссе, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам своего города Ирпень.
Дорогу перекрыли в 9.00 (совпадает с мск). По информации издания «Страна», участники митинга ходят по кругу на пешеходном переходе. Из-за перекрытия трассы въезд в столицу Украины практически парализован.
Протест связан с тем, что население Ирпеня за несколько лет выросло более чем вдвое, это привело к ежедневным пробкам, перебоям электричества и отсутствию мест в детских садах и школах.
Организаторы митинга не сообщают, когда закончат акцию. В настоящее время на месте находятся несколько правоохранителей.
Ранее жители Киева вышли на акцию протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса.
Полянский призвал Запад отреагировать на притеснение оппозиции на Украине
ОБСЕ и ее мониторинговая миссия должны отреагировать на притеснение оппозиции на Украине, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Власти Украины сначала пытались заставить замолчать рупоры оппозиции – телевизионные каналы. Кроме того, они начали посягать на положение русского языка в стране. Опять же, это происходит прямо под носом у наших западных коллег, у ОБСЕ, у (ее) мониторинговой миссии. Они должны высказаться на этот счет и назвать вещи своими именами. Это нападение на оппозицию», – сказал Полянский в интервью RT.
По его словам, Украина обеспокоена из-за той силы, которую набирает оппозиция, именно официальный Киев, считает Полянский, выступает за более радикальные меры для того, чтобы не дать гражданам возможности выражать свое мнение «иным путем».
«Я бы сильно удивился, если бы со стороны наших западных коллег последовала какая-то иная реакция, отличающаяся от слов о том, что партия господина Медведчука (главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – прим. ВЗГЛЯД) – это часть российского влияния (или, как они любят говорить, «злонамеренного влияния») и что они поддерживают деятельность Украины», – высказался Полянский.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.